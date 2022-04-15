https://ria.ru/20220415/mariupol-1783657124.html

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе освободили от нацбатов

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе освободили от нацбатов - РИА Новости, 15.04.2022

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе освободили от нацбатов

Мариупольский завод имени Ильича полностью освободили от боевиков националистических батальонов, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:11

2022-04-15T10:11

2022-04-15T11:02

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

украина

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мариупольский завод имени Ильича полностью освободили от боевиков националистических батальонов, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть уже удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе завода "Азовсталь", где укрывается значительная часть националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/mariupol-1783635364.html

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Влада Копылова

мариуполь, украина