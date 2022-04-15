https://ria.ru/20220415/mordoviya-1783833240.html

Глава Мордовии хочет создать в Саранске Центр по интеллектуальным правам

Глава Мордовии хочет создать в Саранске Центр по интеллектуальным правам - РИА Новости, 15.04.2022

Глава Мордовии хочет создать в Саранске Центр по интеллектуальным правам

Глава Мордовии Артём Здунов предложил создать Центр по интеллектуальным правам при Арбитражном суде республики, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T22:56

2022-04-15T22:56

2022-04-15T23:02

республика мордовия

артем здунов

валентина матвиенко

саранск

россия

урал

совет федерации рф

республика мордовия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151416/82/1514168291_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_452e322a1e537dc0752598b5f62128a0.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов предложил создать Центр по интеллектуальным правам при Арбитражном суде республики, сообщает пресс-служба главы региона.Вопросы интеллектуальной собственности и роль российских регионов в развитии рынка интеллектуальных прав обсудили в пятницу на выездном заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ в Саранске. В заседании приняли участие делегация Верхней палаты, представители федерального правительства, госкорпораций, экспертного сообщества. К прямой трансляции подключились более 60 регионов страны."Глава Мордовии Артём Здунов поблагодарил председателя Совфеда Валентину Матвиенко за выбор республики в качестве площадки проведения выездного заседания Совета и рассказал, что в 2021 году в регионе на треть увеличилось число заявок на изобретения и полезные модели, а также коэффициент изобретательской активности, на четверть – количество полученных патентов", - говорится в сообщении.Глава Мордовии отметил, что задачи развития импортозамещения должны активизировать изобретательскую деятельность и управление интеллектуальной собственностью. Но это приведет к увеличению количества споров в сфере. "Необходимо создать специализированные центры по интеллектуальным правам при арбитражных судах субъектов страны, а в качестве пилотного проекта – создать такой Центра при Арбитражном суде Мордовии для рассмотрения судебных споров в ПФО", - предложил Здунов, добавив, что Мордовия также готова разместить у себя и точку присутствия Суда по интеллектуальным правам для регионов Приволжья и Урала.Матвиенко поддержала эти инициативы, подчеркнув, что на такие регионы, как Мордовия, нужно опираться, и отметив, что у каждого региона есть потенциал, но многое зависит от руководителя и понимания важности развития этого направления.Подводя итоги заседания, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что Мордовия славится изобретательской активностью и инновациями. "Сегодня представители деловых кругов региона выразили готовность активно включиться в работу Совета, наладить прямой трек партнерства в области развития интеллектуальной собственности. Убежден, Мордовия обладает всем необходимым технологическим потенциалом для коммерциализации изобретательства и развития трансфера наукоемких технологий", - сказал он.

https://ria.ru/20220415/mordoviya-1783835202.html

саранск

россия

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

артем здунов, валентина матвиенко, саранск, россия, урал, совет федерации рф, республика мордовия