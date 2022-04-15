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Жена Медведчука заявила, что ей угрожали убийством - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783708423.html
Жена Медведчука заявила, что ей угрожали убийством
Жена Медведчука заявила, что ей угрожали убийством - РИА Новости, 15.04.2022
Жена Медведчука заявила, что ей угрожали убийством
Жена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что ей поступали разнообразные угрозы, в том числе угрозы убийством. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:34
2022-04-15T14:01
обострение ситуации в днр и лнр
оксана марченко
в мире
украина
виктор медведчук
ситуация в днр и лнр
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что ей поступали разнообразные угрозы, в том числе угрозы убийством."Что касается прочих угроз, то они поступают в любом виде: их передают через кого-то, пересылают в социальные сети, вы можете это прочитать в комментариях... Там (в соцсетях - ред.) вы можете увидеть конкретных людей, которые угрожают меня убить, и так далее... И это все не заканчивается", - сказала Марченко в пятницу на пресс-конференции в Москве.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже Марченко на странице в YouTube обратилась к Зеленскому с требованием освободить ее мужа. В тот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
https://ria.ru/20220414/medvedchuk-1783557437.html
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оксана марченко, в мире, украина, виктор медведчук, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь
13:34 15.04.2022 (обновлено: 14:01 15.04.2022)
 
Жена Медведчука заявила, что ей угрожали убийством

Жена Медведчука Оксана Марченко заявила, что ей угрожали убийством

Кадр из видеообращения жены украинского политика Виктора Медведчука к президенту Турции Эрдогану
Кадр из видеообращения жены украинского политика Виктора Медведчука к президенту Турции Эрдогану
Кадр из видеообращения жены украинского политика Виктора Медведчука к президенту Турции Эрдогану
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что ей поступали разнообразные угрозы, в том числе угрозы убийством.
"Что касается прочих угроз, то они поступают в любом виде: их передают через кого-то, пересылают в социальные сети, вы можете это прочитать в комментариях... Там (в соцсетях - ред.) вы можете увидеть конкретных людей, которые угрожают меня убить, и так далее... И это все не заканчивается", - сказала Марченко в пятницу на пресс-конференции в Москве.
Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже Марченко на странице в YouTube обратилась к Зеленскому с требованием освободить ее мужа. В тот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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