https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783708423.html

Жена Медведчука заявила, что ей угрожали убийством

Жена Медведчука заявила, что ей угрожали убийством - РИА Новости, 15.04.2022

Жена Медведчука заявила, что ей угрожали убийством

Жена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что ей поступали разнообразные угрозы, в том числе угрозы убийством. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:34

2022-04-15T13:34

2022-04-15T14:01

обострение ситуации в днр и лнр

оксана марченко

в мире

украина

виктор медведчук

ситуация в днр и лнр

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что ей поступали разнообразные угрозы, в том числе угрозы убийством."Что касается прочих угроз, то они поступают в любом виде: их передают через кого-то, пересылают в социальные сети, вы можете это прочитать в комментариях... Там (в соцсетях - ред.) вы можете увидеть конкретных людей, которые угрожают меня убить, и так далее... И это все не заканчивается", - сказала Марченко в пятницу на пресс-конференции в Москве.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже Марченко на странице в YouTube обратилась к Зеленскому с требованием освободить ее мужа. В тот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.

https://ria.ru/20220414/medvedchuk-1783557437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оксана марченко, в мире, украина, виктор медведчук, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь