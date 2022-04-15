https://ria.ru/20220415/lekarstva-1783669535.html

В России появится база образцов жизненно важных лекарств

В России появится база образцов жизненно важных лекарств - РИА Новости, 15.04.2022

В России появится база образцов жизненно важных лекарств

В РФ появится собственная база образцов жизненно важных лекарств, фармкомпании смогут получить грантовую поддержку на их разработку, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:08

2022-04-15T11:08

2022-04-15T11:16

общество

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В РФ появится собственная база образцов жизненно важных лекарств, фармкомпании смогут получить грантовую поддержку на их разработку, сообщается на сайте кабмина."Российские фармацевтические компании смогут получить грантовую поддержку от государства на разработку стандартных образцов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что эталонные образцы необходимы для сравнения действующих веществ препаратов на всех стадиях промышленного производства. Подчеркивается, что создание их базы поможет преодолеть зависимость России от импорта стандартных образцов фармацевтической продукции и вести контроль качества ЖНВЛП на всех этапах обращения."Благодаря господдержке в этом году планируется начать работу по созданию не менее 300 образцов лекарственных средств. На первом этапе на эти цели будет выделено 300 миллионов рублей. Подписанное постановление – часть плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций", - отметили в кабмине.

https://ria.ru/20220414/lekarstva-1783524245.html

https://ria.ru/20220414/importozameschenie-1783512176.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил мишустин, россия