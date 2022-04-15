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В Литве предложили отмечать 9 мая "день памяти жертв геноцида на Украине" - РИА Новости, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/litva-1783772142.html
В Литве предложили отмечать 9 мая "день памяти жертв геноцида на Украине"
В Литве предложили отмечать 9 мая "день памяти жертв геноцида на Украине" - РИА Новости, 15.04.2022
В Литве предложили отмечать 9 мая "день памяти жертв геноцида на Украине"
Группа депутатов сейма Литвы предложила отмечать 9 мая не только "день Европы", но и "день памяти жертв геноцида в Украине", говорится в пояснительной записке к РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:16
2022-04-15T17:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
литва
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Группа депутатов сейма Литвы предложила отмечать 9 мая не только "день Европы", но и "день памяти жертв геноцида в Украине", говорится в пояснительной записке к проекту поправок к закону о памятных датах.В документе отмечается, что в РФ 9 празднуют День победы в Великой Отечественной войне. При этом литовские депутаты обвинили Москву в "геноциде" на Украине. "Поэтому предлагаем в этом году 9 мая назвать и днем памяти жертв геноцида на Украине", - говорится в тексте пояснительной записки. Из документа следует, что инициаторами поправок являются 16 депутатов, среди них спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен, глава МИД Габриелюс Ландсбергис и министр юстиции Эвелина Добровольска.Парламент Украины в четверг принял постановление, в котором признал "геноцидом" проводимую в стране военную операцию России по демилитаризации и денацификации, такую формулировку украинские парламентарии приняли только после того, как о "геноциде" заговорил президент США Джо Байден. При этом президент США отмечал, что решение о том, можно ли квалифицировать это таким образом с юридической точки зрения, должны принимать юристы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена о якобы "геноциде", заявил, что в Кремле считают неприемлемыми подобные попытки извратить ситуацию.Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине. В документе отмечается, что украинские власти прекратили выплату пенсий и соцпособий в ДНР и ЛНР, "установили их экономическую блокаду", а территории республик в течение восьми лет были целями беспрерывных обстрелов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, литва, украина, россия, ситуация в днр и лнр
17:16 15.04.2022
 
В Литве предложили отмечать 9 мая "день памяти жертв геноцида на Украине"

Депутаты Сейма Литвы предложили отмечать 9 мая "день памяти жертв геноцида на Украине"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСейм Литовской Республики в Вильнюсе
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сейм Литовской Республики в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Группа депутатов сейма Литвы предложила отмечать 9 мая не только "день Европы", но и "день памяти жертв геноцида в Украине", говорится в пояснительной записке к проекту поправок к закону о памятных датах.
В документе отмечается, что в РФ 9 празднуют День победы в Великой Отечественной войне. При этом литовские депутаты обвинили Москву в "геноциде" на Украине. "Поэтому предлагаем в этом году 9 мая назвать и днем памяти жертв геноцида на Украине", - говорится в тексте пояснительной записки. Из документа следует, что инициаторами поправок являются 16 депутатов, среди них спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен, глава МИД Габриелюс Ландсбергис и министр юстиции Эвелина Добровольска.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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