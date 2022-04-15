Матвиенко предложила Китаю обсудить дедолларизацию экономики
Спикер Совфеда Матвиенко предложила Китаю обсудить дедолларизацию мировой экономики
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила китайским парламентариям обсудить в рамках работы межпарламентской комиссии Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР вопросы трансформации валютной системы и дедолларизации мировой экономики.
"Считаю, что сегодня не менее актуальными темами для обсуждения могли бы стать вопросы трансформации валютной системы и ускорившийся процесс дедолларизации мировой экономики, а также обмен опытом в области кибербезопасности", - сказала она в пятницу на встрече с председателем ВСНП КНР Ли Чжаньшу.
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Спикер напомнила, что Китай лидирует в качестве ведущего внешнеторгового партнера России: двусторонний оборот по итогам прошлого года вырос более чем на треть и вплотную приблизился к рекордной отметке в 140 миллиардов долларов США, к 2024 году объем взаимной торговли планируется дорастить до 200 миллиардов долларов США.
"Надеюсь, в будущем мы будем говорить уже об объемах нашего взаимного оборота торговли, называя цифры в юанях и рублях", - подчеркнула Матвиенко.