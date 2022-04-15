https://ria.ru/20220415/nabiullina-1783780813.html

Доход Набиуллиной за 2021 год составил 38,9 миллиона рублей

Доход Набиуллиной за 2021 год составил 38,9 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022

Доход Набиуллиной за 2021 год составил 38,9 миллиона рублей

Доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2021 году вырос до 38,906 миллиона рублей с 35,926 миллиона рублей годом ранее, следует из декларации,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:37

2022-04-15T17:37

2022-04-15T17:37

экономика

ярослав кузьминов

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2021 году вырос до 38,906 миллиона рублей с 35,926 миллиона рублей годом ранее, следует из декларации, опубликованной на сайте ЦБ.Также в собственности Набиуллиной остались автомобиль Jaguar S-Type и квартира площадью 112,2 квадратного метра.Супруг Набиуллиной Ярослав Кузьминов, научный руководитель Высшей школы экономики, за отчетный период задекларировал 55,431 миллиона рублей дохода против 44,628 миллиона в предыдущем году. Также он по-прежнему владеет земельным участком почти в 1,5 тысячи квадратных метров и дачей площадью 326,1 квадратного метра. Собственного автомобиля у него нет.

https://ria.ru/20220415/deklaratsiya-1783767266.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, ярослав кузьминов, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)