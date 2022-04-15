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В Совфеде допустили национализацию предприятий западных компаний - РИА Новости, 15.04.2022
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В Совфеде допустили национализацию предприятий западных компаний
В Совфеде допустили национализацию предприятий западных компаний - РИА Новости, 15.04.2022
В Совфеде допустили национализацию предприятий западных компаний
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев допустил возможность национализации имущества западных компаний, ушедших из РФ, если на Западе будут изыматься российские РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:32
2022-04-15T16:32
экономика
россия
совет федерации рф
константин косачев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев допустил возможность национализации имущества западных компаний, ушедших из РФ, если на Западе будут изыматься российские активы."Если это будет политикой Запада по отношению к России, РФ придется действовать также", - сказал политик в пятницу в эфире радиостанции "Говорит Москва". Он подчеркнул, что у&nbsp;российской стороны для этого есть свои рычаги давления и "все те инвестиции, которые остались в России, а это серьезные активы, западных компаний, которые покинули Россию, могут быть переписаны на Российскую Федерацию"."Если и когда мы поймем, что других вариантов общения с так называемыми "партнерами" просто не остается. Но это не наш выбор", - сказал он. Косачев добавил, что подобные действия Запада находятся вне рамок правового поля.&nbsp;Западные страны в последние недели вводили против России санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. При этом сам ЦБ также отмечал, что доля золота и юаня за последние годы выросла почти до половины резервов.
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экономика, россия, совет федерации рф, константин косачев, санкции в отношении россии
16:32 15.04.2022
 
В Совфеде допустили национализацию предприятий западных компаний

Сенатор Косачев допустил национализацию западных предприятий при изъятии активов России

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВице-спикер Совета Федерации Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев допустил возможность национализации имущества западных компаний, ушедших из РФ, если на Западе будут изыматься российские активы.
"Если это будет политикой Запада по отношению к России, РФ придется действовать также", - сказал политик в пятницу в эфире радиостанции "Говорит Москва". Он подчеркнул, что у российской стороны для этого есть свои рычаги давления и "все те инвестиции, которые остались в России, а это серьезные активы, западных компаний, которые покинули Россию, могут быть переписаны на Российскую Федерацию".
"Если и когда мы поймем, что других вариантов общения с так называемыми "партнерами" просто не остается. Но это не наш выбор", - сказал он. Косачев добавил, что подобные действия Запада находятся вне рамок правового поля. 
Западные страны в последние недели вводили против России санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. При этом сам ЦБ также отмечал, что доля золота и юаня за последние годы выросла почти до половины резервов.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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ЭкономикаРоссияСовет Федерации РФКонстантин КосачевСанкции в отношении России
 
 
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