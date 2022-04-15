https://ria.ru/20220415/migranty-1783630808.html

Британия выселяет беженцев. В Африку

Британия выселяет беженцев. В Африку - РИА Новости, 15.04.2022

Британия выселяет беженцев. В Африку

Из всех возможных вариантов борьбы с нелегальной миграцией правительство Джонсона выбрало самый экзотический и дорогой. Перебирающихся через Ла-Манш нелегалов... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T08:00

2022-04-15T08:00

2022-04-15T08:00

авторы

в мире

джереми корбин

поль кагаме

африка

лондон

государственный департамент сша

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758818149_0:398:2650:1889_1920x0_80_0_0_3091bbaf1925c494cc4ae3875a8f9a2f.jpg

Из всех возможных вариантов борьбы с нелегальной миграцией правительство Джонсона выбрало самый экзотический и дорогой. Перебирающихся через Ла-Манш нелегалов решено отправлять в Африку. Так что тот, кто считал себя счастливцем, покинув французский берег и добравшись до английского, вместо Великобритании рискует попасть в далекую африканскую страну. Министр внутренних дел Прити Пател подписала соглашение с Руандой, именно там готовы принимать неугодных Британии беженцев.Условия, в которых планируется содержать мигрантов, сегодня преподносятся как вполне комфортные. В столице Руанды Кигали для них уже готов первый корпус общежития с двумя двуспальными кроватями в номере, туалет и душ — общие, на каждом этаже есть комната отдыха с телевизором. Вынужденным переселенцам будут предоставлять трехразовое питание, но есть и кухня, где мигранты могут самостоятельно готовить себе еду. Причем в перемещении по городу их не собираются ограничивать.Высланные из Британии в Руанде смогут подать заявление на получение политического убежища. Если ответ будет положительным, то руандийские власти предоставят право находиться в стране на протяжении как минимум пяти лет. Легализовавшимся беженцам будут предоставлены жилье и финансовая поддержка, предложены программы по профессиональному обучению.В отличие от британцев, которые не знают, как избавить себя от незваных гостей из дальнего зарубежья, власти Руанды говорят, что нуждаются в рабочих руках и даже заявляют, что новая программа поможет компенсировать отток населения: молодые люди предпочитают сегодня при первой же возможности эту африканскую страну покинуть. На реализацию пилотной части проекта Лондон выделяет правительству Руанды 120 миллионов фунтов стерлингов.Получится ли повернуть человеческие реки вспять, неизвестно. Те, кому откажут в политическом убежище в Руанде, будут депортированы на родину. Как правило, это Афганистан, Ирак, Судан, Сирия и Ливия, большинство из этих стран хлебнуло немало горя из-за внешнеполитических интриг, а иногда и открытого военного вмешательства Соединенного Королевства. "Правительственный план отправлять в Руанду беженцев, спасающихся от конфликтов, включая те, в которых участвовала Британия, это позорно и в высшей степени жестоко", — заявил бывший лидер лейбористской партии Джереми Корбин. Цинизм ситуации еще и в том, что бежавших от войн и нищеты людей собираются передавать как товар. Разница лишь в том, что расплачиваются поставщики, а не клиенты.Идея этапировать беженцев подальше от своих берегов витала в Англии давно. Известно, что британский кабинет министров рассматривал различные варианты, среди них назывались Албания, Гана и даже принадлежащий короне остров Вознесения в южной части Атлантики, за четыре тысячи километров от Лондона. Ни нигде не сложилось, а вот с Руандой удалось.Обозреватель The Guardian Патрик Винтур опубликовал у себя в твиттере выдержку из свежего доклада американского Госдепартамента о соблюдении прав человека. О Руанде там звучит много нелестного: "убийства и похищения по заказу правительства, аресты по политическим мотивам, пытки" и далее по привычному списку для стран, которые Вашингтон считает "недемократичными". Один из читателей блога тут же насмешливо заметил: а не идет ли в этом описании речь о самих США? Другой напомнил, что американцы разбомбили Афганистан, а власти Руанды, наоборот, эвакуировали оттуда 250 учениц из школы для девочек.