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Деревья и кустарники зацвели на природных территориях Москвы - РИА Новости, 20.04.2022
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Деревья и кустарники зацвели на природных территориях Москвы
Деревья и кустарники зацвели на природных территориях Москвы - РИА Новости, 20.04.2022
Деревья и кустарники зацвели на природных территориях Москвы
Деревья и кустарники зацвели на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-15T18:43
2022-04-20T17:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
весна
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Деревья и кустарники зацвели на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Вслед за травянистыми первоцветами на природных территориях зацвели деревья и кустарники. Светло-зеленые сережки у осины и ольхи появились в комплексном заказнике "Алтуфьевский" и парке "Кузьминки-Люблино", - говорится в сообщении.Отмечается, что цветущий орешник заметили в парках "Измайлово", "Кузьминки-Люблино", "Покровское-Стрешнево" и Бирюлевском дендропарке. Пушистые почки ивы можно увидеть в парках "Измайлово" и "Битцевский лес"."Скоро на природных территориях зацветут ясень, тополь, береза и клен", - дополняется в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы, весна
18:43 15.04.2022 (обновлено: 17:21 20.04.2022)
 

Деревья и кустарники зацвели на природных территориях Москвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВетви деревьев в Александровском саду в Москве
Ветви деревьев в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ветви деревьев в Александровском саду в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Деревья и кустарники зацвели на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Вслед за травянистыми первоцветами на природных территориях зацвели деревья и кустарники. Светло-зеленые сережки у осины и ольхи появились в комплексном заказнике "Алтуфьевский" и парке "Кузьминки-Люблино", - говорится в сообщении.
Пролеска - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 18:20Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Раннецветущие растения появились на природных территориях Москвы
Отмечается, что цветущий орешник заметили в парках "Измайлово", "Кузьминки-Люблино", "Покровское-Стрешнево" и Бирюлевском дендропарке. Пушистые почки ивы можно увидеть в парках "Измайлово" и "Битцевский лес".
"Скоро на природных территориях зацветут ясень, тополь, береза и клен", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыВесна
 
 
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