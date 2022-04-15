Украинские войска могут ударить по Луганску "Точкой-У"
МВД ЛНР: украинские войска могут в субботу ударить по Луганску "Точкой-У"
Мужчина на одной из улиц Луганска
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска могут в субботу ударить по Луганску "Точкой-У" - по аналогии с обстрелом Донецка 14 марта, который унес жизни более 20 человек, сообщило МВД Луганской народной республики.
"Террористы под руководством СБУ призывают граждан республики от имени несуществующей организации "Матери ЛНР" собраться на митинг, после чего военнослужащими 19-й ракетной бригады ВСУ будет нанесен удар "Точкой-У" по скоплению граждан", - сообщило МВД в своем Telegram-канале.
Там напомнили, что "идентичный террористический акт был совершен 14 марта 2022 года в Донецке".
В результате удара ракетой "Точка-У", осуществленного украинскими войсками 14 марта по центру Донецка, погибли более 20 человек. По сообщению местной прессы, накануне этого обстрела в соцсетях также распространялись призывы выходить на митинг - предположительно, это делалось для создания массовости будущих жертв обстрела.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.