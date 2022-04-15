https://ria.ru/20220415/netflix-1783723073.html

Аферистка, о которой Netflix снял сериал, продала подделку своей картины

Аферистка, о которой Netflix снял сериал, продала подделку своей картины - РИА Новости, 15.04.2022

Аферистка, о которой Netflix снял сериал, продала подделку своей картины

В Нью-Йорке проходит выставка работ аферистки Анны Сорокиной. На ней продали подделку рисунка мошенницы за десять тысяч долларов. Об этом сообщает Cosmopolitan. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:34

2022-04-15T16:34

2022-04-15T16:34

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Нью-Йорке проходит выставка работ аферистки Анны Сорокиной. На ней продали подделку рисунка мошенницы за десять тысяч долларов. Об этом сообщает Cosmopolitan.Автор экземпляра — художник Альфредо Мартинес, ранее судимый за фальсификацию граффити Жана-Мишеля Баскии. Этот и другие рисунки Сорокиной он скопировал с ведома девушки. "Предварительно одобренные подделки", — характеризовала работы Мартинеса Анна, то есть, по сути, все они репродукции, сделанные с ее разрешения. На проданной картине под названием "Анна на льду" изображена сама Сорокина. Она сидит на льдине и читает книгу. Оригинал находится в редакции журнала Cosmopolitan. Анна его сама прислала еще в феврале. Покупателем стал коллекционер Патрик Джеймс Питерс III. Сорокина родилась в подмосковном Домодедово. Ее семья перебралась в Германию. Отец девушки был дальнобойщиком и занимался ремонтом бытовой техники. В 2013 году она переехала в Нью-Йорк, где выдавала себя за Анну Делви, наследницу немецкого миллионера. Личность эту Сорокина придумала. Ей верили. Анна долго обманывала кредиторов и новых знакомых, но аферу раскрыли, и в 2017 мошенницу арестовали. Из тюрьмы она вышла по УДО в феврале 2020 и вернулась к роскошному образу жизни. Источником ее доходов была сделка с Netflix на 235 тысяч фунтов стерлингов. 147 тысяч фунтов стерлингов она выплатила в качестве реституции кредиторам и 17 500 ушли на погашение штрафов.На свободе Анна была всего шесть недель. Она снова оказалась в заключении из-за того, что ее американская виза была просрочена. Netflix снял о Сорокиной сериал "Изобретая Анну". Он вышел 11 февраля. Шоу основано на статье Джессики Пресслер в New York Magazine "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка". Образ знаменитой аферистки воплотила Джулия Гарнер.

https://ria.ru/20220415/skripka-1783714583.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, выставки, живопись