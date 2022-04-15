https://ria.ru/20220415/kurs-1783808986.html
Курс доллара по итогам недели вырос до 80 рублей
Курс доллара по итогам недели вырос до 80 рублей - РИА Новости, 15.04.2022
Курс доллара по итогам недели вырос до 80 рублей
Рубль повысился к доллару и евро в пятницу, но упал по итогам рабочей недели, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T19:36
2022-04-15T19:36
2022-04-15T19:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
россия
московская биржа
рубль
евро
экономика
валюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_116:739:2442:2048_1920x0_80_0_0_1e73bd931b768d9de94dd0034efd01fe.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рубль повысился к доллару и евро в пятницу, но упал по итогам рабочей недели, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию торгов) упал на 90 копеек - до 80 рублей, евро - на 1,65 рубля, до 85,35 рубля.По итогам рабочей недели доллар вырос на 3,92 рубля, евро - на 2,65 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_339:683:2159:2048_1920x0_80_0_0_2e29b0373b3791f4afa57c4e50ef1987.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар, россия, московская биржа, рубль, евро, экономика, валюта, динамика курсов валют
Курс доллара по итогам недели вырос до 80 рублей
Курс доллара в пятницу упал на 90 копеек, до 80 рублей, евро — на 1,65 рубля, до 85,35