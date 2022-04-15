https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783804434.html

СМИ: генпрокурор Украины допустила обмен Медведчука до суда

СМИ: генпрокурор Украины допустила обмен Медведчука до суда - РИА Новости, 15.04.2022

СМИ: генпрокурор Украины допустила обмен Медведчука до суда

Офис генпрокурора Украины будет требовать изменения меры пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку с домашнего РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T19:07

2022-04-15T19:07

2022-04-15T19:19

виктор медведчук

в мире

украина

россия

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины будет требовать изменения меры пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку с домашнего ареста на арест без залога, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на генпрокурора Ирину Венедиктову.Отмечается, что на данный момент "формально действует прежняя мера пресечения – домашний арест"."Офис генпрокурора будет требовать изменения Виктору Медведчуку меры пресечения на арест без залога", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Венедиктова также допустила возможность обмена Медведчука до суда.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.

https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783717362.html

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783404201.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

виктор медведчук, в мире, украина, россия, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь