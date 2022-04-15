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ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму - РИА Новости, 15.04.2022
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ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму - РИА Новости, 15.04.2022
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму
Крымское управление ФСБ рассекретило архивные документы о действиях нацистов в городе Старый Крым. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:56
2022-04-15T12:35
общество
республика крым
без срока давности
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Крымское управление ФСБ рассекретило архивные документы о действиях нацистов в городе Старый Крым."Управлением ФСБ подготовлены к передаче в Государственный архив Республики Крым архивные документы, свидетельствующие о зверствах солдат 17-й полевой армии вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в апреле 1944 года в отношении мирных жителей города Старый Крым", — говорится в пресс-релизе.Среди материалов копии протоколов допросов с подробностями преступлений.Согласно фотокопиям документов, имеющимся в распоряжении РИА Новости, нацисты в день своего отступления 12 апреля 1944 года расстреляли жителей двух улиц города Старый Крым. Всего были убиты 584 человека — женщины, дети, старики.Документы рассекречены в рамках проекта "Без срока давности". В ведомстве подчеркнули, что работа по разоблачению нацистских преступников в Крыму, установлению имен всех жертв геноцида мирного населения в годы войны и увековечиванию их памяти продолжается.
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353
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общество, республика крым, без срока давности
10:56 15.04.2022 (обновлено: 12:35 15.04.2022)
 
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанкПленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Крымское управление ФСБ рассекретило архивные документы о действиях нацистов в городе Старый Крым.
"Управлением ФСБ подготовлены к передаче в Государственный архив Республики Крым архивные документы, свидетельствующие о зверствах солдат 17-й полевой армии вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в апреле 1944 года в отношении мирных жителей города Старый Крым", — говорится в пресс-релизе.
© Фото : Управление ФСБ по Крыму и Севастополю Фотография из рассекреченных материалов о зверствах фашистов в городе Старый Крым в апреле 1944 года
Фотография из рассекреченных материалов о зверствах фашистов в городе Старый Крым в апреле 1944 года - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : Управление ФСБ по Крыму и Севастополю
Фотография из рассекреченных материалов о зверствах фашистов в городе Старый Крым в апреле 1944 года
Среди материалов копии протоколов допросов с подробностями преступлений.
Согласно фотокопиям документов, имеющимся в распоряжении РИА Новости, нацисты в день своего отступления 12 апреля 1944 года расстреляли жителей двух улиц города Старый Крым. Всего были убиты 584 человека — женщины, дети, старики.
Документы рассекречены в рамках проекта "Без срока давности". В ведомстве подчеркнули, что работа по разоблачению нацистских преступников в Крыму, установлению имен всех жертв геноцида мирного населения в годы войны и увековечиванию их памяти продолжается.
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