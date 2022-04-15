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Снайперы, засевшие на "Азовстали", стреляют по гражданам, заявили в СК - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/mariupol-1783732151.html
Снайперы, засевшие на "Азовстали", стреляют по гражданам, заявили в СК
Снайперы, засевшие на "Азовстали", стреляют по гражданам, заявили в СК - РИА Новости, 15.04.2022
Снайперы, засевшие на "Азовстали", стреляют по гражданам, заявили в СК
Снайперы "Азова" (против членов которого в России возбуждено уголовное дело), засевшие на мариупольском заводе "Азовсталь", "безжалостно стреляют по... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:54
2022-04-15T14:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мариуполь
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Снайперы "Азова" (против членов которого в России возбуждено уголовное дело), засевшие на мариупольском заводе "Азовсталь", "безжалостно стреляют по гражданским", сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета Российской Федерации (Александр) Бастрыкин поручил расследовать преступления снайперов нацбатальона "Азов", которые уничтожают мирное население... Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России в рамках уголовного дела установить лиц, причастных к этим преступлениям", - говорится в сообщении.По данным СК РФ, снайперские группы "Азова", засевшие на мариупольском заводе "Азовсталь", продолжают безжалостно стрелять в граждан гражданских лиц города. Сообщается о гибели одного мужчины.
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в мире, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мариуполь
14:54 15.04.2022 (обновлено: 14:59 15.04.2022)
 
Снайперы, засевшие на "Азовстали", стреляют по гражданам, заявили в СК

В СК заявили, что националисты, засевшие на заводе "Азовсталь", стреляют по гражданским

© РИА Новости / Илья ПиталевДым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Дым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Снайперы "Азова" (против членов которого в России возбуждено уголовное дело), засевшие на мариупольском заводе "Азовсталь", "безжалостно стреляют по гражданским", сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации (Александр) Бастрыкин поручил расследовать преступления снайперов нацбатальона "Азов", которые уничтожают мирное население... Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России в рамках уголовного дела установить лиц, причастных к этим преступлениям", - говорится в сообщении.
По данным СК РФ, снайперские группы "Азова", засевшие на мариупольском заводе "Азовсталь", продолжают безжалостно стрелять в граждан гражданских лиц города. Сообщается о гибели одного мужчины.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 18:48В мире
Канада принимала участие в обучении боевиков "Азова"*, сообщили СМИ
 
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