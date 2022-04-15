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ЕС не cможет заменить российскую нефть ближайшие пять лет, заявил Новак - РИА Новости, 15.04.2022
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ЕС не cможет заменить российскую нефть ближайшие пять лет, заявил Новак
ЕС не cможет заменить российскую нефть ближайшие пять лет, заявил Новак - РИА Новости, 15.04.2022
ЕС не cможет заменить российскую нефть ближайшие пять лет, заявил Новак
Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:23
2022-04-15T15:00
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.США объявили эмбарго на импорт российских энергоносителей (за исключением урана). Следом Великобритания заявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из РФ. От поставок нефти из России к концу года хочет отказаться и Польша. В целом Евросоюз пока воздерживается от коллективного эмбарго на импорт нефти и газа из РФ."Однако ключевые игроки отрасли сходятся во мнении, что полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5-10 лет вряд ли удастся", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
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экономика, россия, александр новак
14:23 15.04.2022 (обновлено: 15:00 15.04.2022)
 
ЕС не cможет заменить российскую нефть ближайшие пять лет, заявил Новак

Новак: ЕС не сможет полностью заменить российские нефть и газ ближайшие пять-десять лет

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
США объявили эмбарго на импорт российских энергоносителей (за исключением урана). Следом Великобритания заявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из РФ. От поставок нефти из России к концу года хочет отказаться и Польша. В целом Евросоюз пока воздерживается от коллективного эмбарго на импорт нефти и газа из РФ.
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Вчера, 14:27
Новак считает логичным перевод оплаты за газ в рубли
"Однако ключевые игроки отрасли сходятся во мнении, что полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5-10 лет вряд ли удастся", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
 
ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
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