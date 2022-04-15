https://ria.ru/20220415/mariupol-1783732151.html

Снайперы, засевшие на "Азовстали", стреляют по гражданам, заявили в СК

Снайперы, засевшие на "Азовстали", стреляют по гражданам, заявили в СК - РИА Новости, 15.04.2022

Снайперы, засевшие на "Азовстали", стреляют по гражданам, заявили в СК

Снайперы "Азова" (против членов которого в России возбуждено уголовное дело), засевшие на мариупольском заводе "Азовсталь", "безжалостно стреляют по... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:54

2022-04-15T14:54

2022-04-15T14:59

обострение ситуации в днр и лнр

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следственный комитет россии (ск рф)

мариуполь

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Снайперы "Азова" (против членов которого в России возбуждено уголовное дело), засевшие на мариупольском заводе "Азовсталь", "безжалостно стреляют по гражданским", сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета Российской Федерации (Александр) Бастрыкин поручил расследовать преступления снайперов нацбатальона "Азов", которые уничтожают мирное население... Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России в рамках уголовного дела установить лиц, причастных к этим преступлениям", - говорится в сообщении.По данным СК РФ, снайперские группы "Азова", засевшие на мариупольском заводе "Азовсталь", продолжают безжалостно стрелять в граждан гражданских лиц города. Сообщается о гибели одного мужчины.

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/kanada-1782975505.html

россия

мариуполь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мариуполь