https://ria.ru/20220415/natsionalizatsiya-1783759071.html

В Совфеде допустили национализацию предприятий западных компаний

В Совфеде допустили национализацию предприятий западных компаний - РИА Новости, 15.04.2022

В Совфеде допустили национализацию предприятий западных компаний

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев допустил возможность национализации имущества западных компаний, ушедших из РФ, если на Западе будут изыматься российские РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:32

2022-04-15T16:32

2022-04-15T16:32

экономика

россия

совет федерации рф

константин косачев

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев допустил возможность национализации имущества западных компаний, ушедших из РФ, если на Западе будут изыматься российские активы."Если это будет политикой Запада по отношению к России, РФ придется действовать также", - сказал политик в пятницу в эфире радиостанции "Говорит Москва". Он подчеркнул, что у российской стороны для этого есть свои рычаги давления и "все те инвестиции, которые остались в России, а это серьезные активы, западных компаний, которые покинули Россию, могут быть переписаны на Российскую Федерацию"."Если и когда мы поймем, что других вариантов общения с так называемыми "партнерами" просто не остается. Но это не наш выбор", - сказал он. Косачев добавил, что подобные действия Запада находятся вне рамок правового поля. Западные страны в последние недели вводили против России санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. При этом сам ЦБ также отмечал, что доля золота и юаня за последние годы выросла почти до половины резервов.

https://ria.ru/20220408/izyatie-1782561350.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, совет федерации рф, константин косачев, санкции в отношении россии