https://ria.ru/20220415/moskva-1784546188.html
Деревья и кустарники зацвели на природных территориях Москвы
Деревья и кустарники зацвели на природных территориях Москвы - РИА Новости, 20.04.2022
Деревья и кустарники зацвели на природных территориях Москвы
Деревья и кустарники зацвели на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-15T18:43
2022-04-15T18:43
2022-04-20T17:21
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Деревья и кустарники зацвели на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Вслед за травянистыми первоцветами на природных территориях зацвели деревья и кустарники. Светло-зеленые сережки у осины и ольхи появились в комплексном заказнике "Алтуфьевский" и парке "Кузьминки-Люблино", - говорится в сообщении.Отмечается, что цветущий орешник заметили в парках "Измайлово", "Кузьминки-Люблино", "Покровское-Стрешнево" и Бирюлевском дендропарке. Пушистые почки ивы можно увидеть в парках "Измайлово" и "Битцевский лес"."Скоро на природных территориях зацветут ясень, тополь, береза и клен", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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москва, городское хозяйство москвы, весна
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Деревья и кустарники зацвели на природных территориях Москвы
, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Вслед за травянистыми первоцветами на природных территориях зацвели деревья и кустарники. Светло-зеленые сережки у осины и ольхи появились в комплексном заказнике "Алтуфьевский" и парке "Кузьминки-Люблино", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цветущий орешник заметили в парках "Измайлово", "Кузьминки-Люблино", "Покровское-Стрешнево" и Бирюлевском дендропарке. Пушистые почки ивы можно увидеть в парках "Измайлово" и "Битцевский лес".
"Скоро на природных территориях зацветут ясень, тополь, береза и клен", - дополняется в сообщении.