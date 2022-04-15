13:23 15.04.2022 (обновлено: 13:44 15.04.2022)
Жена Медведчука заявила, что Зеленский не ответил на ее обращение
Жена Медведчука Оксана Марченко заявила, что Зеленский не отреагировал на ее обращение
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жена главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что не получила никакой реакции от Владимира Зеленского на просьбу освободить ее мужа.
"Никакой реакции на моё обращение пока я, к сожалению, не получила. Но, наверное, я и не ожидаю получить реакцию от Владимира Зеленского, который не прислушивался к диалогу, а куда уж сейчас отвечать на мои просьбы и законные требования соблюдать права человека? Нет, на такие вопросы он не отвечает, он сам себе закон", - сказала она в пятницу на пресс-конференции в Москве.
Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже Марченко на странице в YouTube обратилась к Зеленскому с требованием освободить ее мужа. В тот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.