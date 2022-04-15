https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783804434.html
СМИ: генпрокурор Украины допустила обмен Медведчука до суда
СМИ: генпрокурор Украины допустила обмен Медведчука до суда - РИА Новости, 15.04.2022
СМИ: генпрокурор Украины допустила обмен Медведчука до суда
Офис генпрокурора Украины будет требовать изменения меры пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку с домашнего РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T19:07
2022-04-15T19:07
2022-04-15T19:19
виктор медведчук
в мире
украина
россия
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины будет требовать изменения меры пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку с домашнего ареста на арест без залога, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на генпрокурора Ирину Венедиктову.Отмечается, что на данный момент "формально действует прежняя мера пресечения – домашний арест"."Офис генпрокурора будет требовать изменения Виктору Медведчуку меры пресечения на арест без залога", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Венедиктова также допустила возможность обмена Медведчука до суда.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783717362.html
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783404201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор медведчук, в мире, украина, россия, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь
19:07 15.04.2022 (обновлено: 19:19 15.04.2022)
СМИ: генпрокурор Украины допустила обмен Медведчука до суда
"Страна.ua": генпрокурор Украины Венедиктова допустила обмен Медведчука до суда