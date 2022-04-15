https://ria.ru/20220415/lekarstva-1783680291.html

Минздрав заявил о достаточном количестве препаратов от аллергии

Минздрав заявил о достаточном количестве препаратов от аллергии - РИА Новости, 15.04.2022

Минздрав заявил о достаточном количестве препаратов от аллергии

Препаратов для купирования симптомов сезонной аллергии, в том числе в виде спреев и капель, в российских аптеках и на складах достаточно, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:52

2022-04-15T11:52

2022-04-15T12:26

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Препаратов для купирования симптомов сезонной аллергии, в том числе в виде спреев и капель, в российских аптеках и на складах достаточно, сообщила пресс-служба Минздрава России.По данным Росздравнадзора, в прошлом году было выпущено в гражданский оборот 98 торговых наименований антигистаминных лекарственных препаратов, с начала 2022 года - еще 83 торговых наименования.Главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина сообщила журналистам, что пациенты с аллергией должны регулярно посещать аллерголога-иммунолога для определения причинных аллергенов. К сезону цветения деревьев и других растений пациент с аллергией должен быть уже подготовлен – ряд пациентов принимают таблетки, другие используют спреи, капли и назальные фильтры.По словам Драпкиной, пациенты с аллергией должны соблюдать гипоаллергенный режим в помещении – часто проводить влажную уборку, по возможности обеспечить специальный режим кондиционирования, используя климат-контроль и специальные воздушные фильтры.

https://ria.ru/20220415/lekarstva-1783669535.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)