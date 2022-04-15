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Матвиенко предложила Китаю обсудить дедолларизацию экономики - РИА Новости, 15.04.2022
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Матвиенко предложила Китаю обсудить дедолларизацию экономики
Матвиенко предложила Китаю обсудить дедолларизацию экономики - РИА Новости, 15.04.2022
Матвиенко предложила Китаю обсудить дедолларизацию экономики
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила китайским парламентариям обсудить в рамках работы межпарламентской комиссии Федерального собрания РФ и... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:15
2022-04-15T13:15
экономика
ли чжаньшу
китай
россия
сша
всекитайское собрание народных представителей
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила китайским парламентариям обсудить в рамках работы межпарламентской комиссии Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР вопросы трансформации валютной системы и дедолларизации мировой экономики."Считаю, что сегодня не менее актуальными темами для обсуждения могли бы стать вопросы трансформации валютной системы и ускорившийся процесс дедолларизации мировой экономики, а также обмен опытом в области кибербезопасности", - сказала она в пятницу на встрече с председателем ВСНП КНР Ли Чжаньшу.Спикер напомнила, что Китай лидирует в качестве ведущего внешнеторгового партнера России: двусторонний оборот по итогам прошлого года вырос более чем на треть и вплотную приблизился к рекордной отметке в 140 миллиардов долларов США, к 2024 году объем взаимной торговли планируется дорастить до 200 миллиардов долларов США."Надеюсь, в будущем мы будем говорить уже об объемах нашего взаимного оборота торговли, называя цифры в юанях и рублях", - подчеркнула Матвиенко.
https://ria.ru/20220414/yuan-1783441352.html
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экономика, ли чжаньшу, китай, россия, сша, всекитайское собрание народных представителей
13:15 15.04.2022
 
Матвиенко предложила Китаю обсудить дедолларизацию экономики

Спикер Совфеда Матвиенко предложила Китаю обсудить дедолларизацию мировой экономики

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила китайским парламентариям обсудить в рамках работы межпарламентской комиссии Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР вопросы трансформации валютной системы и дедолларизации мировой экономики.
"Считаю, что сегодня не менее актуальными темами для обсуждения могли бы стать вопросы трансформации валютной системы и ускорившийся процесс дедолларизации мировой экономики, а также обмен опытом в области кибербезопасности", - сказала она в пятницу на встрече с председателем ВСНП КНР Ли Чжаньшу.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 06:08
В Китае оценили противодействие России "финансовому оружию" США
Спикер напомнила, что Китай лидирует в качестве ведущего внешнеторгового партнера России: двусторонний оборот по итогам прошлого года вырос более чем на треть и вплотную приблизился к рекордной отметке в 140 миллиардов долларов США, к 2024 году объем взаимной торговли планируется дорастить до 200 миллиардов долларов США.
"Надеюсь, в будущем мы будем говорить уже об объемах нашего взаимного оборота торговли, называя цифры в юанях и рублях", - подчеркнула Матвиенко.
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 13:47В России
Аналитик рассказал о перспективах дедолларизации мировой экономики
 
ЭкономикаЛи ЧжаньшуКитайРоссияСШАВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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