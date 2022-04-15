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Раненного в Брянской области мальчика перевели на лечение в Москву - РИА Новости, 15.04.2022
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Раненного в Брянской области мальчика перевели на лечение в Москву
Раненного в Брянской области мальчика перевели на лечение в Москву - РИА Новости, 15.04.2022
Раненного в Брянской области мальчика перевели на лечение в Москву
Ребенка, раненного накануне во время обстрела Брянской области со стороны Украины, перевезли в Москву, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T08:16
2022-04-15T10:27
общество
брянская область
украина
москва
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ребенка, раненного накануне во время обстрела Брянской области со стороны Украины, перевезли в Москву, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.Он добавил, что лечение пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко.Накануне два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство России и нанесли удары по поселку Климово Брянской области. По данным Минздрава, пострадали восемь человек, включая маленького ребенка. Шесть человек госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате ударов в той или иной степени повреждения получили около 100 домов в поселке, два — полностью сгорели. СК открыл уголовное дело.Кроме того, обстрелу со стороны Украины подвергся пограничный пункт пропуска Новые Юрковичи в Климовском районе. В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах со стороны ВСУ по селам Журавлевка и Сподарюшино: есть повреждения жилых домов, легкое ранение получил 37-летний мужчина.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/postradavshiy-1783608364.html
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общество, брянская область, украина, москва
08:16 15.04.2022 (обновлено: 10:27 15.04.2022)
 
Раненного в Брянской области мальчика перевели на лечение в Москву

Минздрав сообщил о переводе в Москву мальчика, раненного при обстреле ВСУ Брянской области

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ребенка, раненного накануне во время обстрела Брянской области со стороны Украины, перевезли в Москву, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
"Мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы в Брянской области, бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России транспортирован в Москву. Он проходит лечение в Российской детской клинической больнице", — уточнил чиновник.
Он добавил, что лечение пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Накануне два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство России и нанесли удары по поселку Климово Брянской области. По данным Минздрава, пострадали восемь человек, включая маленького ребенка. Шесть человек госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
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По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате ударов в той или иной степени повреждения получили около 100 домов в поселке, два — полностью сгорели. СК открыл уголовное дело.
Кроме того, обстрелу со стороны Украины подвергся пограничный пункт пропуска Новые Юрковичи в Климовском районе.
В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах со стороны ВСУ по селам Журавлевка и Сподарюшино: есть повреждения жилых домов, легкое ранение получил 37-летний мужчина.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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