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Адвокат заявил о похищении денег врача Земченкова мошенниками - РИА Новости, 15.04.2022
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Адвокат заявил о похищении денег врача Земченкова мошенниками
Адвокат заявил о похищении денег врача Земченкова мошенниками - РИА Новости, 15.04.2022
Адвокат заявил о похищении денег врача Земченкова мошенниками
Мошенники похитили деньги бывшего главного внештатного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, который ранее обвинялся в убийстве и расчленении жены в РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:41
2022-04-15T15:44
происшествия
сбербанк россии
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Мошенники похитили деньги бывшего главного внештатного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, который ранее обвинялся в убийстве и расчленении жены в 2010 году, сообщил РИА Новости адвокат врача Сейран Арутюнян."Пока Земченков был в СИЗО, мошенники похитили его деньги, сняв их со счета в Сбербанке. Произошло это достаточно банально. Полагаю, что они… получили несанкционированный доступ к приложению Сбербанк онлайн. Далее продали ценные бумаги и обналичили их вместе с другими денежными остатками на счётах. Также был взят кредит", - сказал юрист.По его словам, из Сбербанка в прошлом году было выведено 30 тысяч долларов, удержаны большие комиссии за досрочную продажу облигаций, а также был оформлен кредит на 275 тысяч рублей.По его словам, в настоящее время проходит проверка сообщения о преступлении. РИА Новости на данный момент не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.Дело об убийстве Ирины Земченковой было возбуждено в марте 2010 года после ее исчезновения. В 2019 году женщина была признана умершей по решению суда, тело до сих пор не найдено. В конце марта 2021 года по обвинению в убийстве задержали ее мужа Александра Земченкова, суд арестовал его. В марте текущего года Петроградский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Земченкова после того, как обвинение переквалифицировало статью на убийство по неосторожности. Следствие установило, что 23 февраля 2010 года Земченков на почве личных неприязненных отношений с супругой, вызванных, в том числе, изменами врача, толкнул ее на стул, она упала и ударилась, после чего скончалась.
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происшествия, сбербанк россии, россия
15:41 15.04.2022 (обновлено: 15:44 15.04.2022)
 
Адвокат заявил о похищении денег врача Земченкова мошенниками

Адвокат заявил, что мошенники украли деньги врача Земченкова и оформили на него кредит

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Мошенники похитили деньги бывшего главного внештатного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, который ранее обвинялся в убийстве и расчленении жены в 2010 году, сообщил РИА Новости адвокат врача Сейран Арутюнян.
"Пока Земченков был в СИЗО, мошенники похитили его деньги, сняв их со счета в Сбербанке. Произошло это достаточно банально. Полагаю, что они… получили несанкционированный доступ к приложению Сбербанк онлайн. Далее продали ценные бумаги и обналичили их вместе с другими денежными остатками на счётах. Также был взят кредит", - сказал юрист.
По его словам, из Сбербанка в прошлом году было выведено 30 тысяч долларов, удержаны большие комиссии за досрочную продажу облигаций, а также был оформлен кредит на 275 тысяч рублей.
По его словам, в настоящее время проходит проверка сообщения о преступлении. РИА Новости на данный момент не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.
Дело об убийстве Ирины Земченковой было возбуждено в марте 2010 года после ее исчезновения. В 2019 году женщина была признана умершей по решению суда, тело до сих пор не найдено. В конце марта 2021 года по обвинению в убийстве задержали ее мужа Александра Земченкова, суд арестовал его. В марте текущего года Петроградский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Земченкова после того, как обвинение переквалифицировало статью на убийство по неосторожности. Следствие установило, что 23 февраля 2010 года Земченков на почве личных неприязненных отношений с супругой, вызванных, в том числе, изменами врача, толкнул ее на стул, она упала и ударилась, после чего скончалась.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 11:52В России
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