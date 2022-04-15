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Курс доллара по итогам недели вырос до 80 рублей

Курс доллара по итогам недели вырос до 80 рублей - РИА Новости, 15.04.2022

Курс доллара по итогам недели вырос до 80 рублей

Рубль повысился к доллару и евро в пятницу, но упал по итогам рабочей недели, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T19:36

2022-04-15T19:36

2022-04-15T19:36

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

доллар

россия

московская биржа

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экономика

валюта

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рубль повысился к доллару и евро в пятницу, но упал по итогам рабочей недели, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию торгов) упал на 90 копеек - до 80 рублей, евро - на 1,65 рубля, до 85,35 рубля.По итогам рабочей недели доллар вырос на 3,92 рубля, евро - на 2,65 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

доллар, россия, московская биржа, рубль, евро, экономика, валюта, динамика курсов валют