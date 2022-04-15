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Рубль укрепился в начале торгов
Рубль укрепился в начале торгов - РИА Новости, 15.04.2022
Рубль укрепился в начале торгов
Рубль в начале торгов пятницы прибавляет 30-70 копеек к доллару и евро, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:08
2022-04-15T10:08
2022-04-15T10:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
доллар
евро
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рубль в начале торгов пятницы прибавляет 30-70 копеек к доллару и евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 10.07 мск снижается на 31 копейку, до 80,59 рубля, курс евро – на 70 копеек, до 86,3 рубля.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, доллар, евро
10:08 15.04.2022 (обновлено: 10:34 15.04.2022)
Рубль укрепился в начале торгов
Курс доллара снизился до 80,59 рубля, евро — до 86,3 рубля