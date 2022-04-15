https://ria.ru/20220415/mariupol-1783732151.html
Снайперы, засевшие на "Азовстали", стреляют по гражданам, заявили в СК
Снайперы, засевшие на "Азовстали", стреляют по гражданам, заявили в СК - РИА Новости, 15.04.2022
Снайперы, засевшие на "Азовстали", стреляют по гражданам, заявили в СК
Снайперы "Азова" (против членов которого в России возбуждено уголовное дело), засевшие на мариупольском заводе "Азовсталь", "безжалостно стреляют по... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:54
2022-04-15T14:54
2022-04-15T14:59
обострение ситуации в днр и лнр
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следственный комитет россии (ск рф)
мариуполь
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Снайперы "Азова" (против членов которого в России возбуждено уголовное дело), засевшие на мариупольском заводе "Азовсталь", "безжалостно стреляют по гражданским", сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета Российской Федерации (Александр) Бастрыкин поручил расследовать преступления снайперов нацбатальона "Азов", которые уничтожают мирное население... Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России в рамках уголовного дела установить лиц, причастных к этим преступлениям", - говорится в сообщении.По данным СК РФ, снайперские группы "Азова", засевшие на мариупольском заводе "Азовсталь", продолжают безжалостно стрелять в граждан гражданских лиц города. Сообщается о гибели одного мужчины.
https://radiosputnik.ria.ru/20220411/kanada-1782975505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мариуполь
14:54 15.04.2022 (обновлено: 14:59 15.04.2022)
Снайперы, засевшие на "Азовстали", стреляют по гражданам, заявили в СК
В СК заявили, что националисты, засевшие на заводе "Азовсталь", стреляют по гражданским