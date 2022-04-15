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Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе освободили от нацбатов - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/mariupol-1783657124.html
Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе освободили от нацбатов
Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе освободили от нацбатов - РИА Новости, 15.04.2022
Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе освободили от нацбатов
Мариупольский завод имени Ильича полностью освободили от боевиков националистических батальонов, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:11
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обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
украина
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мариупольский завод имени Ильича полностью освободили от боевиков националистических батальонов, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть уже удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе завода "Азовсталь", где укрывается значительная часть националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/mariupol-1783635364.html
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мариуполь, украина
10:11 15.04.2022 (обновлено: 11:02 15.04.2022)
 
Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе освободили от нацбатов

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе освободили от нацбатов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВид на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича со стороны поселка Сартана
Вид на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича со стороны поселка Сартана - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Вид на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича со стороны поселка Сартана
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мариупольский завод имени Ильича полностью освободили от боевиков националистических батальонов, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"В городе Мариуполь группировкой российских войск и подразделениями Народной милиции Донецкой Республики в результате наступательных действий полностью освобожден от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича", — заявил генерал-майор на брифинге.
Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть уже удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе завода "Азовсталь", где укрывается значительная часть националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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