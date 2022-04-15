https://ria.ru/20220415/lazarev-1783701638.html
Сергей Лазарев опроверг свой отъезд из России
Сергей Лазарев опроверг свой отъезд из России - РИА Новости, 15.04.2022
Сергей Лазарев опроверг свой отъезд из России
Сергей Лазарев в социальных сетях назвал фейком слухи о своем отъезде из России. Он написал, что гордится своей национальностью. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:16
2022-04-15T13:16
2022-04-15T13:16
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сергей лазарев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сергей Лазарев в социальных сетях назвал фейком слухи о своем отъезде из России. Он написал, что гордится своей национальностью.Он призвал поклонников не вестись на многочисленные провокации, которых "очень много вокруг". По словам Лазарева, сделать подобные фейки очень легко.Также Сергей добавил, что сейчас сложные времена, поэтому нужно быть "сплоченными как никогда" и поддерживать друг друга.Ранее Дмитрий Нагиев ответил на слухи об эмиграции.
https://ria.ru/20220401/lazarev-1780876001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, сергей лазарев, шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг свой отъезд из России
Сергей Лазарев назвал фейком новость о своем отъезде из России
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сергей Лазарев в социальных сетях назвал фейком слухи о своем отъезде из России. Он написал, что гордится своей национальностью.
"Я русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня, как сильную личность и известного артиста, который дважды представлял свою страну на конкурсе Евровидение, отстаивал ее честь на музыкальной арене и с гордостью нес российский флаг. Я доказывал не просто словом, а делом. Я 25 лет работаю в России в музыкальной сфере и делаю свое дело честно и всегда на 100 процентов для зрителя и во благо!" – эмоционально заявил артист.
Он призвал поклонников не вестись на многочисленные провокации, которых "очень много вокруг". По словам Лазарева, сделать подобные фейки очень легко.
"Абсурд заключается в том, что для подобных выводов некоторым журналистам и "лидерам мнений" вообще не нужны какие-то факты – достаточно слухов и домыслов и кем-то придуманный коллаж", – заключил певец.
Также Сергей добавил, что сейчас сложные времена, поэтому нужно быть "сплоченными как никогда" и поддерживать друг друга.
Ранее Дмитрий Нагиев ответил
на слухи об эмиграции.