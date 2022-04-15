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В России создали первый ИФА-тест для диагностики лихорадки Ку - РИА Новости, 15.04.2022
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В России создали первый ИФА-тест для диагностики лихорадки Ку
В России создали первый ИФА-тест для диагностики лихорадки Ку - РИА Новости, 15.04.2022
В России создали первый ИФА-тест для диагностики лихорадки Ку
Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработал первые отечественные диагностические реагенты для определения методом... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:44
2022-04-15T11:44
россия
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
наука
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработал первые отечественные диагностические реагенты для определения методом иммуноферментного анализа (ИФА) лихорадки Ку, относящейся к опасным инфекционным заболеваниям, сообщает в пятницу городское управление Роспотребнадзора."В настоящее время в институте имени Пастера разработаны, сертифицированы и производятся для практических лабораторий первые в России диагностические реагенты для определения лихорадки Ку методом иммуноферментного анализа (ИФА)… До недавнего времени в России были разрешены для диагностики лихорадки Ку только зарубежные реагенты для этого метода", - говорится в сообщении.Набор реагентов, разработанный НИИ Пастера, предназначен как для текущей так и для ретроспективной диагностики Ку-лихорадки (коксиеллеза) по наличию антител IgG-класса в сыворотке крови человека. Их присутствие свидетельствует об инфицированности исследуемого человека возбудителем лихорадки Ку и при наличии клинико-эпидемиологических данных позволяет ее диагностировать."Кроме того, набор реагентов может быть применен для осуществления мероприятий по контролю и профилактике внебольничных пневмоний", - отмечают в управлении Роспотребнадзора.Как уточняет ведомство, потенциальными потребителями наборов реагентов, разработанными институтом имени Пастера, являются региональные центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, противочумные учреждения, научные организации, а также санитарно-эпидемиологические службы министерств и ведомств). По оценке Роспотребнадзора, их широкое применение позволит существенно улучшить диагностику лихорадки Ку и обеспечит эффективное лечение больных.По данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, лихорадка Ку – опасное инфекционное заболевание, широко распространенное как в России, так и во многих странах мира. Обычно источником инфекции являются больные животные, в том числе и домашние. Возбудитель инфекции (коксиеллы Бернета) передаются, как правило, с пищей или по воздуху. Эти микроорганизмы очень устойчивы к воздействию внешней среды и могут с порывами ветра передаваться на большие расстояния.
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россия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, наука
11:44 15.04.2022
 
В России создали первый ИФА-тест для диагностики лихорадки Ку

НИИ Пастера в Петербурге создал первый российский ИФА-тест для диагностики лихорадки Ку

© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработал первые отечественные диагностические реагенты для определения методом иммуноферментного анализа (ИФА) лихорадки Ку, относящейся к опасным инфекционным заболеваниям, сообщает в пятницу городское управление Роспотребнадзора.
"В настоящее время в институте имени Пастера разработаны, сертифицированы и производятся для практических лабораторий первые в России диагностические реагенты для определения лихорадки Ку методом иммуноферментного анализа (ИФА)… До недавнего времени в России были разрешены для диагностики лихорадки Ку только зарубежные реагенты для этого метода", - говорится в сообщении.
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Набор реагентов, разработанный НИИ Пастера, предназначен как для текущей так и для ретроспективной диагностики Ку-лихорадки (коксиеллеза) по наличию антител IgG-класса в сыворотке крови человека. Их присутствие свидетельствует об инфицированности исследуемого человека возбудителем лихорадки Ку и при наличии клинико-эпидемиологических данных позволяет ее диагностировать.
"Кроме того, набор реагентов может быть применен для осуществления мероприятий по контролю и профилактике внебольничных пневмоний", - отмечают в управлении Роспотребнадзора.
Как уточняет ведомство, потенциальными потребителями наборов реагентов, разработанными институтом имени Пастера, являются региональные центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, противочумные учреждения, научные организации, а также санитарно-эпидемиологические службы министерств и ведомств). По оценке Роспотребнадзора, их широкое применение позволит существенно улучшить диагностику лихорадки Ку и обеспечит эффективное лечение больных.
По данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, лихорадка Ку – опасное инфекционное заболевание, широко распространенное как в России, так и во многих странах мира. Обычно источником инфекции являются больные животные, в том числе и домашние. Возбудитель инфекции (коксиеллы Бернета) передаются, как правило, с пищей или по воздуху. Эти микроорганизмы очень устойчивы к воздействию внешней среды и могут с порывами ветра передаваться на большие расстояния.
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