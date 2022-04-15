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Кадыров показал, как чеченские бойцы ведут бои с националистами в Мариуполе - РИА Новости, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/mariupol-1783635364.html
Кадыров показал, как чеченские бойцы ведут бои с националистами в Мариуполе
Кадыров показал, как чеченские бойцы ведут бои с националистами в Мариуполе - РИА Новости, 15.04.2022
Кадыров показал, как чеченские бойцы ведут бои с националистами в Мариуполе
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором чеченские бойцы ведут позиционные бои с остатками украинских националистов в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T01:12
2022-04-15T02:04
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
донбасс
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором чеченские бойцы ведут позиционные бои с остатками украинских националистов в Мариуполе, подчеркнув, что "методы отнюдь не деликатные"."Бойцы Полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова во главе с моими дорогими братьями - Замидом Чалаевым и Исой Таймасхановым "Хамас" ведут позиционные бои с остатками украинских националистов в Мариуполе. Методы наших ребят отнюдь не деликатные", - прокомментировал Кадыров видео.Он отметил, что разведывательным дроном выявляются огневые позиции противника, после чего бойцы переходят к ликвидации угрозы."Подобное пошаговое выполнение поставленной задачи способствует максимально быстрому уничтожению противника и позволяет свести на нет потери среди личного состава. Благодаря такому бескомпромиссному подходу к выполнению боевых задач стремительно сокращается количество желающих оказывать сопротивление нашим силовикам, вследствие чего наблюдается массовая сдача в плен укронацистов", - добавил Кадыров.Глава Чечни подчеркнул, что так выглядит боевое преимущество, а войскам Украины не стоило "тягаться силами с закаленными в ожесточённых боях солдатами".По словам Кадырова, нет сомнений в том, что Россия с самого начала контролирует ход спецоперации, и в том, что поставленные задачи выполнены."Собственно, Киев тоже это понимает, но не хочет признавать. В скором времени каждый последователь фашистской идеологии отправится вслед за своими вдохновителями", - заключил Кадыров.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220414/kadyrov-1783492787.html
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россия, украина, донбасс, в мире
01:12 15.04.2022 (обновлено: 02:04 15.04.2022)
 
Кадыров показал, как чеченские бойцы ведут бои с националистами в Мариуполе

Глава Чечни Кадыров показал, как чеченские бойцы ведут бои с националистами в Мариуполе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКомандир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике герой РФ Замид Чалаев во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя
Командир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике герой РФ Замид Чалаев во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Командир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике герой РФ Замид Чалаев во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором чеченские бойцы ведут позиционные бои с остатками украинских националистов в Мариуполе, подчеркнув, что "методы отнюдь не деликатные".
"Бойцы Полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова во главе с моими дорогими братьями - Замидом Чалаевым и Исой Таймасхановым "Хамас" ведут позиционные бои с остатками украинских националистов в Мариуполе. Методы наших ребят отнюдь не деликатные", - прокомментировал Кадыров видео.
Он отметил, что разведывательным дроном выявляются огневые позиции противника, после чего бойцы переходят к ликвидации угрозы.
"Подобное пошаговое выполнение поставленной задачи способствует максимально быстрому уничтожению противника и позволяет свести на нет потери среди личного состава. Благодаря такому бескомпромиссному подходу к выполнению боевых задач стремительно сокращается количество желающих оказывать сопротивление нашим силовикам, вследствие чего наблюдается массовая сдача в плен укронацистов", - добавил Кадыров.
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Вчера, 12:33В России
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Глава Чечни подчеркнул, что так выглядит боевое преимущество, а войскам Украины не стоило "тягаться силами с закаленными в ожесточённых боях солдатами".
"Мы сейчас можем лицезреть последствия банальной недооценки российских бойцов. Вполне вероятно, что отбитое командование нацбатальонов в своих мотивационных речах намеренно умалчивало факт боевого превосходства наших бойцов", - добавил он.
По словам Кадырова, нет сомнений в том, что Россия с самого начала контролирует ход спецоперации, и в том, что поставленные задачи выполнены.
"Собственно, Киев тоже это понимает, но не хочет признавать. В скором времени каждый последователь фашистской идеологии отправится вслед за своими вдохновителями", - заключил Кадыров.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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