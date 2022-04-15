https://ria.ru/20220415/moshennik-1783743699.html

Адвокат заявил о похищении денег врача Земченкова мошенниками

Адвокат заявил о похищении денег врача Земченкова мошенниками - РИА Новости, 15.04.2022

Адвокат заявил о похищении денег врача Земченкова мошенниками

Мошенники похитили деньги бывшего главного внештатного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, который ранее обвинялся в убийстве и расчленении жены в РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:41

2022-04-15T15:41

2022-04-15T15:44

происшествия

сбербанк россии

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Мошенники похитили деньги бывшего главного внештатного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, который ранее обвинялся в убийстве и расчленении жены в 2010 году, сообщил РИА Новости адвокат врача Сейран Арутюнян."Пока Земченков был в СИЗО, мошенники похитили его деньги, сняв их со счета в Сбербанке. Произошло это достаточно банально. Полагаю, что они… получили несанкционированный доступ к приложению Сбербанк онлайн. Далее продали ценные бумаги и обналичили их вместе с другими денежными остатками на счётах. Также был взят кредит", - сказал юрист.По его словам, из Сбербанка в прошлом году было выведено 30 тысяч долларов, удержаны большие комиссии за досрочную продажу облигаций, а также был оформлен кредит на 275 тысяч рублей.По его словам, в настоящее время проходит проверка сообщения о преступлении. РИА Новости на данный момент не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.Дело об убийстве Ирины Земченковой было возбуждено в марте 2010 года после ее исчезновения. В 2019 году женщина была признана умершей по решению суда, тело до сих пор не найдено. В конце марта 2021 года по обвинению в убийстве задержали ее мужа Александра Земченкова, суд арестовал его. В марте текущего года Петроградский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Земченкова после того, как обвинение переквалифицировало статью на убийство по неосторожности. Следствие установило, что 23 февраля 2010 года Земченков на почве личных неприязненных отношений с супругой, вызванных, в том числе, изменами врача, толкнул ее на стул, она упала и ударилась, после чего скончалась.

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/tyumen-1782873781.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сбербанк россии, россия