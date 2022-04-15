https://ria.ru/20220415/krym-1783666821.html

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму - РИА Новости, 15.04.2022

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму

Крымское управление ФСБ рассекретило архивные документы о действиях нацистов в городе Старый Крым. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:56

2022-04-15T10:56

2022-04-15T12:35

общество

республика крым

без срока давности

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Крымское управление ФСБ рассекретило архивные документы о действиях нацистов в городе Старый Крым."Управлением ФСБ подготовлены к передаче в Государственный архив Республики Крым архивные документы, свидетельствующие о зверствах солдат 17-й полевой армии вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в апреле 1944 года в отношении мирных жителей города Старый Крым", — говорится в пресс-релизе.Среди материалов копии протоколов допросов с подробностями преступлений.Согласно фотокопиям документов, имеющимся в распоряжении РИА Новости, нацисты в день своего отступления 12 апреля 1944 года расстреляли жителей двух улиц города Старый Крым. Всего были убиты 584 человека — женщины, дети, старики.Документы рассекречены в рамках проекта "Без срока давности". В ведомстве подчеркнули, что работа по разоблачению нацистских преступников в Крыму, установлению имен всех жертв геноцида мирного населения в годы войны и увековечиванию их памяти продолжается.

https://ria.ru/20220331/istoriya-1781143583.html

республика крым

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, республика крым, без срока давности