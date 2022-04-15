https://ria.ru/20220415/mariupol-1783729934.html

Волонтеры нашли в Мариуполе разрушенный дом престарелых с пациентами

Волонтеры нашли в Мариуполе разрушенный дом престарелых с пациентами - РИА Новости, 15.04.2022

Волонтеры нашли в Мариуполе разрушенный дом престарелых с пациентами

Волонтеры "Боевого братства" при раздаче гуманитарной помощи от российских конфессий в Мариуполе обнаружили брошенный дом престарелых, где находилось более 70... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:45

2022-04-15T14:45

2022-04-15T14:46

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Волонтеры "Боевого братства" при раздаче гуманитарной помощи от российских конфессий в Мариуполе обнаружили брошенный дом престарелых, где находилось более 70 пожилых людей, сообщил секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).Ранее Межрелигиозная рабочая группа по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии собрала более 15 тонн помощи для мариупольцев."Когда мы уже планировали раздачу груза, буквально вчера пришло сообщение от людей, которые организуют раздачу груза на месте, от организации "Боевое братство", что был обнаружен ими фактически брошенный дом престарелых, где находятся более 70 стариков, большинство из которых лежачие. Мне позвонили вчера, и я с коллегами тоже посовещался, с просьбой: нельзя ли часть нашего груза отдать этим старикам?" - сказал Игумнов, который возглавляет группу, на конференции в МИА "Россия сегодня".Один из корпусов дома, отметил он, практически полностью разрушен теми силами, "с которыми борются наши солдаты - именно противоположная сторона его обстреливала". Часть стариков, по словам иеромонаха, были переведена в другие корпуса, но там тоже выбиты окна и сорваны двери. "Стариков из этого дома для престарелых будут размещать по больницам и другим учреждениям, где им смогут обеспечить уход", - уточнил он."Там практически не осталось персонала, осталась одна сестра-хозяйка, люди лежачие в основном, и тут пригодились как раз и памперсы, которые мы собирали для пожилых людей, мы знали, что есть такая нужда, и те средства гигиены, которые мы думали, что детям нужны – детские крема, присыпки. Часть этого груза мы отдали с огромным желанием этим старикам, и часть продуктов. <...> Эта нянечка благодарила наших воинов за защиту, под которую взяли этот объект", - добавил иеромонах Стефан.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/mariupol-1783657124.html

https://ria.ru/20220412/rassledovanie-1783213380.html

https://ria.ru/20220414/gumkoridor-1783618401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, украина, донбасс, мариуполь, в мире