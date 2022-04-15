https://ria.ru/20220415/mif-1783633603.html

Минобороны развенчало миф о борьбе бандеровцев с нацистами

Минобороны развенчало миф о борьбе бандеровцев с нацистами - РИА Новости, 15.04.2022

Минобороны развенчало миф о борьбе бандеровцев с нацистами

Министерство обороны России опубликовало архивные документы, опровергающие утверждения киевского режима о том, что бандеровцы в годы Великой Отечественной войны РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T00:40

2022-04-15T00:40

2022-04-15T09:13

в мире

ссср

германия

украина

россия

георгий жуков

польша

украинская повстанческая армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153184/10/1531841087_0:125:3000:1813_1920x0_80_0_0_8d8e7981cf3504ae9617e2b51f284a92.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало архивные документы, опровергающие утверждения киевского режима о том, что бандеровцы в годы Великой Отечественной войны якобы сражались как против Красной Армии, так и против вермахта.Документы обнародованы на сайте ведомства в рамках проекта "Архивы помнят все", посвященного публикации исторических свидетельств массовых преступлений и зверств украинских националистов в отношении своего народа.Еще перед войной на востоке оккупированной Польши гитлеровцы стали взращивать идеи национализма среди украинцев, готовя из них пособников для вторжения в СССР. Это подтверждает разведсводка Западного особого военного округа от 1940 года, в которой говорилось, что учителя украинских школ в приграничье Советского Союза занимается шовинистической пропагандой, обещая "освобождение" Украины и победу над большевиками. При этом в документе подтверждается, что украинские националисты напрямую поддерживались немецкими властями.Уже в первые месяцы войны гитлеровцы использовали на оккупированных территориях УССР националистов, которые, как свидетельствовало одно из донесений Красной армии, совершали преступления вместе с фашистами, занимая разжиганием национальной розни и натравливая украинцев на евреев, одновременно занимаясь грабежами и разбоями.Центральный штаб партизанского движения в октябре 1942 года докладывал, что фашисты сразу после оккупации Киева организовали там городскую управу во главе с профессором-националистом Александром Оглоблиным. В документе отмечалось, что большинство радикалов в Киевской области были выходцами Западной Украины. Они разжигали рознь, призывая депортировать этнических русских и представителей других национальностей.В донесении политуправления 1-го Белорусского фронта от мая 1944 года говорилось о причастности националистов к геноциду советского народа. В документе также отмечалось, что бандеровцы строили для нацистов мосты и вместе воевали против Красной армии.С 1943 года, когда все отчетливее замаячили перспективы разгрома Третьего рейха, украинские националисты все чаще начали говорить, что они борются и против немцев. Однако документы последних двух лет войны указывают, что бандеровцы до последнего подчинялись нацистам и яростно воевали с Красной армией.Факты, доказывающие сотрудничество с гитлеровцами, упомянуты в докладной записке командующему войсками 1-го Украинского фронта маршалу Георгию Жукову. В ней, в частности, говорилось о совещании немцев и бандеровцев в окрестностях Владимир-Волынского. В документе также сообщалось, что бандеровцы взамен на помощь немцам получают от них оружие и амуницию.Это оружие радикалы использовали не только против партизан и красноармейцев, но и против мирных жителей. В частности, в селе Щенятин они расстреляли 87 человек из числа бывших советских активистов.Сотрудничество украинских радикалов с нацистами доказывают и немецкие документы. В одном из них сообщается о договоренности между войсками СС и УПА* не нападать друг на друга. При этом бандеровцы обещали делиться с гитлеровцами развединформацией и передавать пленных бойцов Красной армии.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220414/voennye-1783536191.html

https://ria.ru/20220413/zalozhniki-1783420454.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/tanki-1783217393.html

https://ria.ru/20220415/feyki-1783632237.html

ссср

германия

украина

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ссср, германия, украина, россия, георгий жуков, польша, украинская повстанческая армия