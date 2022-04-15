https://ria.ru/20220415/neft-1783724333.html

ЕС не cможет заменить российскую нефть ближайшие пять лет, заявил Новак

ЕС не cможет заменить российскую нефть ближайшие пять лет, заявил Новак - РИА Новости, 15.04.2022

ЕС не cможет заменить российскую нефть ближайшие пять лет, заявил Новак

Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:23

2022-04-15T14:23

2022-04-15T15:00

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.США объявили эмбарго на импорт российских энергоносителей (за исключением урана). Следом Великобритания заявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из РФ. От поставок нефти из России к концу года хочет отказаться и Польша. В целом Евросоюз пока воздерживается от коллективного эмбарго на импорт нефти и газа из РФ."Однако ключевые игроки отрасли сходятся во мнении, что полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5-10 лет вряд ли удастся", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

https://ria.ru/20220415/rubli-1783725341.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак