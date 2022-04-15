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Жена Медведчука рассказала, почему ее муж не уезжал с Украины - РИА Новости, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783724550.html
Жена Медведчука рассказала, почему ее муж не уезжал с Украины
Жена Медведчука рассказала, почему ее муж не уезжал с Украины - РИА Новости, 15.04.2022
Жена Медведчука рассказала, почему ее муж не уезжал с Украины
Жена главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что пыталась уговорить мужа уехать с... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:24
2022-04-15T14:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
виктор медведчук
оксана марченко
украина
россия
ситуация в днр и лнр
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жена главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что пыталась уговорить мужа уехать с Украины, но он отказался покидать страну, потому что считал себя невиновным."Конечно, как жена, как мама я пыталась уговорить Виктора уехать,.. но он сказал, что все, что с ним будет происходить, он выдержит, потому что он ни в чем не виноват. Это правда", - сказала Марченко на пресс-конференции в Москве. Она сообщила, что Медведчук ни на один день не покидал территорию Украины. "(Он) говорил мне всегда "я ни в чем не виноват, я не совершил ни одного преступления по отношению к Украине, не преступил ни одного закона, мне не от кого убегать, мне не от чего прятаться, я пойду до конца", - отметила Марченко.Об исчезновении Медведчука еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании политика по поручению Владимира Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже Марченко в YouTube потребовала от Зеленского освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
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в мире, виктор медведчук, оксана марченко, украина, россия, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь
14:24 15.04.2022
 
Жена Медведчука рассказала, почему ее муж не уезжал с Украины

Жена Медведчука заявила, что ее муж не уезжал с Украины, потому что считал себя невиновным

© Фото : СБУВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жена главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что пыталась уговорить мужа уехать с Украины, но он отказался покидать страну, потому что считал себя невиновным.
"Конечно, как жена, как мама я пыталась уговорить Виктора уехать,.. но он сказал, что все, что с ним будет происходить, он выдержит, потому что он ни в чем не виноват. Это правда", - сказала Марченко на пресс-конференции в Москве. Она сообщила, что Медведчук ни на один день не покидал территорию Украины. "(Он) говорил мне всегда "я ни в чем не виноват, я не совершил ни одного преступления по отношению к Украине, не преступил ни одного закона, мне не от кого убегать, мне не от чего прятаться, я пойду до конца", - отметила Марченко.
Об исчезновении Медведчука еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании политика по поручению Владимира Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже Марченко в YouTube потребовала от Зеленского освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
Кадр из видеообращения жены украинского политика Виктора Медведчука к президенту Украины Зеленскому
13 апреля, 17:47
Жена Медведчука записала обращение к Зеленскому и Эрдогану
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВиктор МедведчукОксана МарченкоУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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