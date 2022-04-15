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Сергей Лазарев опроверг свой отъезд из России - РИА Новости, 15.04.2022
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Шоубиз
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Сергей Лазарев опроверг свой отъезд из России
Сергей Лазарев опроверг свой отъезд из России - РИА Новости, 15.04.2022
Сергей Лазарев опроверг свой отъезд из России
Сергей Лазарев в социальных сетях назвал фейком слухи о своем отъезде из России. Он написал, что гордится своей национальностью. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:16
2022-04-15T13:16
шоубиз
знаменитости
сергей лазарев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сергей Лазарев в социальных сетях назвал фейком слухи о своем отъезде из России. Он написал, что гордится своей национальностью.Он призвал поклонников не вестись на многочисленные провокации, которых "очень много вокруг". По словам Лазарева, сделать подобные фейки очень легко.Также Сергей добавил, что сейчас сложные времена, поэтому нужно быть "сплоченными как никогда" и поддерживать друг друга.Ранее Дмитрий Нагиев ответил на слухи об эмиграции.
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знаменитости, сергей лазарев, шоу-бизнес
13:16 15.04.2022
 
Сергей Лазарев опроверг свой отъезд из России

Сергей Лазарев назвал фейком новость о своем отъезде из России

© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Сергей Лазарев на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Сергей Лазарев на шоу Ну-ка, все вместе!
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сергей Лазарев в социальных сетях назвал фейком слухи о своем отъезде из России. Он написал, что гордится своей национальностью.

"Я русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня, как сильную личность и известного артиста, который дважды представлял свою страну на конкурсе Евровидение, отстаивал ее честь на музыкальной арене и с гордостью нес российский флаг. Я доказывал не просто словом, а делом. Я 25 лет работаю в России в музыкальной сфере и делаю свое дело честно и всегда на 100 процентов для зрителя и во благо!" – эмоционально заявил артист.

Он призвал поклонников не вестись на многочисленные провокации, которых "очень много вокруг". По словам Лазарева, сделать подобные фейки очень легко.

"Абсурд заключается в том, что для подобных выводов некоторым журналистам и "лидерам мнений" вообще не нужны какие-то факты – достаточно слухов и домыслов и кем-то придуманный коллаж", – заключил певец.

Также Сергей добавил, что сейчас сложные времена, поэтому нужно быть "сплоченными как никогда" и поддерживать друг друга.
Ранее Дмитрий Нагиев ответил на слухи об эмиграции.
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