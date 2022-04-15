https://ria.ru/20220415/mi-8-1783657792.html

Российская ПВО сбила украинский вертолет, обстрелявший Брянскую область

Российская ПВО сбила украинский вертолет, обстрелявший Брянскую область - РИА Новости, 15.04.2022

Российская ПВО сбила украинский вертолет, обстрелявший Брянскую область

С-400 ПВО РФ уничтожил украинский вертолет Ми-8, атаковавший населенный пункт Климово в Брянской области, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:13

2022-04-15T10:13

2022-04-15T10:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

с-400 «триумф»

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

черниговская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/42/1556074294_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_51a03dfe857b69ca81518beed9519c00.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. С-400 ПВО РФ уничтожил украинский вертолет Ми-8, атаковавший населенный пункт Климово в Брянской области, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области. В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины",- сказал Конашенков.Также, по его словам, в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черный сокол сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.Как накануне сообщал Минздрав РФ, в результате обстрела поселка Климово пострадали восемь человек, шесть из них госпитализированы, двое в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20220415/lechenie-1783645483.html

украина

брянская область

черниговская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, с-400 «триумф», брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), черниговская область, ми-8 амтш