В России создали первый ИФА-тест для диагностики лихорадки Ку
НИИ Пастера в Петербурге создал первый российский ИФА-тест для диагностики лихорадки Ку
© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработал первые отечественные диагностические реагенты для определения методом иммуноферментного анализа (ИФА) лихорадки Ку, относящейся к опасным инфекционным заболеваниям, сообщает в пятницу городское управление Роспотребнадзора.
"В настоящее время в институте имени Пастера разработаны, сертифицированы и производятся для практических лабораторий первые в России диагностические реагенты для определения лихорадки Ку методом иммуноферментного анализа (ИФА)… До недавнего времени в России были разрешены для диагностики лихорадки Ку только зарубежные реагенты для этого метода", - говорится в сообщении.
Набор реагентов, разработанный НИИ Пастера, предназначен как для текущей так и для ретроспективной диагностики Ку-лихорадки (коксиеллеза) по наличию антител IgG-класса в сыворотке крови человека. Их присутствие свидетельствует об инфицированности исследуемого человека возбудителем лихорадки Ку и при наличии клинико-эпидемиологических данных позволяет ее диагностировать.
"Кроме того, набор реагентов может быть применен для осуществления мероприятий по контролю и профилактике внебольничных пневмоний", - отмечают в управлении Роспотребнадзора.
Как уточняет ведомство, потенциальными потребителями наборов реагентов, разработанными институтом имени Пастера, являются региональные центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, противочумные учреждения, научные организации, а также санитарно-эпидемиологические службы министерств и ведомств). По оценке Роспотребнадзора, их широкое применение позволит существенно улучшить диагностику лихорадки Ку и обеспечит эффективное лечение больных.
По данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, лихорадка Ку – опасное инфекционное заболевание, широко распространенное как в России, так и во многих странах мира. Обычно источником инфекции являются больные животные, в том числе и домашние. Возбудитель инфекции (коксиеллы Бернета) передаются, как правило, с пищей или по воздуху. Эти микроорганизмы очень устойчивы к воздействию внешней среды и могут с порывами ветра передаваться на большие расстояния.