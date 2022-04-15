Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о новых мерах в миграционной сфере - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220415/migratsiya-1783740931.html
Медведев рассказал о новых мерах в миграционной сфере
Медведев рассказал о новых мерах в миграционной сфере - РИА Новости, 15.04.2022
Медведев рассказал о новых мерах в миграционной сфере
Новые меры в миграционной сфере должны помочь более тщательно контролировать приток мигрантов в Россию, получать сведения о каждом иностранце, который пересек... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:31
2022-04-15T15:47
общество
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_f393808dd898f7ff1fb4bb0ec3b39860.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Новые меры в миграционной сфере должны помочь более тщательно контролировать приток мигрантов в Россию, получать сведения о каждом иностранце, который пересек границу, это важно для обеспечения национальной безопасности страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики."Сегодня на нашем мероприятии мы обратимся к одному из наиболее важных аспектов миграционной политики. Речь идет о модернизации систем, которые действуют в этой сфере и создании принципиально новых информационных систем всех ведомств, которые эту работу ведут… Пора уже выходить на окончательное решение – конфигурацию продуктов которые будут созданы... Понятно, что новые меры должны более тщательно контролировать приток мигрантов, чтобы было проще получить сведения о каждом иностранце, который пересек границу, собирается жить и работать в нашей стране, поэтому современные цифровые технологии должны помочь усовершенствовать эту работу", - сказал он.По его словам, сейчас заинтересованные ведомства не имеют достоверной и полной статистики по мигрантам, а также информацию, чем те занимаются, их биографии."Эта информация имеет очень важное значение для обеспечения национальной безопасности страны... Мы должны точно понимать, кто к нам приезжает и с какими целями. Нужно наладить максимально эффективный межведомственный обмен данными", - добавил он.
https://ria.ru/20220128/migranty-1769904151.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_cf56ec4907adada691a0cdf5cfe5f5d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий медведев
15:31 15.04.2022 (обновлено: 15:47 15.04.2022)
 
Медведев рассказал о новых мерах в миграционной сфере

Зампред Совбеза Медведев: новые меры должны помочь контролировать поток мигрантов

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Новые меры в миграционной сфере должны помочь более тщательно контролировать приток мигрантов в Россию, получать сведения о каждом иностранце, который пересек границу, это важно для обеспечения национальной безопасности страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
"Сегодня на нашем мероприятии мы обратимся к одному из наиболее важных аспектов миграционной политики. Речь идет о модернизации систем, которые действуют в этой сфере и создании принципиально новых информационных систем всех ведомств, которые эту работу ведут… Пора уже выходить на окончательное решение – конфигурацию продуктов которые будут созданы... Понятно, что новые меры должны более тщательно контролировать приток мигрантов, чтобы было проще получить сведения о каждом иностранце, который пересек границу, собирается жить и работать в нашей стране, поэтому современные цифровые технологии должны помочь усовершенствовать эту работу", - сказал он.
По его словам, сейчас заинтересованные ведомства не имеют достоверной и полной статистики по мигрантам, а также информацию, чем те занимаются, их биографии.
"Эта информация имеет очень важное значение для обеспечения национальной безопасности страны... Мы должны точно понимать, кто к нам приезжает и с какими целями. Нужно наладить максимально эффективный межведомственный обмен данными", - добавил он.
Мигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 08:10
Медведев рассказал, как будет меняться миграционное законодательство
 
ОбществоДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала