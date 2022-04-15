https://ria.ru/20220415/moskva-1784546188.html

Деревья и кустарники зацвели на природных территориях Москвы

Деревья и кустарники зацвели на природных территориях Москвы - РИА Новости, 20.04.2022

Деревья и кустарники зацвели на природных территориях Москвы

Деревья и кустарники зацвели на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-15T18:43

2022-04-15T18:43

2022-04-20T17:21

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Деревья и кустарники зацвели на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Вслед за травянистыми первоцветами на природных территориях зацвели деревья и кустарники. Светло-зеленые сережки у осины и ольхи появились в комплексном заказнике "Алтуфьевский" и парке "Кузьминки-Люблино", - говорится в сообщении.Отмечается, что цветущий орешник заметили в парках "Измайлово", "Кузьминки-Люблино", "Покровское-Стрешнево" и Бирюлевском дендропарке. Пушистые почки ивы можно увидеть в парках "Измайлово" и "Битцевский лес"."Скоро на природных территориях зацветут ясень, тополь, береза и клен", - дополняется в сообщении.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, весна