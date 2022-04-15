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Мордовия заключила два соглашения в сфере интеллектуальной собственности - РИА Новости, 15.04.2022
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https://ria.ru/20220415/mordoviya-1783835202.html
Мордовия заключила два соглашения в сфере интеллектуальной собственности
Мордовия заключила два соглашения в сфере интеллектуальной собственности - РИА Новости, 15.04.2022
Мордовия заключила два соглашения в сфере интеллектуальной собственности
Глава Мордовии Артем Здунов подписал два соглашения о взаимодействии в сфере интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T23:02
2022-04-15T23:02
республика мордовия
экономика
технологии
россия
саранск
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
совет федерации рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр — РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов подписал два соглашения о взаимодействии в сфере интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба главы региона.Подписание соглашений состоялось в пятницу в Саранске в рамках выездного заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации."В рамках трехстороннего соглашения Минэкономики России и Роспатента с правительством Мордовии о поддержке развития сферы интеллектуальной собственности республике будет оказываться методологическая и информационная поддержка по формированию системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность будет оказываться содействие в построении системы подготовки кадров", - говорится в сообщении.По словам заместителя министра экономического развития России Владислава Федулова, соглашение даст новый импульс развитию инноваций в регионе и будет способствовать повышению культуры работы с интеллектуальной собственностью."Такое взаимодействие крайне важно для нашего региона, оно позволит нам в полной мере воспользоваться потенциалом и инструментами, имеющимся в распоряжении Минэкономразвития и Роспатента. Мордовия и дальше рассчитывает работать в конструктивном ключе, мы готовы выступать пилотным регионом в реализации ключевых решений и инициатив в сфере интеллектуальной собственности", - приводит пресс-служба слова Здунова.Второе соглашение - о взаимодействии в области интеллектуальной собственности между Российским научно-исследовательским институтом экономики, политики и права в научно-технической сфере и Республикой Мордовия - поможет в совершенствовании научно-технической политики, содействии развитию науки, технологий и сферы интеллектуальной собственности республики. Он предусматривает проведения анализа развития регионального рынка интеллектуальной собственности и выработку комплекса мероприятий для повышения социально-экономической отдачи от использования результатов интеллектуальной деятельности в регионе.
https://ria.ru/20220415/mordoviya-1783833240.html
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экономика, технологии, россия, саранск, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), совет федерации рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
23:02 15.04.2022
 

Мордовия заключила два соглашения в сфере интеллектуальной собственности

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр — РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов подписал два соглашения о взаимодействии в сфере интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба главы региона.
Подписание соглашений состоялось в пятницу в Саранске в рамках выездного заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации.
"В рамках трехстороннего соглашения Минэкономики России и Роспатента с правительством Мордовии о поддержке развития сферы интеллектуальной собственности республике будет оказываться методологическая и информационная поддержка по формированию системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность будет оказываться содействие в построении системы подготовки кадров", - говорится в сообщении.
По словам заместителя министра экономического развития России Владислава Федулова, соглашение даст новый импульс развитию инноваций в регионе и будет способствовать повышению культуры работы с интеллектуальной собственностью.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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"Такое взаимодействие крайне важно для нашего региона, оно позволит нам в полной мере воспользоваться потенциалом и инструментами, имеющимся в распоряжении Минэкономразвития и Роспатента. Мордовия и дальше рассчитывает работать в конструктивном ключе, мы готовы выступать пилотным регионом в реализации ключевых решений и инициатив в сфере интеллектуальной собственности", - приводит пресс-служба слова Здунова.
Второе соглашение - о взаимодействии в области интеллектуальной собственности между Российским научно-исследовательским институтом экономики, политики и права в научно-технической сфере и Республикой Мордовия - поможет в совершенствовании научно-технической политики, содействии развитию науки, технологий и сферы интеллектуальной собственности республики. Он предусматривает проведения анализа развития регионального рынка интеллектуальной собственности и выработку комплекса мероприятий для повышения социально-экономической отдачи от использования результатов интеллектуальной деятельности в регионе.

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