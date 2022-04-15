https://ria.ru/20220415/mariupol-1783635364.html

Кадыров показал, как чеченские бойцы ведут бои с националистами в Мариуполе

Кадыров показал, как чеченские бойцы ведут бои с националистами в Мариуполе - РИА Новости, 15.04.2022

Кадыров показал, как чеченские бойцы ведут бои с националистами в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором чеченские бойцы ведут позиционные бои с остатками украинских националистов в... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T01:12

2022-04-15T01:12

2022-04-15T02:04

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором чеченские бойцы ведут позиционные бои с остатками украинских националистов в Мариуполе, подчеркнув, что "методы отнюдь не деликатные"."Бойцы Полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова во главе с моими дорогими братьями - Замидом Чалаевым и Исой Таймасхановым "Хамас" ведут позиционные бои с остатками украинских националистов в Мариуполе. Методы наших ребят отнюдь не деликатные", - прокомментировал Кадыров видео.Он отметил, что разведывательным дроном выявляются огневые позиции противника, после чего бойцы переходят к ликвидации угрозы."Подобное пошаговое выполнение поставленной задачи способствует максимально быстрому уничтожению противника и позволяет свести на нет потери среди личного состава. Благодаря такому бескомпромиссному подходу к выполнению боевых задач стремительно сокращается количество желающих оказывать сопротивление нашим силовикам, вследствие чего наблюдается массовая сдача в плен укронацистов", - добавил Кадыров.Глава Чечни подчеркнул, что так выглядит боевое преимущество, а войскам Украины не стоило "тягаться силами с закаленными в ожесточённых боях солдатами".По словам Кадырова, нет сомнений в том, что Россия с самого начала контролирует ход спецоперации, и в том, что поставленные задачи выполнены."Собственно, Киев тоже это понимает, но не хочет признавать. В скором времени каждый последователь фашистской идеологии отправится вслед за своими вдохновителями", - заключил Кадыров.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220414/kadyrov-1783492787.html

https://ria.ru/20220414/kadyrov-1783629389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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