Жена Медведчука рассказала, почему ее муж не уезжал с Украины
Жена Медведчука заявила, что ее муж не уезжал с Украины, потому что считал себя невиновным
© Фото : СБУВиктор Медведчук
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жена главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что пыталась уговорить мужа уехать с Украины, но он отказался покидать страну, потому что считал себя невиновным.
"Конечно, как жена, как мама я пыталась уговорить Виктора уехать,.. но он сказал, что все, что с ним будет происходить, он выдержит, потому что он ни в чем не виноват. Это правда", - сказала Марченко на пресс-конференции в Москве. Она сообщила, что Медведчук ни на один день не покидал территорию Украины. "(Он) говорил мне всегда "я ни в чем не виноват, я не совершил ни одного преступления по отношению к Украине, не преступил ни одного закона, мне не от кого убегать, мне не от чего прятаться, я пойду до конца", - отметила Марченко.
Об исчезновении Медведчука еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании политика по поручению Владимира Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже Марченко в YouTube потребовала от Зеленского освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
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