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Рубль укрепился в начале торгов - РИА Новости, 15.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220415/kurs-1783656515.html
Рубль укрепился в начале торгов
Рубль укрепился в начале торгов - РИА Новости, 15.04.2022
Рубль укрепился в начале торгов
Рубль в начале торгов пятницы прибавляет 30-70 копеек к доллару и евро, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:08
2022-04-15T10:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
доллар
евро
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рубль в начале торгов пятницы прибавляет 30-70 копеек к доллару и евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 10.07 мск снижается на 31 копейку, до 80,59 рубля, курс евро – на 70 копеек, до 86,3 рубля.
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экономика, россия, доллар, евро
10:08 15.04.2022 (обновлено: 10:34 15.04.2022)
 
Рубль укрепился в начале торгов

Курс доллара снизился до 80,59 рубля, евро — до 86,3 рубля

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Монитор с онлайн-графиками на Московской бирже - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рубль в начале торгов пятницы прибавляет 30-70 копеек к доллару и евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" к 10.07 мск снижается на 31 копейку, до 80,59 рубля, курс евро – на 70 копеек, до 86,3 рубля.
 
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