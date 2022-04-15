https://ria.ru/20220415/minstroy-1783791594.html

Власти выделят более 23 миллиардов рублей на туристическую инфраструктуру

Власти выделят более 23 миллиардов рублей на туристическую инфраструктуру - РИА Новости, 15.04.2022

Власти выделят более 23 миллиардов рублей на туристическую инфраструктуру

В 2022 году на создание 22 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для туристических кластеров из бюджета будет выделено 2,4 миллиарда рублей, в... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T19:19

2022-04-15T19:19

2022-04-15T19:19

туризм

туризм

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В 2022 году на создание 22 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для туристических кластеров из бюджета будет выделено 2,4 миллиарда рублей, в 2023-м – 10,6 миллиарда, сообщает пресс-служба Минстроя России.Работа по отбору первых заявок на получение субсидий уже началась, прием документов завершится 13 мая. Всего за три года общая сумма инвестиций должна составить более 23 миллиардов рублей."Проведение мероприятий по развитию инфраструктуры туризма требует комплексного подхода", – отметил замминистра Юрий Гордеев.По его словам, ведомство проработало вопрос потребности регионов в обеспечивающей инфраструктуре.

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия, новости - туризм