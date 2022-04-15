13:34 15.04.2022 (обновлено: 14:01 15.04.2022)
Жена Медведчука заявила, что ей угрожали убийством
Жена Медведчука Оксана Марченко заявила, что ей угрожали убийством
Кадр из видеообращения жены украинского политика Виктора Медведчука к президенту Турции Эрдогану
Кадр из видеообращения жены украинского политика Виктора Медведчука к президенту Турции Эрдогану
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что ей поступали разнообразные угрозы, в том числе угрозы убийством.
"Что касается прочих угроз, то они поступают в любом виде: их передают через кого-то, пересылают в социальные сети, вы можете это прочитать в комментариях... Там (в соцсетях - ред.) вы можете увидеть конкретных людей, которые угрожают меня убить, и так далее... И это все не заканчивается", - сказала Марченко в пятницу на пресс-конференции в Москве.
Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже Марченко на странице в YouTube обратилась к Зеленскому с требованием освободить ее мужа. В тот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.