https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783703203.html

Жена Медведчука обвинила украинские власти в пытках мужа

Жена Медведчука обвинила украинские власти в пытках мужа - РИА Новости, 15.04.2022

Жена Медведчука обвинила украинские власти в пытках мужа

Украинские спецслужбы могут пытать задержанного лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, заявила его жена Оксана Марченко на... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:15

2022-04-15T13:15

2022-04-15T15:13

обострение ситуации в днр и лнр

виктор медведчук

в мире

украина

оксана марченко

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украинские спецслужбы могут пытать задержанного лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, заявила его жена Оксана Марченко на пресс-конференции.Она напомнила о высказывании советника главы МВД Украины Вадима Денисенко в эфире одного из телеканалов, заявившего, что было бы правильно в отношении политика "провести максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить из него определенные показания и после этого обменять".Она призвала присмотреться к опубликованным снимкам мужа, которые доказывают, что в первые часы после задержания его избивали. У Медведчука, в частности, появились красные пятна на лбу, которые попытались скрыть под волосами. Кроме того, на видео у него "синие опухшие уши, что служит также фактором физического насилия"."У нас есть серьезные основания предполагать, что в подразделениях СБУ действительно используются пытки для получения желаемых показаний от политзаключенных и неугодных власти людей. Это рассуждение основано на фактах и также установлено на некоторых личных показаниях сотрудников Виктора (Медведчука. — Прим. ред.), которые были задержаны в конце февраля — начале марта. Многие из них сообщают о жестоких физических пытках", — добавила Марченко.Супруга политика подчеркнула, что не знает, где сейчас находится ее муж, и такая ситуация не позволяет обеспечить ему надлежащую правовую защиту и медицинский надзор.По словам Марченко, она уехала с Украины 18 февраля, общалась с мужем в феврале и марте, но несколько недель назад связь пропала. В течение двух суток отец женщины пытается установить местонахождение задержанного, но во всех изоляторах ему отвечают, что у них его нет.Во вторник Служба безопасности Украины сообщила о задержании Медведчука, который находился под домашним арестом, но в конце февраля, по данным украинской прокуратуры, исчез. Политику в октябре 2021 года предъявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, Медведчук в 2014 году в сговоре с руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков.Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить ее мужа. В тот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.

https://ria.ru/20220414/medvedchuk-1783557437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Они собираются или уже его пытают" – жена Медведчука Оксана Марченко заявила, что местонахождение ее супруга Медведчука неизвестно 2022-04-15T13:15 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

виктор медведчук, в мире, украина, оксана марченко, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр