Рейтинг@Mail.ru
Аферистка, о которой Netflix снял сериал, продала подделку своей картины - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220415/netflix-1783723073.html
Аферистка, о которой Netflix снял сериал, продала подделку своей картины
Аферистка, о которой Netflix снял сериал, продала подделку своей картины - РИА Новости, 15.04.2022
Аферистка, о которой Netflix снял сериал, продала подделку своей картины
В Нью-Йорке проходит выставка работ аферистки Анны Сорокиной. На ней продали подделку рисунка мошенницы за десять тысяч долларов. Об этом сообщает Cosmopolitan. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:34
2022-04-15T16:34
культура
новости культуры
кино и сериалы
выставки
живопись
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772686597_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_9822041e3b72e817255c2e16c746d081.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Нью-Йорке проходит выставка работ аферистки Анны Сорокиной. На ней продали подделку рисунка мошенницы за десять тысяч долларов. Об этом сообщает Cosmopolitan.Автор экземпляра — художник Альфредо Мартинес, ранее судимый за фальсификацию граффити Жана-Мишеля Баскии. Этот и другие рисунки Сорокиной он скопировал с ведома девушки. "Предварительно одобренные подделки", — характеризовала работы Мартинеса Анна, то есть, по сути, все они репродукции, сделанные с ее разрешения. На проданной картине под названием "Анна на льду" изображена сама Сорокина. Она сидит на льдине и читает книгу. Оригинал находится в редакции журнала Cosmopolitan. Анна его сама прислала еще в феврале. Покупателем стал коллекционер Патрик Джеймс Питерс III. Сорокина родилась в подмосковном Домодедово. Ее семья перебралась в Германию. Отец девушки был дальнобойщиком и занимался ремонтом бытовой техники. В 2013 году она переехала в Нью-Йорк, где выдавала себя за Анну Делви, наследницу немецкого миллионера. Личность эту Сорокина придумала. Ей верили. Анна долго обманывала кредиторов и новых знакомых, но аферу раскрыли, и в 2017 мошенницу арестовали. Из тюрьмы она вышла по УДО в феврале 2020 и вернулась к роскошному образу жизни. Источником ее доходов была сделка с Netflix на 235 тысяч фунтов стерлингов. 147 тысяч фунтов стерлингов она выплатила в качестве реституции кредиторам и 17 500 ушли на погашение штрафов.На свободе Анна была всего шесть недель. Она снова оказалась в заключении из-за того, что ее американская виза была просрочена. Netflix снял о Сорокиной сериал "Изобретая Анну". Он вышел 11 февраля. Шоу основано на статье Джессики Пресслер в New York Magazine "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка". Образ знаменитой аферистки воплотила Джулия Гарнер.
https://ria.ru/20220415/skripka-1783714583.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772686597_109:0:1812:1277_1920x0_80_0_0_41107708aafae9b52a19eab581b8777f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, выставки, живопись
16:34 15.04.2022
 
Аферистка, о которой Netflix снял сериал, продала подделку своей картины

Аферистка Анна Сорокина продала на выставке подделку своей картины

© ShondaLand (2022)Кадр из сериала "Изобретая Анну"
Кадр из сериала Изобретая Анну
© ShondaLand (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Нью-Йорке проходит выставка работ аферистки Анны Сорокиной. На ней продали подделку рисунка мошенницы за десять тысяч долларов. Об этом сообщает Cosmopolitan.
Автор экземпляра — художник Альфредо Мартинес, ранее судимый за фальсификацию граффити Жана-Мишеля Баскии. Этот и другие рисунки Сорокиной он скопировал с ведома девушки. "Предварительно одобренные подделки", — характеризовала работы Мартинеса Анна, то есть, по сути, все они репродукции, сделанные с ее разрешения.
На проданной картине под названием "Анна на льду" изображена сама Сорокина. Она сидит на льдине и читает книгу. Оригинал находится в редакции журнала Cosmopolitan. Анна его сама прислала еще в феврале.
Покупателем стал коллекционер Патрик Джеймс Питерс III.

"Анна словно алхимик. Он может преобразовать свою историю из столь негативного опыта пребывания в тюрьме в что-то позитивное", — комментирует Питерс III.

Сорокина родилась в подмосковном Домодедово. Ее семья перебралась в Германию. Отец девушки был дальнобойщиком и занимался ремонтом бытовой техники. В 2013 году она переехала в Нью-Йорк, где выдавала себя за Анну Делви, наследницу немецкого миллионера. Личность эту Сорокина придумала. Ей верили. Анна долго обманывала кредиторов и новых знакомых, но аферу раскрыли, и в 2017 мошенницу арестовали.
Из тюрьмы она вышла по УДО в феврале 2020 и вернулась к роскошному образу жизни. Источником ее доходов была сделка с Netflix на 235 тысяч фунтов стерлингов. 147 тысяч фунтов стерлингов она выплатила в качестве реституции кредиторам и 17 500 ушли на погашение штрафов.
На свободе Анна была всего шесть недель. Она снова оказалась в заключении из-за того, что ее американская виза была просрочена.
Netflix снял о Сорокиной сериал "Изобретая Анну". Он вышел 11 февраля. Шоу основано на статье Джессики Пресслер в New York Magazine "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка". Образ знаменитой аферистки воплотила Джулия Гарнер.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 14:03Культура
Скрипка стоимостью в 100 тысяч евро найдена у помойки в Париже, пишет СМИ
 
КультураНовости культурыКино и сериалыВыставкиЖивопись
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала