https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783717362.html

Жена Медведчука рассказала о доказательствах пыток арестованных СБУ

Жена Медведчука рассказала о доказательствах пыток арестованных СБУ - РИА Новости, 15.04.2022

Жена Медведчука рассказала о доказательствах пыток арестованных СБУ

Жена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила о том, что у нее есть доказательства применения пыток к арестованным СБУ, и... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:01

2022-04-15T14:01

2022-04-15T14:13

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила о том, что у нее есть доказательства применения пыток к арестованным СБУ, и её муж тоже подвергался им.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять депутата Рады на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Украины – Владимиру Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга."У нас есть серьёзные основания предполагать, что в подразделениях СБУ действительно используются пытки для получения желаемых показаний от политзаключенных и неугодных власти людей. Это рассуждение основано на фактах и также установлено на некоторых личных показаниях сотрудников Виктора (Медведчука), которые были задержаны в конце февраля-начале марта. Многие из них сообщают о жестоких физических пытках", - сказала она на пресс-конференции в Москве.Она призвала присмотреться к обнародованным фотоснимкам Медведчука и отметила, что нет никаких сомнений в том, что его пытали."Нет никаких сомнений, что его избивали в первые часы после задержания. На видео... мы также видим синие опухшие уши, что служит также фактором физического насилия", - добавила она.Марченко отметила, что, зная о желании расправы со стороны Зеленского с политическим лидером оппозиции, а также что СБУ находится в непосредственном подчинении президента Украины, картина выглядит очень тревожно.Она привела слова советника главы МВД Вадима Денисенко на следующий день после задержания Медведчука о том, что они собираются "провести максимально быстро судебное заседание... Выбить из него определенные показания"."Это утверждение доказывает желание властей использовать запрещенные физические методы воздействия... Другими словами, они собираются или уже его пытают ", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783708423.html

https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783710449.html

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Варвара Скокшина

в мире, оксана марченко, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, турция, служба безопасности украины