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Жена Медведчука заявила, что Зеленский не ответил на ее обращение - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783705099.html
Жена Медведчука заявила, что Зеленский не ответил на ее обращение
Жена Медведчука заявила, что Зеленский не ответил на ее обращение - РИА Новости, 15.04.2022
Жена Медведчука заявила, что Зеленский не ответил на ее обращение
Жена главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что не получила никакой реакции от... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:23
2022-04-15T13:44
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
в мире
украина
виктор медведчук
оксана марченко
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жена главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что не получила никакой реакции от Владимира Зеленского на просьбу освободить ее мужа."Никакой реакции на моё обращение пока я, к сожалению, не получила. Но, наверное, я и не ожидаю получить реакцию от Владимира Зеленского, который не прислушивался к диалогу, а куда уж сейчас отвечать на мои просьбы и законные требования соблюдать права человека? Нет, на такие вопросы он не отвечает, он сам себе закон", - сказала она в пятницу на пресс-конференции в Москве.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже Марченко на странице в YouTube обратилась к Зеленскому с требованием освободить ее мужа. В тот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
https://ria.ru/20220414/medvedchuk-1783557437.html
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владимир зеленский, в мире, украина, виктор медведчук, оксана марченко, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр
13:23 15.04.2022 (обновлено: 13:44 15.04.2022)
 
Жена Медведчука заявила, что Зеленский не ответил на ее обращение

Жена Медведчука Оксана Марченко заявила, что Зеленский не отреагировал на ее обращение

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жена главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что не получила никакой реакции от Владимира Зеленского на просьбу освободить ее мужа.
"Никакой реакции на моё обращение пока я, к сожалению, не получила. Но, наверное, я и не ожидаю получить реакцию от Владимира Зеленского, который не прислушивался к диалогу, а куда уж сейчас отвечать на мои просьбы и законные требования соблюдать права человека? Нет, на такие вопросы он не отвечает, он сам себе закон", - сказала она в пятницу на пресс-конференции в Москве.
Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже Марченко на странице в YouTube обратилась к Зеленскому с требованием освободить ее мужа. В тот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийВ миреУкраинаВиктор МедведчукОксана МарченкоОппозиционная платформа - За жизньСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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