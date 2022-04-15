https://ria.ru/20220415/medvedev-1783770608.html
Медведев в 2021 году заработал 8,35 миллиона рублей
Медведев в 2021 году заработал 8,35 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022
Медведев в 2021 году заработал 8,35 миллиона рублей
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в 2021 году задекларировал доход в 8,35 миллиона рублей, соответствующая декларация... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:12
2022-04-15T17:12
2022-04-15T17:22
экономика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в 2021 году задекларировал доход в 8,35 миллиона рублей, соответствующая декларация опубликована на сайте Кремля.В собственности у зампредседателя Совбеза РФ квартира площадью 367,8 квадратных метра и два машиноместа. Также в пользовании находится земельный участок. В автопарке Медведева автомобили ГАЗ 20, ГАЗ 21 и Volkswagen Golf.В 2020 году он заработал 18,11 миллиона рублей. В 2019 году Медведев занимал пост председателя правительства, тогда его доход, согласно декларации, превысил 11 миллионов рублей.В 2018 году Медведев задекларировал 9,9 миллиона рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, дмитрий медведев
17:12 15.04.2022 (обновлено: 17:22 15.04.2022)
Медведев в 2021 году заработал 8,35 миллиона рублей
Зампредседателя Совбеза Медведев в 2021 году задекларировал доход в 8,35 миллиона рублей
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в 2021 году задекларировал доход в 8,35 миллиона рублей, соответствующая декларация опубликована на сайте Кремля.
В собственности у зампредседателя Совбеза РФ
квартира площадью 367,8 квадратных метра и два машиноместа. Также в пользовании находится земельный участок. В автопарке Медведева автомобили ГАЗ
20, ГАЗ 21 и Volkswagen
Golf.
В 2020 году он заработал 18,11 миллиона рублей. В 2019 году Медведев занимал пост председателя правительства, тогда его доход, согласно декларации, превысил 11 миллионов рублей.
В 2018 году Медведев задекларировал 9,9 миллиона рублей.