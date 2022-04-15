https://ria.ru/20220415/ku-1783678215.html

В России создали первый ИФА-тест для диагностики лихорадки Ку

В России создали первый ИФА-тест для диагностики лихорадки Ку - РИА Новости, 15.04.2022

В России создали первый ИФА-тест для диагностики лихорадки Ку

Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработал первые отечественные диагностические реагенты для определения методом... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:44

2022-04-15T11:44

2022-04-15T11:44

россия

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

наука

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработал первые отечественные диагностические реагенты для определения методом иммуноферментного анализа (ИФА) лихорадки Ку, относящейся к опасным инфекционным заболеваниям, сообщает в пятницу городское управление Роспотребнадзора."В настоящее время в институте имени Пастера разработаны, сертифицированы и производятся для практических лабораторий первые в России диагностические реагенты для определения лихорадки Ку методом иммуноферментного анализа (ИФА)… До недавнего времени в России были разрешены для диагностики лихорадки Ку только зарубежные реагенты для этого метода", - говорится в сообщении.Набор реагентов, разработанный НИИ Пастера, предназначен как для текущей так и для ретроспективной диагностики Ку-лихорадки (коксиеллеза) по наличию антител IgG-класса в сыворотке крови человека. Их присутствие свидетельствует об инфицированности исследуемого человека возбудителем лихорадки Ку и при наличии клинико-эпидемиологических данных позволяет ее диагностировать."Кроме того, набор реагентов может быть применен для осуществления мероприятий по контролю и профилактике внебольничных пневмоний", - отмечают в управлении Роспотребнадзора.Как уточняет ведомство, потенциальными потребителями наборов реагентов, разработанными институтом имени Пастера, являются региональные центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, противочумные учреждения, научные организации, а также санитарно-эпидемиологические службы министерств и ведомств). По оценке Роспотребнадзора, их широкое применение позволит существенно улучшить диагностику лихорадки Ку и обеспечит эффективное лечение больных.По данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, лихорадка Ку – опасное инфекционное заболевание, широко распространенное как в России, так и во многих странах мира. Обычно источником инфекции являются больные животные, в том числе и домашние. Возбудитель инфекции (коксиеллы Бернета) передаются, как правило, с пищей или по воздуху. Эти микроорганизмы очень устойчивы к воздействию внешней среды и могут с порывами ветра передаваться на большие расстояния.

https://ria.ru/20220405/vaktsina-1781855950.html

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санкт-петербург

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, наука