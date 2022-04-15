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Минобороны развенчало миф о борьбе бандеровцев с нацистами - РИА Новости, 15.04.2022
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Минобороны развенчало миф о борьбе бандеровцев с нацистами
Минобороны развенчало миф о борьбе бандеровцев с нацистами - РИА Новости, 15.04.2022
Минобороны развенчало миф о борьбе бандеровцев с нацистами
Министерство обороны России опубликовало архивные документы, опровергающие утверждения киевского режима о том, что бандеровцы в годы Великой Отечественной войны РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T00:40
2022-04-15T09:13
в мире
ссср
германия
украина
россия
георгий жуков
польша
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало архивные документы, опровергающие утверждения киевского режима о том, что бандеровцы в годы Великой Отечественной войны якобы сражались как против Красной Армии, так и против вермахта.Документы обнародованы на сайте ведомства в рамках проекта "Архивы помнят все", посвященного публикации исторических свидетельств массовых преступлений и зверств украинских националистов в отношении своего народа.Еще перед войной на востоке оккупированной Польши гитлеровцы стали взращивать идеи национализма среди украинцев, готовя из них пособников для вторжения в СССР. Это подтверждает разведсводка Западного особого военного округа от 1940 года, в которой говорилось, что учителя украинских школ в приграничье Советского Союза занимается шовинистической пропагандой, обещая "освобождение" Украины и победу над большевиками. При этом в документе подтверждается, что украинские националисты напрямую поддерживались немецкими властями.Уже в первые месяцы войны гитлеровцы использовали на оккупированных территориях УССР националистов, которые, как свидетельствовало одно из донесений Красной армии, совершали преступления вместе с фашистами, занимая разжиганием национальной розни и натравливая украинцев на евреев, одновременно занимаясь грабежами и разбоями.Центральный штаб партизанского движения в октябре 1942 года докладывал, что фашисты сразу после оккупации Киева организовали там городскую управу во главе с профессором-националистом Александром Оглоблиным. В документе отмечалось, что большинство радикалов в Киевской области были выходцами Западной Украины. Они разжигали рознь, призывая депортировать этнических русских и представителей других национальностей.В донесении политуправления 1-го Белорусского фронта от мая 1944 года говорилось о причастности националистов к геноциду советского народа. В документе также отмечалось, что бандеровцы строили для нацистов мосты и вместе воевали против Красной армии.С 1943 года, когда все отчетливее замаячили перспективы разгрома Третьего рейха, украинские националисты все чаще начали говорить, что они борются и против немцев. Однако документы последних двух лет войны указывают, что бандеровцы до последнего подчинялись нацистам и яростно воевали с Красной армией.Факты, доказывающие сотрудничество с гитлеровцами, упомянуты в докладной записке командующему войсками 1-го Украинского фронта маршалу Георгию Жукову. В ней, в частности, говорилось о совещании немцев и бандеровцев в окрестностях Владимир-Волынского. В документе также сообщалось, что бандеровцы взамен на помощь немцам получают от них оружие и амуницию.Это оружие радикалы использовали не только против партизан и красноармейцев, но и против мирных жителей. В частности, в селе Щенятин они расстреляли 87 человек из числа бывших советских активистов.Сотрудничество украинских радикалов с нацистами доказывают и немецкие документы. В одном из них сообщается о договоренности между войсками СС и УПА* не нападать друг на друга. При этом бандеровцы обещали делиться с гитлеровцами развединформацией и передавать пленных бойцов Красной армии.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220414/voennye-1783536191.html
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в мире, ссср, германия, украина, россия, георгий жуков, польша, украинская повстанческая армия
00:40 15.04.2022 (обновлено: 09:13 15.04.2022)
 
Минобороны развенчало миф о борьбе бандеровцев с нацистами

Минобороны показало документы, опровергающие миф о борьбе бандеровцев против гитлеровцев

© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанкВзорванный фашистами одесский порт
Взорванный фашистами одесский порт - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Взорванный фашистами одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало архивные документы, опровергающие утверждения киевского режима о том, что бандеровцы в годы Великой Отечественной войны якобы сражались как против Красной Армии, так и против вермахта.
Документы обнародованы на сайте ведомства в рамках проекта "Архивы помнят все", посвященного публикации исторических свидетельств массовых преступлений и зверств украинских националистов в отношении своего народа.
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Еще перед войной на востоке оккупированной Польши гитлеровцы стали взращивать идеи национализма среди украинцев, готовя из них пособников для вторжения в СССР. Это подтверждает разведсводка Западного особого военного округа от 1940 года, в которой говорилось, что учителя украинских школ в приграничье Советского Союза занимается шовинистической пропагандой, обещая "освобождение" Украины и победу над большевиками. При этом в документе подтверждается, что украинские националисты напрямую поддерживались немецкими властями.
Уже в первые месяцы войны гитлеровцы использовали на оккупированных территориях УССР националистов, которые, как свидетельствовало одно из донесений Красной армии, совершали преступления вместе с фашистами, занимая разжиганием национальной розни и натравливая украинцев на евреев, одновременно занимаясь грабежами и разбоями.
Центральный штаб партизанского движения в октябре 1942 года докладывал, что фашисты сразу после оккупации Киева организовали там городскую управу во главе с профессором-националистом Александром Оглоблиным. В документе отмечалось, что большинство радикалов в Киевской области были выходцами Западной Украины. Они разжигали рознь, призывая депортировать этнических русских и представителей других национальностей.
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В донесении политуправления 1-го Белорусского фронта от мая 1944 года говорилось о причастности националистов к геноциду советского народа. В документе также отмечалось, что бандеровцы строили для нацистов мосты и вместе воевали против Красной армии.
С 1943 года, когда все отчетливее замаячили перспективы разгрома Третьего рейха, украинские националисты все чаще начали говорить, что они борются и против немцев. Однако документы последних двух лет войны указывают, что бандеровцы до последнего подчинялись нацистам и яростно воевали с Красной армией.
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Факты, доказывающие сотрудничество с гитлеровцами, упомянуты в докладной записке командующему войсками 1-го Украинского фронта маршалу Георгию Жукову. В ней, в частности, говорилось о совещании немцев и бандеровцев в окрестностях Владимир-Волынского. В документе также сообщалось, что бандеровцы взамен на помощь немцам получают от них оружие и амуницию.
© Минобороны РФДокладная записка от 13 мая 1944 года Маршаллу Советского Союза Георгию Жукову
Докладная записка от 13 мая 1944 года Маршаллу Советского Союза Георгию Жукову
1 из 2
Докладная записка от 13 мая 1944 года Маршаллу Советского Союза Георгию Жукову
© Минобороны РФ
© Минобороны РФДокладная записка от 13 мая 1944 года Маршаллу Советского Союза Георгию Жукову
Докладная записка от 13 мая 1944 года Маршаллу Советского Союза Георгию Жукову
2 из 2
Докладная записка от 13 мая 1944 года Маршаллу Советского Союза Георгию Жукову
© Минобороны РФ
1 из 2
Докладная записка от 13 мая 1944 года Маршаллу Советского Союза Георгию Жукову
© Минобороны РФ
2 из 2
Докладная записка от 13 мая 1944 года Маршаллу Советского Союза Георгию Жукову
© Минобороны РФ
Это оружие радикалы использовали не только против партизан и красноармейцев, но и против мирных жителей. В частности, в селе Щенятин они расстреляли 87 человек из числа бывших советских активистов.
Сотрудничество украинских радикалов с нацистами доказывают и немецкие документы. В одном из них сообщается о договоренности между войсками СС и УПА* не нападать друг на друга. При этом бандеровцы обещали делиться с гитлеровцами развединформацией и передавать пленных бойцов Красной армии.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Освобождение Киева от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
00:04
Бандеровцы еще в годы ВОВ распространяли фейки о Красной Армии
 
В миреСССРГерманияУкраинаРоссияГеоргий ЖуковПольшаУкраинская повстанческая армия
 
 
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