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Биография Леонардо да Винчи

Биография Леонардо да Винчи - РИА Новости, 15.04.2022

Биография Леонардо да Винчи

Итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый и инженер эпохи Высокого Возрождения Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 года в местечке Анкиано близ... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T00:14

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справки

леонардо да винчи

италия

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Итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый и инженер эпохи Высокого Возрождения Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 года в местечке Анкиано близ города Винчи, расположенном недалеко от Флоренции (Италия).Леонардо да Винчи был незаконнорожденным сыном нотариуса Пьеро да Винчи и крестьянки Катарины. Его отец, пользовавшийся высокой репутацией во флорентийском обществе, отдал его в 15-летнем возрасте в ученики к художнику Андреа дель Верроккьо. В мастерской Верроккьо Леонардо да Винчи получил многогранное образование, которое включало живопись и скульптуру, а также технические и механические искусства. Верроккьо помог молодому ученику развить его аналитические способности и послужил для него образцом универсализма, ставшего в дальнейшем отличительной чертой творчества Леонардо да Винчи.В числе других ассистентов Верроккьо художник принимал участие в работе над алтарным образом "Крещение Христа", в котором итальянский живописец и историк искусства Джорджо Вазари приписывает ему фигуру левого ангела и частично пейзаж.В 1472 году Леонардо да Винчи был принят в гильдию живописцев Флоренции, но оставался в мастерской своего учителя еще пять лет, после чего работал во Флоренции самостоятельно до 1481 года.В ранних произведениях ("Благовещение" (около 1474 года), "Мадонна Бенуа" ("Мадонна с цветком"), около 1478 года), Леонардо да Винчи развивал традиции кватроченто, подчеркивая плавную объемность форм мягкой светотенью, иногда оживляя лица едва уловимой улыбкой с целью передачи тонких душевных состояний. В "Поклонении волхвов" (1481-1482, не закончена) художник превратил религиозный сюжет в средство раскрытия разнообразных человеческих эмоций. Фиксируя результаты многочисленных наблюдений в набросках, эскизах и натурных штудиях (итальянский карандаш, сангина, перо и др.), Леонардо да Винчи добивался остроты в передаче мимики лица (прибегая порой к гротеску), а физические особенности движения человеческого тела приводил в соответствие с духовной атмосферой композиции.В период пребывания в мастерской Верроккьо Леонардо да Винчи также занимался скульптурой и, подобно другим ученикам мастера, создавал терракотовые рельефы и бюсты, однако безусловно принадлежащих ему скульптурных работ не сохранилось.В 1482 году Леонардо да Винчи переехал в Милан, где поступил на службу к герцогу Лодовико Сфорца. При дворе он выступал устроителем и оформителем празднеств, создавал эскизы костюмов для турниров. По описаниям современников и рисункам Леонардо да Винчи известны механизмы и декорации для представлений "Рай" (1490) и "Даная" (1496). Архитектурные и инженерные идеи Леонардо да Винчи нашли отражение в его рисунках: проекты фонаря над средокрестием миланского собора, проект идеального устройства города Виджевано с подземной канализацией и др.На это время приходится творческий расцвет Леонардо-живописца, в произведениях этого периода были заложены основы стиля Высокого Возрождения.Примерно с 1483 по 1486 годы он работал над алтарной картиной "Мадонна в скалах", где персонажи представлены в окружении причудливого скалистого пейзажа, а тончайшая светотень (сфумато) играет роль духовно-связующего начала, подчеркивающего теплоту человеческих отношений. В 1508 году Леонардо да Винчи выполнил еще одну версию этой картины.В этот период он также создал одну из своих самых известных работ – монументальную настенную роспись "Тайная вечеря" (1495-1497) в трапезной монастыря Санта-Мария-делле-Грацие. Тщательно разрабатывая позы, жесты и выражения лиц персонажей, Леонардо да Винчи добился театрализованного драматизма всей сцены, вписанной в математически рассчитанное перспективное пространство, точка схода которого является одновременно точкой схода реального пространства трапезной.