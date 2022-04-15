https://ria.ru/20220415/mordoviya-1783835202.html

Мордовия заключила два соглашения в сфере интеллектуальной собственности

Мордовия заключила два соглашения в сфере интеллектуальной собственности - РИА Новости, 15.04.2022

Мордовия заключила два соглашения в сфере интеллектуальной собственности

Глава Мордовии Артем Здунов подписал два соглашения о взаимодействии в сфере интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T23:02

2022-04-15T23:02

2022-04-15T23:02

республика мордовия

экономика

технологии

россия

саранск

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

совет федерации рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр — РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов подписал два соглашения о взаимодействии в сфере интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба главы региона.Подписание соглашений состоялось в пятницу в Саранске в рамках выездного заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации."В рамках трехстороннего соглашения Минэкономики России и Роспатента с правительством Мордовии о поддержке развития сферы интеллектуальной собственности республике будет оказываться методологическая и информационная поддержка по формированию системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность будет оказываться содействие в построении системы подготовки кадров", - говорится в сообщении.По словам заместителя министра экономического развития России Владислава Федулова, соглашение даст новый импульс развитию инноваций в регионе и будет способствовать повышению культуры работы с интеллектуальной собственностью."Такое взаимодействие крайне важно для нашего региона, оно позволит нам в полной мере воспользоваться потенциалом и инструментами, имеющимся в распоряжении Минэкономразвития и Роспатента. Мордовия и дальше рассчитывает работать в конструктивном ключе, мы готовы выступать пилотным регионом в реализации ключевых решений и инициатив в сфере интеллектуальной собственности", - приводит пресс-служба слова Здунова.Второе соглашение - о взаимодействии в области интеллектуальной собственности между Российским научно-исследовательским институтом экономики, политики и права в научно-технической сфере и Республикой Мордовия - поможет в совершенствовании научно-технической политики, содействии развитию науки, технологий и сферы интеллектуальной собственности республики. Он предусматривает проведения анализа развития регионального рынка интеллектуальной собственности и выработку комплекса мероприятий для повышения социально-экономической отдачи от использования результатов интеллектуальной деятельности в регионе.

https://ria.ru/20220415/mordoviya-1783833240.html

https://ria.ru/20211018/mordoviya-1755102423.html

россия

саранск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, саранск, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), совет федерации рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)