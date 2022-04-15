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Доход Набиуллиной за 2021 год составил 38,9 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022
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Доход Набиуллиной за 2021 год составил 38,9 миллиона рублей
Доход Набиуллиной за 2021 год составил 38,9 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022
Доход Набиуллиной за 2021 год составил 38,9 миллиона рублей
Доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2021 году вырос до 38,906 миллиона рублей с 35,926 миллиона рублей годом ранее, следует из декларации,... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:37
2022-04-15T17:37
экономика
ярослав кузьминов
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2021 году вырос до 38,906 миллиона рублей с 35,926 миллиона рублей годом ранее, следует из декларации, опубликованной на сайте ЦБ.Также в собственности Набиуллиной остались автомобиль Jaguar S-Type и квартира площадью 112,2 квадратного метра.Супруг Набиуллиной Ярослав Кузьминов, научный руководитель Высшей школы экономики, за отчетный период задекларировал 55,431 миллиона рублей дохода против 44,628 миллиона в предыдущем году. Также он по-прежнему владеет земельным участком почти в 1,5 тысячи квадратных метров и дачей площадью 326,1 квадратного метра. Собственного автомобиля у него нет.
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экономика, ярослав кузьминов, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
17:37 15.04.2022
 
Доход Набиуллиной за 2021 год составил 38,9 миллиона рублей

Доход главы Центробанка Набиуллиной за 2021 год составил 38,9 миллиона рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2021 году вырос до 38,906 миллиона рублей с 35,926 миллиона рублей годом ранее, следует из декларации, опубликованной на сайте ЦБ.
Также в собственности Набиуллиной остались автомобиль Jaguar S-Type и квартира площадью 112,2 квадратного метра.
Супруг Набиуллиной Ярослав Кузьминов, научный руководитель Высшей школы экономики, за отчетный период задекларировал 55,431 миллиона рублей дохода против 44,628 миллиона в предыдущем году. Также он по-прежнему владеет земельным участком почти в 1,5 тысячи квадратных метров и дачей площадью 326,1 квадратного метра. Собственного автомобиля у него нет.
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ЭкономикаЯрослав КузьминовЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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