https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783724550.html

Жена Медведчука рассказала, почему ее муж не уезжал с Украины

Жена Медведчука рассказала, почему ее муж не уезжал с Украины - РИА Новости, 15.04.2022

Жена Медведчука рассказала, почему ее муж не уезжал с Украины

Жена главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что пыталась уговорить мужа уехать с... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:24

2022-04-15T14:24

2022-04-15T14:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

виктор медведчук

оксана марченко

украина

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ситуация в днр и лнр

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жена главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что пыталась уговорить мужа уехать с Украины, но он отказался покидать страну, потому что считал себя невиновным."Конечно, как жена, как мама я пыталась уговорить Виктора уехать,.. но он сказал, что все, что с ним будет происходить, он выдержит, потому что он ни в чем не виноват. Это правда", - сказала Марченко на пресс-конференции в Москве. Она сообщила, что Медведчук ни на один день не покидал территорию Украины. "(Он) говорил мне всегда "я ни в чем не виноват, я не совершил ни одного преступления по отношению к Украине, не преступил ни одного закона, мне не от кого убегать, мне не от чего прятаться, я пойду до конца", - отметила Марченко.Об исчезновении Медведчука еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании политика по поручению Владимира Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже Марченко в YouTube потребовала от Зеленского освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783380160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виктор медведчук, оксана марченко, украина, россия, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь