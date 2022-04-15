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Власти выделят более 23 миллиардов рублей на туристическую инфраструктуру - РИА Новости, 15.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220415/minstroy-1783791594.html
Власти выделят более 23 миллиардов рублей на туристическую инфраструктуру
Власти выделят более 23 миллиардов рублей на туристическую инфраструктуру - РИА Новости, 15.04.2022
Власти выделят более 23 миллиардов рублей на туристическую инфраструктуру
В 2022 году на создание 22 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для туристических кластеров из бюджета будет выделено 2,4 миллиарда рублей, в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T19:19
2022-04-15T19:19
туризм
туризм
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В 2022 году на создание 22 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для туристических кластеров из бюджета будет выделено 2,4 миллиарда рублей, в 2023-м – 10,6 миллиарда, сообщает пресс-служба Минстроя России.Работа по отбору первых заявок на получение субсидий уже началась, прием документов завершится 13 мая. Всего за три года общая сумма инвестиций должна составить более 23 миллиардов рублей."Проведение мероприятий по развитию инфраструктуры туризма требует комплексного подхода", – отметил замминистра Юрий Гордеев.По его словам, ведомство проработало вопрос потребности регионов в обеспечивающей инфраструктуре.
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Лана Баева
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туризм, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия, новости - туризм
19:19 15.04.2022
 
Власти выделят более 23 миллиардов рублей на туристическую инфраструктуру

На развитие инфраструктуры для туристических объектов власти выделят 23 миллиарда рублей

© Минстрой РФМинстрой РФ
Минстрой РФ
© Минстрой РФ
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В 2022 году на создание 22 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для туристических кластеров из бюджета будет выделено 2,4 миллиарда рублей, в 2023-м – 10,6 миллиарда, сообщает пресс-служба Минстроя России.
Работа по отбору первых заявок на получение субсидий уже началась, прием документов завершится 13 мая. Всего за три года общая сумма инвестиций должна составить более 23 миллиардов рублей.
"Проведение мероприятий по развитию инфраструктуры туризма требует комплексного подхода", – отметил замминистра Юрий Гордеев.
По его словам, ведомство проработало вопрос потребности регионов в обеспечивающей инфраструктуре.
Горничная за работой - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 19:37Туризм
В России появятся быстровозводимые трехзвездочные отели
 
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