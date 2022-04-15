11:52 15.04.2022 (обновлено: 12:26 15.04.2022)
Минздрав заявил о достаточном количестве препаратов от аллергии
Минздрав заявил о достаточном количестве препаратов от аллергии в аптеках и на складах
Покупатели в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Препаратов для купирования симптомов сезонной аллергии, в том числе в виде спреев и капель, в российских аптеках и на складах достаточно, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Все препараты, которые используются для купирования симптомов сезонной аллергии, включая антилейкотриеновые, а также топические кортикостероиды в виде спреев и капель, имеются в достаточном количестве в аптечных организациях и на складах", - говорится в сообщении.
По данным Росздравнадзора, в прошлом году было выпущено в гражданский оборот 98 торговых наименований антигистаминных лекарственных препаратов, с начала 2022 года - еще 83 торговых наименования.
Главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина сообщила журналистам, что пациенты с аллергией должны регулярно посещать аллерголога-иммунолога для определения причинных аллергенов. К сезону цветения деревьев и других растений пациент с аллергией должен быть уже подготовлен – ряд пациентов принимают таблетки, другие используют спреи, капли и назальные фильтры.
По словам Драпкиной, пациенты с аллергией должны соблюдать гипоаллергенный режим в помещении – часто проводить влажную уборку, по возможности обеспечить специальный режим кондиционирования, используя климат-контроль и специальные воздушные фильтры.