У Руанды сложная и трагическая история. В 90-е страна пережила кровавую гражданскую войну и геноцид в отношении одной из этнических групп — тутси, по разным оценкам, были уничтожены от 200 тысяч до миллиона человек. Нынешний президент, Поль Кагаме, был одним из тех, кто сумел остановить резню. Он правит Руандой с 2000 года, добившись немалых успехов в экономическом развитии страны, которая к тому же отличается самым низким уровнем коррупции в Восточной Африке, иногда ее даже называют африканской Швейцарией, а столицу Кигали сравнивают с Сингапуром. Кагаме правит авторитарно. Он рассказывал в том, что физически "воспитывал" своих подчиненных, хотя и признал такое поведение "ошибочным".Английские СМИ называют Кагаме деспотом, но для правительства Джонсона сегодня он "полезный человек". Неважно, что в Руанде и без британских поставок сейчас находится почти 130 тысяч беженцев из соседних Конго и Бурунди, которые в своих лагерях сидят как в резервациях, не имея права перемещаться по стране. О том, что сбежавшая за рубеж оппозиция жалуется, что критики режима Кагаме сидят по тюрьмам, тоже можно забыть. Лондон, как всегда, практичен, если дело касается собственных интересов. Премьер-министр Джонсон заявил, что пересылка беженцев в Руанду сломает бизнес-модель организаторов нелегального трафика мигрантов через Ла-Манш: обещали Англию, а завели в Африку.В Лондоне ссылаются на успешный опыт своей бывшей колонии — Австралии, куда британцы когда-то сами отправляли уголовников-каторжан. Теперь там преуспели в борьбе с нелегалами из соседних стран — в 2013 году австралийцы начали отправлять мигрантов на далекий остров Науру в Тихом океане. Поток нелегалов, пытающихся попасть в Австралию, действительно резко упал. При этом условия на острове сравнивали с концлагерем: некоторые из беженцев провели в этом плену до семи лет, там случались самоубийства, сообщали об изнасилованиях детей и других преступлениях. В общем, успешный опыт, что и говорить.В правительстве Джонсона утверждают, что отправлять в Руанду будут только мужчин, а женщины и дети останутся в Британии. Но оставшимся на территории Соединенного Королевства беженцам будет несладко. Если раньше их размещали в гостиницах и жилых домах, то теперь планируется переместить всех в центры временного содержания, в основном это бывшие казармы. Отлавливать нелегалов в Ла-Манше, помимо пограничников, обяжут корабли королевских Военно-морских сил. Разговоры об этом идут давно, но до сих пор военные моряки не выражали желания участвовать в подобных операциях, опасаясь ответственности за жертвы среди тех, кого им поручают ловить. Не исключено, что и на этот раз громкие заявления правительства останутся лишь на бумаге.Джонсона же опять обвинили в том, что он примитивный популист. Заявления об отправке мигрантов в Африку прозвучали сразу после того, как возобновились требования его отставки: он опозорился, получив штраф за нарушение режима локдауна, и стал первым премьер-министром в истории Великобритании, публично уличенным в том, что он нарушил законы своей страны. Во многих смыслах эта история очень показательна — она не только о двойных стандартах "защитников демократии", но и об истинном отношении правительства Великобритании к тем, кто рассчитывает на помощь и защиту этой страны.

https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781814674.html

https://ria.ru/20220403/nelegaly-1781569524.html

https://ria.ru/20210314/bezhentsy-1600946204.html

африка

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александр Хабаров https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761150793_97:0:865:768_100x100_80_0_0_b57e5c3b14b3e1ca1b95c7e9f9a30109.jpg

Александр Хабаров https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761150793_97:0:865:768_100x100_80_0_0_b57e5c3b14b3e1ca1b95c7e9f9a30109.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Хабаров https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761150793_97:0:865:768_100x100_80_0_0_b57e5c3b14b3e1ca1b95c7e9f9a30109.jpg

авторы, в мире, джереми корбин, поль кагаме, африка, лондон, государственный департамент сша, великобритания