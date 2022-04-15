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Минздрав заявил о достаточном количестве препаратов от аллергии - РИА Новости, 15.04.2022
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Минздрав заявил о достаточном количестве препаратов от аллергии
Минздрав заявил о достаточном количестве препаратов от аллергии - РИА Новости, 15.04.2022
Минздрав заявил о достаточном количестве препаратов от аллергии
Препаратов для купирования симптомов сезонной аллергии, в том числе в виде спреев и капель, в российских аптеках и на складах достаточно, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:52
2022-04-15T12:26
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Препаратов для купирования симптомов сезонной аллергии, в том числе в виде спреев и капель, в российских аптеках и на складах достаточно, сообщила пресс-служба Минздрава России.По данным Росздравнадзора, в прошлом году было выпущено в гражданский оборот 98 торговых наименований антигистаминных лекарственных препаратов, с начала 2022 года - еще 83 торговых наименования.Главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина сообщила журналистам, что пациенты с аллергией должны регулярно посещать аллерголога-иммунолога для определения причинных аллергенов. К сезону цветения деревьев и других растений пациент с аллергией должен быть уже подготовлен – ряд пациентов принимают таблетки, другие используют спреи, капли и назальные фильтры.По словам Драпкиной, пациенты с аллергией должны соблюдать гипоаллергенный режим в помещении – часто проводить влажную уборку, по возможности обеспечить специальный режим кондиционирования, используя климат-контроль и специальные воздушные фильтры.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
11:52 15.04.2022 (обновлено: 12:26 15.04.2022)
 
Минздрав заявил о достаточном количестве препаратов от аллергии

Минздрав заявил о достаточном количестве препаратов от аллергии в аптеках и на складах

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПокупатели в аптеке
Покупатели в аптеке - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Покупатели в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Препаратов для купирования симптомов сезонной аллергии, в том числе в виде спреев и капель, в российских аптеках и на складах достаточно, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Все препараты, которые используются для купирования симптомов сезонной аллергии, включая антилейкотриеновые, а также топические кортикостероиды в виде спреев и капель, имеются в достаточном количестве в аптечных организациях и на складах", - говорится в сообщении.
По данным Росздравнадзора, в прошлом году было выпущено в гражданский оборот 98 торговых наименований антигистаминных лекарственных препаратов, с начала 2022 года - еще 83 торговых наименования.
Главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина сообщила журналистам, что пациенты с аллергией должны регулярно посещать аллерголога-иммунолога для определения причинных аллергенов. К сезону цветения деревьев и других растений пациент с аллергией должен быть уже подготовлен – ряд пациентов принимают таблетки, другие используют спреи, капли и назальные фильтры.
По словам Драпкиной, пациенты с аллергией должны соблюдать гипоаллергенный режим в помещении – часто проводить влажную уборку, по возможности обеспечить специальный режим кондиционирования, используя климат-контроль и специальные воздушные фильтры.
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 11:08
В России появится база образцов жизненно важных лекарств
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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