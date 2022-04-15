https://ria.ru/20220415/krym-1783658206.html

Аксенов назвал запрет на Украине символов Z и V шизофреническим

Аксенов назвал запрет на Украине символов Z и V шизофреническим - РИА Новости, 15.04.2022

Аксенов назвал запрет на Украине символов Z и V шизофреническим

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал шизофреническими идеями запрет на Украине символов спецоперации России Z и V. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:16

2022-04-15T10:16

2022-04-15T10:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал шизофреническими идеями запрет на Украине символов спецоперации России Z и V.Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что парламент принял закон о запрете символов спецоперации России Z и V - на такую же меру пошли несколько федеральных земель Германии еще в конце марта."На Украине запретили символы Z и V. Непонятно, как теперь будут писать имя и фамилию Зеленского на английском. Придется менять. А еще надо запретить букву R, потому что с нее начинается слово "Россия". Но дело не в этих шизофренических идеях", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, любые жесты доброй воли со стороны России нацистский режим воспринимает как слабость."Ответ будет сокрушительным, никто из этих подонков не должен чувствовать себя в безопасности. Уверен, что это быстро прояснит им мозги и сделает более сговорчивыми. Надо уничтожить нацистскую гадину в ее киевском гнезде. Надо идти до конца. Как в сорок пятом", - подчеркнул Аксенов.Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" уже стала неофициальным символом поддержки операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/moldaviya-1783085026.html

https://ria.ru/20220415/operatsiya-1783656692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, алексей гончаренко, владимир путин, украина, россия, германия, верховная рада украины