https://ria.ru/20220415/migratsiya-1783740931.html

Медведев рассказал о новых мерах в миграционной сфере

Медведев рассказал о новых мерах в миграционной сфере - РИА Новости, 15.04.2022

Медведев рассказал о новых мерах в миграционной сфере

Новые меры в миграционной сфере должны помочь более тщательно контролировать приток мигрантов в Россию, получать сведения о каждом иностранце, который пересек... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:31

2022-04-15T15:31

2022-04-15T15:47

общество

дмитрий медведев

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Новые меры в миграционной сфере должны помочь более тщательно контролировать приток мигрантов в Россию, получать сведения о каждом иностранце, который пересек границу, это важно для обеспечения национальной безопасности страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики."Сегодня на нашем мероприятии мы обратимся к одному из наиболее важных аспектов миграционной политики. Речь идет о модернизации систем, которые действуют в этой сфере и создании принципиально новых информационных систем всех ведомств, которые эту работу ведут… Пора уже выходить на окончательное решение – конфигурацию продуктов которые будут созданы... Понятно, что новые меры должны более тщательно контролировать приток мигрантов, чтобы было проще получить сведения о каждом иностранце, который пересек границу, собирается жить и работать в нашей стране, поэтому современные цифровые технологии должны помочь усовершенствовать эту работу", - сказал он.По его словам, сейчас заинтересованные ведомства не имеют достоверной и полной статистики по мигрантам, а также информацию, чем те занимаются, их биографии."Эта информация имеет очень важное значение для обеспечения национальной безопасности страны... Мы должны точно понимать, кто к нам приезжает и с какими целями. Нужно наладить максимально эффективный межведомственный обмен данными", - добавил он.

https://ria.ru/20220128/migranty-1769904151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий медведев