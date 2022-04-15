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Российская ПВО сбила украинский вертолет, обстрелявший Брянскую область - РИА Новости, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/mi-8-1783657792.html
Российская ПВО сбила украинский вертолет, обстрелявший Брянскую область
Российская ПВО сбила украинский вертолет, обстрелявший Брянскую область - РИА Новости, 15.04.2022
Российская ПВО сбила украинский вертолет, обстрелявший Брянскую область
С-400 ПВО РФ уничтожил украинский вертолет Ми-8, атаковавший населенный пункт Климово в Брянской области, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:13
2022-04-15T10:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
с-400 «триумф»
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
черниговская область
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. С-400 ПВО РФ уничтожил украинский вертолет Ми-8, атаковавший населенный пункт Климово в Брянской области, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области. В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины",- сказал Конашенков.Также, по его словам, в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черный сокол сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.Как накануне сообщал Минздрав РФ, в результате обстрела поселка Климово пострадали восемь человек, шесть из них госпитализированы, двое в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20220415/lechenie-1783645483.html
украина
брянская область
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в мире, вооруженные силы украины, украина, с-400 «триумф», брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), черниговская область, ми-8 амтш
10:13 15.04.2022 (обновлено: 10:52 15.04.2022)
 
Российская ПВО сбила украинский вертолет, обстрелявший Брянскую область

Минобороны: С-400 сбил украинский Ми-8, обстрелявший село Климово в Брянской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. С-400 ПВО РФ уничтожил украинский вертолет Ми-8, атаковавший населенный пункт Климово в Брянской области, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области. В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины",- сказал Конашенков.
Также, по его словам, в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черный сокол сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.
Как накануне сообщал Минздрав РФ, в результате обстрела поселка Климово пострадали восемь человек, шесть из них госпитализированы, двое в тяжелом состоянии.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаС-400 «Триумф»Брянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Черниговская областьМи-8 АМТШ
 
 
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