В 1498 году в одном из залов дворца Сфорца Леонардо да Винчи выполнил декоративную роспись потолка в виде перголы (навеса), образованной переплетенными ветвями деревьев: стволы, кроны и почва, из которой они произрастают, написаны с научной достоверностью.В этот период Леонардо да Винчи также работал над грандиозным скульптурным проектом – монументальной конной статуей из бронзы, которая должна была быть воздвигнута в честь Франческо Сфорца, основателя династии Сфорца. Да Винчи посвятил этой задаче 12 лет с перерывами. В 1493 году глиняная модель лошади была выставлена на всеобщее обозрение. Для отливки скульптуры требовалось около 90 тонн бронзы, однако начавшийся сбор металла был прерван, и конная статуя так и не была отлита. В 1499 году Милан был захвачен французами, а скульптура была разрушена.В 1499 году Леонардо да Винчи покинул Милан и, после краткого пребывания в Мантуе и Венеции, в апреле 1500 года вернулся во Флоренцию.Ключевым для этого периода жизни Леонардо да Винчи стал заказ на сцену "Битва при Ангиари" (1504-1505) для Зала Большого совета в Палаццо делла-Синьория (Палаццо Веккьо); на противоположной стене должна была размещаться "Битва при Кашине" Микеланджело. Оба мастера исполнили картоны (крупноформатный рисунок, выполняемый в размере будущего произведения), ныне утраченные.Центральная сцена картона Леонардо да Винчи ("Битва за знамя") известна по копиям (наиболее эффектная из них принадлежит Питеру Рубенсу) и подготовительным рисункам ("Голова кричащего человека"), которые демонстрируют натуралистически переданную экспрессию. Незавершенная роспись, испорченная неудачной техникой, была разрушена (или скрыта) позднейшими записями.Между 1503 и 1506 годами Леонардо да Винчи создал самую знаменитую свою работу – "Портрет Лизы Герардини, жены Франческо дель Джокондо" ("Мона Лиза" или "Джоконда", ныне хранится в Лувре). Небольшая по размерам картина производит монументальное впечатление: Мона Лиза показана на фоне пейзажа, где глубина пространства, воздушная дымка переданы с величайшим совершенством. Знаменитая техника сфумато Леонардо здесь доведена до небывалых вершин: тончайшая, точно тающая, дымка светотени, окутывая фигуру, смягчает контуры и тени.Находясь с 1502 года на службе Чезаре Борджиа в качестве архитектора и инженера, Леонардо да Винчи посетил города Средней Италии, создавая географические карты ("Карта Имолы", "Вид Ареццо и долины Кьяна с высоты птичьего полета"). Во Флоренции Леонардо да Винчи создал также ряд утраченных впоследствии живописных произведений, известных по его рисункам и повторениям других художников: "Мадонна с веретеном", "Леда и лебедь", "Благовествующий Ангел".С середины 1508 года по 1513 год Леонардо да Винчи провел в Милане на службе у французского правителя города Шарля д’Амбуаза, по заказам которого занимался оформлением театрализованных действ, создал ряд архитектурных проектов (дворец д’Амбуаза, известный по многочисленным рисункам и описаниям самого Леонардо да Винчи), а также проект конного памятника маршалу Джану Джакомо Тривульцио. Живописные работы этого времени: "Святой Иоанн Креститель", "Мадонна с Младенцем, св. Анной и агнцем".В 1513 году Леонардо да Винчи переехал в Рим, в Ватикан, ко двору папы Льва X (1513-1521), но вскоре потерял благосклонность папы. Он изучал растения в ботаническом саду, составлял планы по осушению Понтинских болот, писал заметки к трактату об устройстве человеческого голоса. В это время им был создан единственный "Автопортрет" (1514), исполненный сангиной, показывающий седовласого старого человека с длинной бородой и пристальным взглядом. Последняя картина да Винчи также была написана в Риме – "Святой Иоанн Креститель" (1515).После двухлетнего пребывания в Риме Леонардо да Винчи по приглашению французского короля Франциска I в 1516 году отбыл во Францию. Несмотря на то, что в последние годы жизни мастер работал мало, его произведения оказали существенное влияние на французское искусство: неосуществленный проект королевской виллы в Роморантене, задуманной как идеальный город с геометрически правильной планировкой, – на развитие архитектуры, а привезенные из Италии его картины – на французскую живопись.Вокруг Леонардо да Винчи сложился широкий круг последователей и подражателей: Андреа Соларио, Джованни Больтраффио, Амброджо де Предис, Марко д'Оджионо, Чезаре да Сесто, Франческо Мельци, Салаи и др., впоследствии получившие название "леонардесков". В разное время и по-разному сотрудничавшие с мастером, они распространяли его живописные и графические идеи.