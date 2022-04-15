https://ria.ru/20220415/myaso-1783635190.html

Россиянам рассказали, что будет с ценами на мясо

Россиянам рассказали, что будет с ценами на мясо - РИА Новости, 15.04.2022

Россиянам рассказали, что будет с ценами на мясо

Импорт многих товаров в Россию усложнился из-за санкций. Как это скажется на стоимости мяса на внутреннем рынке, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T02:10

2022-04-15T02:10

2022-04-15T09:14

экономика

сергей юшин

мясо

россия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Импорт многих товаров в Россию усложнился из-за санкций. Как это скажется на стоимости мяса на внутреннем рынке, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.Пандемия COVID-19 и антироссийские санкции нарушили цепочки поставок в страну различных товаров из-за рубежа, что способствовало росту цен, в том числе на многие продукты питания, отметил Юшин. Но доля импортного мяса на российском рынке очень мала, добавил он.Россия является не столько импортером, сколько экспортером мясной продукции, продолжил он."Россия по мясу птицы больше экспортирует, чем импортирует. По свинине мы почти ничего не ввозим, зато продали за рубеж в прошлом году почти 200 тысяч тонн. Это существенный запас прочности. По говядине у нас есть зависимость от импорта, а в мире она очень быстро дорожает. Но пока говядина в России все еще в оптовом звене в среднем в два раза дешевле, чем на мировом рынке", – уточнил эксперт.Повышение цен на продовольственные товары происходит во всем мире, констатировал Юшин. По его словам, рост себестоимости производства мяса может привести к подорожанию этого продукта питания и в российских магазинах, независимо от санкций."Во всем мире очень сильно дорожают продукты питания. За один только месяц март индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН на планете повысился на 12,6 процента. Во многих странах цены на еду очень быстро растут. В России пока по итогам года мы предполагаем, что себестоимость производства разных видов мяса вырастет в среднем на 15-20 процентов", – предупредил Сергей Юшин в интервью радио Sputnik.Поскольку на ценообразование влияет слишком много факторов, пока нельзя дать точный прогноз, как рост себестоимости производства мяса скажется на конечных потребителях, заключил эксперт.

https://ria.ru/20220414/myaso-1783436883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сергей юшин, мясо, россия