https://ria.ru/20220415/minstroy-1783791594.html
Власти выделят более 23 миллиардов рублей на туристическую инфраструктуру
Власти выделят более 23 миллиардов рублей на туристическую инфраструктуру - РИА Новости, 15.04.2022
Власти выделят более 23 миллиардов рублей на туристическую инфраструктуру
В 2022 году на создание 22 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для туристических кластеров из бюджета будет выделено 2,4 миллиарда рублей, в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T19:19
2022-04-15T19:19
2022-04-15T19:19
туризм
туризм
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В 2022 году на создание 22 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для туристических кластеров из бюджета будет выделено 2,4 миллиарда рублей, в 2023-м – 10,6 миллиарда, сообщает пресс-служба Минстроя России.Работа по отбору первых заявок на получение субсидий уже началась, прием документов завершится 13 мая. Всего за три года общая сумма инвестиций должна составить более 23 миллиардов рублей."Проведение мероприятий по развитию инфраструктуры туризма требует комплексного подхода", – отметил замминистра Юрий Гордеев.По его словам, ведомство проработало вопрос потребности регионов в обеспечивающей инфраструктуре.
https://ria.ru/20220331/oteli-1781047016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия, новости - туризм
Власти выделят более 23 миллиардов рублей на туристическую инфраструктуру
На развитие инфраструктуры для туристических объектов власти выделят 23 миллиарда рублей