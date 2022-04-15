https://ria.ru/20220415/netflix-1783723073.html
Аферистка, о которой Netflix снял сериал, продала подделку своей картины
Аферистка, о которой Netflix снял сериал, продала подделку своей картины - РИА Новости, 15.04.2022
Аферистка, о которой Netflix снял сериал, продала подделку своей картины
В Нью-Йорке проходит выставка работ аферистки Анны Сорокиной. На ней продали подделку рисунка мошенницы за десять тысяч долларов. Об этом сообщает Cosmopolitan. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:34
2022-04-15T16:34
2022-04-15T16:34
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Нью-Йорке проходит выставка работ аферистки Анны Сорокиной. На ней продали подделку рисунка мошенницы за десять тысяч долларов. Об этом сообщает Cosmopolitan.Автор экземпляра — художник Альфредо Мартинес, ранее судимый за фальсификацию граффити Жана-Мишеля Баскии. Этот и другие рисунки Сорокиной он скопировал с ведома девушки. "Предварительно одобренные подделки", — характеризовала работы Мартинеса Анна, то есть, по сути, все они репродукции, сделанные с ее разрешения. На проданной картине под названием "Анна на льду" изображена сама Сорокина. Она сидит на льдине и читает книгу. Оригинал находится в редакции журнала Cosmopolitan. Анна его сама прислала еще в феврале. Покупателем стал коллекционер Патрик Джеймс Питерс III. Сорокина родилась в подмосковном Домодедово. Ее семья перебралась в Германию. Отец девушки был дальнобойщиком и занимался ремонтом бытовой техники. В 2013 году она переехала в Нью-Йорк, где выдавала себя за Анну Делви, наследницу немецкого миллионера. Личность эту Сорокина придумала. Ей верили. Анна долго обманывала кредиторов и новых знакомых, но аферу раскрыли, и в 2017 мошенницу арестовали. Из тюрьмы она вышла по УДО в феврале 2020 и вернулась к роскошному образу жизни. Источником ее доходов была сделка с Netflix на 235 тысяч фунтов стерлингов. 147 тысяч фунтов стерлингов она выплатила в качестве реституции кредиторам и 17 500 ушли на погашение штрафов.На свободе Анна была всего шесть недель. Она снова оказалась в заключении из-за того, что ее американская виза была просрочена. Netflix снял о Сорокиной сериал "Изобретая Анну". Он вышел 11 февраля. Шоу основано на статье Джессики Пресслер в New York Magazine "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка". Образ знаменитой аферистки воплотила Джулия Гарнер.
https://ria.ru/20220415/skripka-1783714583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, выставки, живопись
Аферистка, о которой Netflix снял сериал, продала подделку своей картины
Аферистка Анна Сорокина продала на выставке подделку своей картины
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости.
В Нью-Йорке проходит выставка работ аферистки Анны Сорокиной. На ней продали подделку рисунка мошенницы за десять тысяч долларов. Об этом сообщает
Cosmopolitan.
Автор экземпляра — художник Альфредо Мартинес, ранее судимый за фальсификацию граффити Жана-Мишеля Баскии. Этот и другие рисунки Сорокиной он скопировал с ведома девушки. "Предварительно одобренные подделки", — характеризовала работы Мартинеса Анна, то есть, по сути, все они репродукции, сделанные с ее разрешения.
На проданной картине под названием "Анна на льду" изображена сама Сорокина. Она сидит на льдине и читает книгу. Оригинал находится в редакции журнала Cosmopolitan. Анна его сама прислала еще в феврале.
Покупателем стал коллекционер Патрик Джеймс Питерс III.
"Анна словно алхимик. Он может преобразовать свою историю из столь негативного опыта пребывания в тюрьме в что-то позитивное", — комментирует Питерс III.
Сорокина родилась в подмосковном Домодедово. Ее семья перебралась в Германию. Отец девушки был дальнобойщиком и занимался ремонтом бытовой техники. В 2013 году она переехала в Нью-Йорк, где выдавала себя за Анну Делви, наследницу немецкого миллионера. Личность эту Сорокина придумала. Ей верили. Анна долго обманывала кредиторов и новых знакомых, но аферу раскрыли, и в 2017 мошенницу арестовали.
Из тюрьмы она вышла по УДО в феврале 2020 и вернулась к роскошному образу жизни. Источником ее доходов была сделка с Netflix на 235 тысяч фунтов стерлингов. 147 тысяч фунтов стерлингов она выплатила в качестве реституции кредиторам и 17 500 ушли на погашение штрафов.
На свободе Анна была всего шесть недель. Она снова оказалась в заключении из-за того, что ее американская виза была просрочена.
Netflix снял о Сорокиной сериал "Изобретая Анну". Он вышел 11 февраля. Шоу основано на статье Джессики Пресслер в New York Magazine "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка". Образ знаменитой аферистки воплотила Джулия Гарнер.