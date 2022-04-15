https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783705099.html

Жена Медведчука заявила, что Зеленский не ответил на ее обращение

Жена Медведчука заявила, что Зеленский не ответил на ее обращение - РИА Новости, 15.04.2022

Жена Медведчука заявила, что Зеленский не ответил на ее обращение

Жена главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что не получила никакой реакции от... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:23

2022-04-15T13:23

2022-04-15T13:44

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

в мире

украина

виктор медведчук

оксана марченко

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260714_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_b82bfe65eca8cd97f4c1b7450f42e57f.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жена главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что не получила никакой реакции от Владимира Зеленского на просьбу освободить ее мужа."Никакой реакции на моё обращение пока я, к сожалению, не получила. Но, наверное, я и не ожидаю получить реакцию от Владимира Зеленского, который не прислушивался к диалогу, а куда уж сейчас отвечать на мои просьбы и законные требования соблюдать права человека? Нет, на такие вопросы он не отвечает, он сам себе закон", - сказала она в пятницу на пресс-конференции в Москве.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже Марченко на странице в YouTube обратилась к Зеленскому с требованием освободить ее мужа. В тот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.

https://ria.ru/20220414/medvedchuk-1783557437.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, в мире, украина, виктор медведчук, оксана марченко, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр