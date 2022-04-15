Рейтинг@Mail.ru
Настало время для создания антинатовской коалиции, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220415/nato-1783647213.html
Настало время для создания антинатовской коалиции, заявил депутат Госдумы
Настало время для создания антинатовской коалиции, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 15.04.2022
Настало время для создания антинатовской коалиции, заявил депутат Госдумы
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что сегодня настало время для создания международной антинатовской коалиции. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T08:44
2022-04-15T08:44
в мире
индия
китай
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456601_0:198:2481:1593_1920x0_80_0_0_cfc4e3184ea89f6c46f9df76c0a88644.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что сегодня настало время для создания международной антинатовской коалиции."НАТО перешло все дозволенные границы, создав на Украине плацдарм для нападения на Россию. Сегодня они эшелонами направляют на Украину оружие, неся прямую угрозу нашему государству. Распространение натовской чумы нужно остановить на подходе к нашим границам. Считаю, что настало время для создания международной антинатовской коалиции", - сказал Шеремет РИА Новости.По его мнению, в основу коалиции могут войти страны Организации Договора о коллективной безопасности."Нужна коалиция, которая сможет сообща не только противостоять агрессии НАТО, но и заставить западные страны впредь не переходить рамки дозволенного и отказаться от наступательных планов. Хотелось бы, чтобы к коалиции присоединились также Индия и Китай. У нас много дружественных стран, которые устали от гегемонии НАТО. И друзей у нас намного больше, чем привыкли считать на Западе", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20220415/proslushka-1783637356.html
https://ria.ru/20220414/nato-1783566957.html
индия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456601_0:0:2363:1772_1920x0_80_0_0_ee73877a8406022e26171c1cd903f3e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, китай, нато
08:44 15.04.2022
 
Настало время для создания антинатовской коалиции, заявил депутат Госдумы

Депутат Госдумы Шеремет считает, что настало время для создания антинатовской коалиции

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что сегодня настало время для создания международной антинатовской коалиции.
"НАТО перешло все дозволенные границы, создав на Украине плацдарм для нападения на Россию. Сегодня они эшелонами направляют на Украину оружие, неся прямую угрозу нашему государству. Распространение натовской чумы нужно остановить на подходе к нашим границам. Считаю, что настало время для создания международной антинатовской коалиции", - сказал Шеремет РИА Новости.
Прослушка - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
03:11
В Минобороны рассказали о прослушке телефонов спецслужбами стран НАТО
По его мнению, в основу коалиции могут войти страны Организации Договора о коллективной безопасности.
"Нужна коалиция, которая сможет сообща не только противостоять агрессии НАТО, но и заставить западные страны впредь не переходить рамки дозволенного и отказаться от наступательных планов. Хотелось бы, чтобы к коалиции присоединились также Индия и Китай. У нас много дружественных стран, которые устали от гегемонии НАТО. И друзей у нас намного больше, чем привыкли считать на Западе", - подчеркнул депутат.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 16:47
НАТО может расширить присутствие на Балканах, считает эксперт
 
В миреИндияКитайНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала