https://ria.ru/20220415/medvedev-1783770608.html

Медведев в 2021 году заработал 8,35 миллиона рублей

Медведев в 2021 году заработал 8,35 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022

Медведев в 2021 году заработал 8,35 миллиона рублей

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в 2021 году задекларировал доход в 8,35 миллиона рублей, соответствующая декларация... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:12

2022-04-15T17:12

2022-04-15T17:22

экономика

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в 2021 году задекларировал доход в 8,35 миллиона рублей, соответствующая декларация опубликована на сайте Кремля.В собственности у зампредседателя Совбеза РФ квартира площадью 367,8 квадратных метра и два машиноместа. Также в пользовании находится земельный участок. В автопарке Медведева автомобили ГАЗ 20, ГАЗ 21 и Volkswagen Golf.В 2020 году он заработал 18,11 миллиона рублей. В 2019 году Медведев занимал пост председателя правительства, тогда его доход, согласно декларации, превысил 11 миллионов рублей.В 2018 году Медведев задекларировал 9,9 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220415/zarabotok-1783767971.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дмитрий медведев