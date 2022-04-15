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Настало время для создания антинатовской коалиции, заявил депутат Госдумы
Настало время для создания антинатовской коалиции, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 15.04.2022
Настало время для создания антинатовской коалиции, заявил депутат Госдумы
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что сегодня настало время для создания международной антинатовской коалиции. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T08:44
2022-04-15T08:44
2022-04-15T08:44
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китай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что сегодня настало время для создания международной антинатовской коалиции."НАТО перешло все дозволенные границы, создав на Украине плацдарм для нападения на Россию. Сегодня они эшелонами направляют на Украину оружие, неся прямую угрозу нашему государству. Распространение натовской чумы нужно остановить на подходе к нашим границам. Считаю, что настало время для создания международной антинатовской коалиции", - сказал Шеремет РИА Новости.По его мнению, в основу коалиции могут войти страны Организации Договора о коллективной безопасности."Нужна коалиция, которая сможет сообща не только противостоять агрессии НАТО, но и заставить западные страны впредь не переходить рамки дозволенного и отказаться от наступательных планов. Хотелось бы, чтобы к коалиции присоединились также Индия и Китай. У нас много дружественных стран, которые устали от гегемонии НАТО. И друзей у нас намного больше, чем привыкли считать на Западе", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20220415/proslushka-1783637356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, китай, нато
Настало время для создания антинатовской коалиции, заявил депутат Госдумы
Депутат Госдумы Шеремет считает, что настало время для создания антинатовской коалиции