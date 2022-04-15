https://ria.ru/20220415/matvienko-1783702993.html

Матвиенко предложила Китаю обсудить дедолларизацию экономики

Матвиенко предложила Китаю обсудить дедолларизацию экономики - РИА Новости, 15.04.2022

Матвиенко предложила Китаю обсудить дедолларизацию экономики

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила китайским парламентариям обсудить в рамках работы межпарламентской комиссии Федерального собрания РФ и... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:15

2022-04-15T13:15

2022-04-15T13:15

экономика

ли чжаньшу

китай

россия

сша

всекитайское собрание народных представителей

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила китайским парламентариям обсудить в рамках работы межпарламентской комиссии Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР вопросы трансформации валютной системы и дедолларизации мировой экономики."Считаю, что сегодня не менее актуальными темами для обсуждения могли бы стать вопросы трансформации валютной системы и ускорившийся процесс дедолларизации мировой экономики, а также обмен опытом в области кибербезопасности", - сказала она в пятницу на встрече с председателем ВСНП КНР Ли Чжаньшу.Спикер напомнила, что Китай лидирует в качестве ведущего внешнеторгового партнера России: двусторонний оборот по итогам прошлого года вырос более чем на треть и вплотную приблизился к рекордной отметке в 140 миллиардов долларов США, к 2024 году объем взаимной торговли планируется дорастить до 200 миллиардов долларов США."Надеюсь, в будущем мы будем говорить уже об объемах нашего взаимного оборота торговли, называя цифры в юанях и рублях", - подчеркнула Матвиенко.

https://ria.ru/20220414/yuan-1783441352.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220327/dollar-1780328230.html

китай

россия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ли чжаньшу, китай, россия, сша, всекитайское собрание народных представителей