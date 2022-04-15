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Со здания школы в Мелитополе сняли мемориальную табличку "героя АТО" - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/melitopol-1783782842.html
Со здания школы в Мелитополе сняли мемориальную табличку "героя АТО"
Со здания школы в Мелитополе сняли мемориальную табличку "героя АТО" - РИА Новости, 15.04.2022
Со здания школы в Мелитополе сняли мемориальную табличку "героя АТО"
В школе Мелитополя, находящегося под контролем российской армии, сняли мемориальную табличку героя так называемой "антитеррористической операции" (АТО),... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:43
2022-04-15T18:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
киев
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. В школе Мелитополя, находящегося под контролем российской армии, сняли мемориальную табличку героя так называемой "антитеррористической операции" (АТО), контрактника, воевавшего против жителей Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.У входа в городскую школу № 4 висела табличка в память об участнике АТО (антитеррористической операции, так Киев называет начатую им в 2014 году военную операцию против ЛНР и ДНР – ред.) Евгении Кириченко, в пятницу представители городских служб ее демонтировали.Приехавшие из Киева в Мелитополь двое молодых киевлян рассказали корреспонденту РИА Новости, что в системе украинского образования широко представлена нацистская идеология, из-за чего героями становятся люди, воюющие против своего народа, а в учебниках пишут о том, что в 1941 году Советский Союз напал на Украину.По их словам, продвигающие антироссийскую повестку силы на Украине делают героев из всех подряд. "То, что в центре Киева факельные шествия нацистские… Вы не знаете историю, вы не учите ее, каждый раз историю переписывают. И сейчас даже в новых учебниках школьных, если вы почитаете, там четко, черным по белому написано, что Советский Союз напал на Украину в 1941 году. Все, на основании этого делаются соответствующие выводы, что русские нам желают зла. Ребят, давайте думать", - сказал учащийся.В результате операции, которую Киев проводил на востоке страны против ДНР и ЛНР с 2014 года, в регионе погибли тысячи человек, включая мирных жителей и детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/melitopol-1783286222.html
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353
60
353
60
В Мелитополе со здания школы сняли мемориальную доску "героя АТО"
Мемориальную табличку "героя АТО" сняли со здания школы в Мелитополе, который находится под контролем российской армии, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, владимир путин, украина, киев, россия
17:43 15.04.2022 (обновлено: 18:59 15.04.2022)
 
Со здания школы в Мелитополе сняли мемориальную табличку "героя АТО"

Со школы в Мелитополе сняли мемориальную табличку контрактника, "героя АТО"

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. В школе Мелитополя, находящегося под контролем российской армии, сняли мемориальную табличку героя так называемой "антитеррористической операции" (АТО), контрактника, воевавшего против жителей Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.
У входа в городскую школу № 4 висела табличка в память об участнике АТО (антитеррористической операции, так Киев называет начатую им в 2014 году военную операцию против ЛНР и ДНР – ред.) Евгении Кириченко, в пятницу представители городских служб ее демонтировали.
Экскурсия по военному мемориалу Мелитополя для участника националистических акций - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 12:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ветеран провел для члена нацкорпуса экскурсию по мемориалу в Мелитополе
Приехавшие из Киева в Мелитополь двое молодых киевлян рассказали корреспонденту РИА Новости, что в системе украинского образования широко представлена нацистская идеология, из-за чего героями становятся люди, воюющие против своего народа, а в учебниках пишут о том, что в 1941 году Советский Союз напал на Украину.
По их словам, продвигающие антироссийскую повестку силы на Украине делают героев из всех подряд. "То, что в центре Киева факельные шествия нацистские… Вы не знаете историю, вы не учите ее, каждый раз историю переписывают. И сейчас даже в новых учебниках школьных, если вы почитаете, там четко, черным по белому написано, что Советский Союз напал на Украину в 1941 году. Все, на основании этого делаются соответствующие выводы, что русские нам желают зла. Ребят, давайте думать", - сказал учащийся.
В результате операции, которую Киев проводил на востоке страны против ДНР и ЛНР с 2014 года, в регионе погибли тысячи человек, включая мирных жителей и детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудники Росгвардии в освобожденном Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 08:13
В Мелитополе к 9 мая восстановят военные мемориалы
 
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