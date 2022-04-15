https://ria.ru/20220415/nabiullina-1783780813.html
Доход Набиуллиной за 2021 год составил 38,9 миллиона рублей
Доход Набиуллиной за 2021 год составил 38,9 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022
Доход Набиуллиной за 2021 год составил 38,9 миллиона рублей
Доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2021 году вырос до 38,906 миллиона рублей с 35,926 миллиона рублей годом ранее, следует из декларации,... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:37
2022-04-15T17:37
2022-04-15T17:37
экономика
ярослав кузьминов
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2021 году вырос до 38,906 миллиона рублей с 35,926 миллиона рублей годом ранее, следует из декларации, опубликованной на сайте ЦБ.Также в собственности Набиуллиной остались автомобиль Jaguar S-Type и квартира площадью 112,2 квадратного метра.Супруг Набиуллиной Ярослав Кузьминов, научный руководитель Высшей школы экономики, за отчетный период задекларировал 55,431 миллиона рублей дохода против 44,628 миллиона в предыдущем году. Также он по-прежнему владеет земельным участком почти в 1,5 тысячи квадратных метров и дачей площадью 326,1 квадратного метра. Собственного автомобиля у него нет.
https://ria.ru/20220415/deklaratsiya-1783767266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ярослав кузьминов, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Доход Набиуллиной за 2021 год составил 38,9 миллиона рублей
Доход главы Центробанка Набиуллиной за 2021 год составил 38,9 миллиона рублей