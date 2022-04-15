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Украинские войска могут ударить по Луганску "Точкой-У" - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/lugansk-1783762966.html
Украинские войска могут ударить по Луганску "Точкой-У"
Украинские войска могут ударить по Луганску "Точкой-У" - РИА Новости, 15.04.2022
Украинские войска могут ударить по Луганску "Точкой-У"
Украинские войска могут в субботу ударить по Луганску "Точкой-У" - по аналогии с обстрелом Донецка 14 марта, который унес жизни более 20 человек, сообщило МВД... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:48
2022-04-15T16:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
луганск
украина
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска могут в субботу ударить по Луганску "Точкой-У" - по аналогии с обстрелом Донецка 14 марта, который унес жизни более 20 человек, сообщило МВД Луганской народной республики.Ранее министерство государственной безопасности ЛНР сообщило о подготовке украинскими спецслужбами теракта в Луганске: для этих целей организаторы провокации через мессенджеры призывают жителей выйти 16 апреля на митинг в центре города."Террористы под руководством СБУ призывают граждан республики от имени несуществующей организации "Матери ЛНР" собраться на митинг, после чего военнослужащими 19-й ракетной бригады ВСУ будет нанесен удар "Точкой-У" по скоплению граждан", - сообщило МВД в своем Telegram-канале.Там напомнили, что "идентичный террористический акт был совершен 14 марта 2022 года в Донецке".В результате удара ракетой "Точка-У", осуществленного украинскими войсками 14 марта по центру Донецка, погибли более 20 человек. По сообщению местной прессы, накануне этого обстрела в соцсетях также распространялись призывы выходить на митинг - предположительно, это делалось для создания массовости будущих жертв обстрела.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html
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в мире, луганская народная республика, луганск, украина
16:48 15.04.2022
 
Украинские войска могут ударить по Луганску "Точкой-У"

МВД ЛНР: украинские войска могут в субботу ударить по Луганску "Точкой-У"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц Луганска
Мужчина на одной из улиц Луганска - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мужчина на одной из улиц Луганска
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска могут в субботу ударить по Луганску "Точкой-У" - по аналогии с обстрелом Донецка 14 марта, который унес жизни более 20 человек, сообщило МВД Луганской народной республики.
Ранее министерство государственной безопасности ЛНР сообщило о подготовке украинскими спецслужбами теракта в Луганске: для этих целей организаторы провокации через мессенджеры призывают жителей выйти 16 апреля на митинг в центре города.
"Террористы под руководством СБУ призывают граждан республики от имени несуществующей организации "Матери ЛНР" собраться на митинг, после чего военнослужащими 19-й ракетной бригады ВСУ будет нанесен удар "Точкой-У" по скоплению граждан", - сообщило МВД в своем Telegram-канале.
Там напомнили, что "идентичный террористический акт был совершен 14 марта 2022 года в Донецке".
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В результате удара ракетой "Точка-У", осуществленного украинскими войсками 14 марта по центру Донецка, погибли более 20 человек. По сообщению местной прессы, накануне этого обстрела в соцсетях также распространялись призывы выходить на митинг - предположительно, это делалось для создания массовости будущих жертв обстрела.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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