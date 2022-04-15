Рейтинг@Mail.ru
Пошлина на экспорт нефти снизится до 49,6 доллара - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220415/neft-1783720322.html
Пошлина на экспорт нефти снизится до 49,6 доллара
Пошлина на экспорт нефти снизится до 49,6 доллара - РИА Новости, 15.04.2022
Пошлина на экспорт нефти снизится до 49,6 доллара
Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила 79,81 доллара за баррель, снизившись на 16,5% по сравнению с показателем месяцем... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:07
2022-04-15T14:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
urals
министерство финансов рф (минфин россии)
нефть
цены на нефть
пошлины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287172_171:1207:1666:2048_1920x0_80_0_0_6bd00699e033a91b3d9d1c68e9f1459c.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила 79,81 доллара за баррель, снизившись на 16,5% по сравнению с показателем месяцем ранее; пошлина на экспорт нефти из России с 1 мая снизится на 11,6 доллара - до 49,6 доллара за тонну, следует из материалов на сайте Минфина РФ."Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 марта 2022 года по 14 апреля 2022 года составила 79,81 доллара за баррель, или 582,6 доллара за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 мая 2022 года понизится на 11,6 доллара и составит 49,6 доллара за тонну", - говорится в сообщении министерства.В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 61,2 доллара за тонну.Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 14,8 доллара с 18,3 доллара за тонну, на темные - до 49,6 доллара с 61,2 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до 14,8 доллара за с 18,3 доллара за тонну, а прямогонного (нафты) - до 27,2 доллара с 33,6 доллара за тонну.Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 мая сократится до 29,9 доллара с 89 долларов месяцем ранее, на чистые фракции СУГ - до 26,9 доллара с 80,1 доллара, на кокс - до 3,2 доллара с 3,9 доллара за тонну.
https://ria.ru/20220415/rubli-1783699600.html
https://ria.ru/20220415/toplivo-1783583738.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287172_339:977:1767:2048_1920x0_80_0_0_f68eeacc3ae5916496e79410cca63455.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, urals, министерство финансов рф (минфин россии), нефть, цены на нефть, пошлины
14:07 15.04.2022
 
Пошлина на экспорт нефти снизится до 49,6 доллара

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 мая снизится до 49,6 долларов за тонну

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила 79,81 доллара за баррель, снизившись на 16,5% по сравнению с показателем месяцем ранее; пошлина на экспорт нефти из России с 1 мая снизится на 11,6 доллара - до 49,6 доллара за тонну, следует из материалов на сайте Минфина РФ.
"Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 марта 2022 года по 14 апреля 2022 года составила 79,81 доллара за баррель, или 582,6 доллара за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 мая 2022 года понизится на 11,6 доллара и составит 49,6 доллара за тонну", - говорится в сообщении министерства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 13:02
Песков оценил перспективы перехода к расчетам за нефть и уголь в рублях
В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 61,2 доллара за тонну.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 14,8 доллара с 18,3 доллара за тонну, на темные - до 49,6 доллара с 61,2 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до 14,8 доллара за с 18,3 доллара за тонну, а прямогонного (нафты) - до 27,2 доллара с 33,6 доллара за тонну.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 мая сократится до 29,9 доллара с 89 долларов месяцем ранее, на чистые фракции СУГ - до 26,9 доллара с 80,1 доллара, на кокс - до 3,2 доллара с 3,9 доллара за тонну.
Нефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 08:00
Нефтяной коктейль: как покупают российское топливо в обход санкций
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияUralsМинистерство финансов РФ (Минфин России)НефтьЦены на нефтьПошлины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала