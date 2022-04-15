https://ria.ru/20220415/kurs-1783656515.html

Рубль укрепился в начале торгов

Рубль укрепился в начале торгов - РИА Новости, 15.04.2022

Рубль укрепился в начале торгов

Рубль в начале торгов пятницы прибавляет 30-70 копеек к доллару и евро, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:08

2022-04-15T10:08

2022-04-15T10:34

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

доллар

евро

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рубль в начале торгов пятницы прибавляет 30-70 копеек к доллару и евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 10.07 мск снижается на 31 копейку, до 80,59 рубля, курс евро – на 70 копеек, до 86,3 рубля.

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, доллар, евро