https://ria.ru/20220415/nemtsy-1783781962.html

Немцы пришли в ярость из-за советов экономить энергию "назло России"

Немцы пришли в ярость из-за советов экономить энергию "назло России" - РИА Новости, 15.04.2022

Немцы пришли в ярость из-за советов экономить энергию "назло России"

Читатели немецкой газеты Die Zeit резко отреагировали на советы министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека о том, как сберечь электроэнергию на... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:41

2022-04-15T17:41

2022-04-15T18:42

германия

газпром

сша

берлин (город)

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150187/65/1501876559_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_5fa1c2849b216cca6c925b454abd1c2a.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit резко отреагировали на советы министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека о том, как сберечь электроэнергию на фоне решения властей сокращать "зависимость" от российского импорта угля, нефти и газа.В числе прочего глава ведомства порекомендовал меньше топить помещения, задергивать шторы для сохранения тепла, реже пользоваться автомобилями, а ездить на поездах и велосипедах. Такие меры, по его мнению, помогут стране стать независимее от поставок энергоресурсов.Многие пользователи пришли в ярость из-за столь "лицемерных" высказываний Хабека, который, по их словам, сам ездит на работу на служебном автомобиле и за бензин не платит."Когда я в 23 часа еду с работы домой, то удивляюсь богатой иллюминации в центре города. Рекламы горят. Витрины ярко освещены. А вот там нельзя экономить?" — задался вопросом Bubgebube."Это будет злить Путина". Черт возьми! Теперь, если у меня будет плохое настроение, я просто выключу отопление, чтобы Кремль это почувствовал, а я снял напряжение. Господи, США поставили европейскую экономику на карту ради какой-то империалистической авантюры, а мы, граждане, должны под это подстраиваться!" — возмутился Katev."Цитата: "Если нагреть квартиру, а вечером задернуть шторы, можно будет сэкономить до пяти процентов энергии". Вау! Невероятно! Необходимо немедленно ввести обязательное навешивание штор на окна. Ограничение скорости на дорогах — ничто по сравнению с этим", — пошутил soisrecht."Классные советы, господин министр! Шторы? Кто их сегодня вешает, кроме мещан? То, что нужно меньше топить в домах, проистекает из того факта, что цена на газ вот уже несколько месяцев повышается и сейчас в три раза выше, чем в апреле 2021 года. Кстати, я советую призвать народ "использовать меньше горячей воды", — сыронизировал nogll."Господин Хабек катается на дорогой служебной машине с шофером и на даровом бензине, у него хороший оклад и всякие льготы, а уборщица должна экономить и ездить на велосипеде! А не хочет ли он показать пример, вместо того чтобы лицемерно призывать других к добродетели!" — подытожили читатели.После начала военных действий на Украине в феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В Берлине рассчитывают до конца 2022-го отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа. В начале года Германия получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, теперь эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.По данным "Газпрома", европейские потребители за минувшую зиму использовали больше газа, чем было закачано в подземные хранилища перед началом отопительного сезона: в итоге запасы опустились до минимальных уровней за много лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220415/gaz-1783702779.html

https://ria.ru/20220408/bednost-1782421617.html

https://ria.ru/20220415/gaz-1783725895.html

германия

сша

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

германия, газпром, сша, берлин (город), санкции в отношении россии