Объем рукописного наследия Леонардо да Винчи (около семи тысяч листов) значительно превосходит объем его живописных и графических работ. После смерти художника они были объединены (предположительно Франческо Мельци) в "Трактат о живописи", состоящий из тематических разделов, посвященных так называемому спору искусств (сравнению живописи со скульптурой, музыкой и поэзией), проблемам перспективы, светотени и цвета, изображению человека и природы, обучению живописца и др.Как ученый и изобретатель Леонардо да Винчи признавал единственным критерием истины опыт; он противопоставлял "книжной учености" основанное на эксперименте естествознание. Его интересы охватывали математику, механику, гидравлику, анатомию и физиологию человека и животных, ботанику, геологию и др."Раем" математических наук он называл механику и широко пользовался математическим аппаратом в экспериментально-исследовательской деятельности (работы по определению коэффициента трения и скольжения, центров тяжести фигур и тел, по законам рычага и др.). В области гидравлики Леонардо да Винчи впервые описал равновесие жидкости в сообщающихся сосудах, вплотную приблизившись к открытому только в XVII веке закону Паскаля. В его заметках содержатся попытки объяснения природы бинокулярного зрения как условия объемного восприятия пространства. На протяжении всей жизни Леонардо да Винчи занимался анатомией человека и животных. Он обобщил результаты своих анатомических исследований в серии детализированных рисунков, заложив основы современной научной иллюстрации; впервые описал ряд костей и нервов; занимался вопросами эмбриологии и сравнительной анатомии. Первым исследовал законы филлотаксии (о расположении листьев на стебле растений), гелиотропизма и геотропизма (соответственно о влиянии солнца и гравитации на растения), предложил способ определения возраста деревьев по годичным кольцам.Изобретения и конструктивные догадки Леонардо да Винчи намного опередили эпоху. Единственным изобретением, получившим признание при его жизни, был колесцовый замок для пистолета – устройство для воспламенения порохового заряда (применялся до XIX века). Уникальны исследования Леонардо да Винчи в области конструирования летательных аппаратов. В результате тщательного изучения полета и планирования птиц, строения их крыльев он создал модель так называемого орнитоптера – летательный аппарат с машущими крыльями. В его записках есть схема летательного аппарата с воздушным винтом – прототип современного вертолета. Он также разработал конструкцию планера – предтечу дельтаплана и сделал чертеж пирамидального парашюта. Леонардо да Винчи также были разработаны проекты водолазного костюма, спасательного круга, перепончатых перчаток (прототип ласт), велосипеда, металлической повозки для перевозки солдат (прототип танка), катапульты, прожектора, вращающегося подъемного крана, различных станков и др. В 1502 году Леонардо да Винчи по заказу османского султана Баязида II создал проект каменного моста с пролетом 240 метров (общая длина 346 метров, максимальная высота 40 метров) через залив Золотой Рог. По замыслу автора, мостовое полотно должны были поддерживать три очень пологие арки, основания которых напоминали бы хвост летящей птицы. Проект казался настолько фантастическим, что султан не решился на его осуществление. Пешеходный мост (меньшего размера, с пролетом 100 метров) по эскизам Леонардо да Винчи был построен в Норвегии в 2001 году. Леонардо да Винчи скончался 2 мая 1519 года в замке Клу (Кло-Люсе) в городе Амбуаз во Франции. Был похоронен в церкви Сен-Флоратен. Во время Французской революции его могила была уничтожена. В 1874 году предполагаемые останки Леонардо да Винчи были перезахоронены в часовне Сен-Юбер. В настоящее время картины, написанные Леонардо да Винчи (помимо фресок и рисунков) хранятся в Лувре (Франция), в Уффици (Флоренция), Старой пинакотеке (Мюнхен), Музее Чарторыйских (Краков), Лондонской и Вашингтонской национальных галереях и других музеях.В Санкт-Петербурге в Эрмитаже представлены две картины Леонардо да Винчи "Мадонна Литта" и "Мадонна Бенуа". В Эрмитаже также находится большая коллекция леонардесков. В замке Кло-Люсе находится музей, где хранятся модели различных изобретений, воссозданных по проектам Леонардо да Винчи.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, леонардо да винчи, италия