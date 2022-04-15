https://ria.ru/20220415/neft-1783720322.html
Пошлина на экспорт нефти снизится до 49,6 доллара
Пошлина на экспорт нефти снизится до 49,6 доллара - РИА Новости, 15.04.2022
Пошлина на экспорт нефти снизится до 49,6 доллара
Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила 79,81 доллара за баррель, снизившись на 16,5% по сравнению с показателем месяцем... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:07
2022-04-15T14:07
2022-04-15T14:07
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила 79,81 доллара за баррель, снизившись на 16,5% по сравнению с показателем месяцем ранее; пошлина на экспорт нефти из России с 1 мая снизится на 11,6 доллара - до 49,6 доллара за тонну, следует из материалов на сайте Минфина РФ."Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 марта 2022 года по 14 апреля 2022 года составила 79,81 доллара за баррель, или 582,6 доллара за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 мая 2022 года понизится на 11,6 доллара и составит 49,6 доллара за тонну", - говорится в сообщении министерства.В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 61,2 доллара за тонну.Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 14,8 доллара с 18,3 доллара за тонну, на темные - до 49,6 доллара с 61,2 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до 14,8 доллара за с 18,3 доллара за тонну, а прямогонного (нафты) - до 27,2 доллара с 33,6 доллара за тонну.Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 мая сократится до 29,9 доллара с 89 долларов месяцем ранее, на чистые фракции СУГ - до 26,9 доллара с 80,1 доллара, на кокс - до 3,2 доллара с 3,9 доллара за тонну.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, urals, министерство финансов рф (минфин россии), нефть, цены на нефть, пошлины
Пошлина на экспорт нефти снизится до 49,6 доллара
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 мая снизится до 49,6 долларов за тонну