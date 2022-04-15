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Запад пытается списать глобальный кризис на Россию, заявил Полянский - РИА Новости, 15.04.2022
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Запад пытается списать глобальный кризис на Россию, заявил Полянский
Запад пытается списать глобальный кризис на Россию, заявил Полянский - РИА Новости, 15.04.2022
Запад пытается списать глобальный кризис на Россию, заявил Полянский
Ряд западных стран пытаются писать нависший глобальный кризис в сфере продовольствия, энергетики и финансов на операцию России на Украине, но это не так,... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:06
2022-04-15T17:06
в мире
россия
оон
дмитрий полянский
евросоюз
санкции в отношении россии
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ООН, 15 апр – РИА Новости. Ряд западных стран пытаются писать нависший глобальный кризис в сфере продовольствия, энергетики и финансов на операцию России на Украине, но это не так, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Западные делегации в традиционной для них манере продолжают выискивать… теории о том, кто виноват. Они привыкли перекладывать всю вину на климат (проблему изменения климата – ред.), чтобы продвигать свои технологии на мировом рынке. Без обмена технологиями с развивающимся миром. Теперь они изменили тон и пытаются объяснить причину кризиса исключительно действиями России на Украине", - отметил Полянский.Однако, по его словам, проблемы, с которыми сейчас сталкиваются сельскохозяйственные рынки мира, имеют многогранное происхождение и уходят корнями в длительную экономическую нестабильность, вызванную рядом факторов, в том числе пандемией COVID-19 и односторонними санкциями, к которым активно прибегают западные страны.Как указал Полянский, по данным фондовых бирж, текущая ситуация на рынке продовольствия возникла не последние два месяца, а была спровоцирована устойчивой тенденции как минимум последних двух лет. "Годовой темп роста цен на пшеницу в 2021 году составил 25%. К февралю 2022 года они превышали средние цены 2017-2021 годов на 31-62%", - отметил дипломат. По его словам, эти оценки, подтверждаются штаб-квартирой ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.Страны Запада активно используют тезис о том, что значительная часть поставок пшеницы до специальной военной операции РФ шла с территории РФ и Украины, а теперь наблюдаются сбои в поставках продовольствия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, оон, дмитрий полянский, евросоюз, санкции в отношении россии
17:06 15.04.2022
 
Запад пытается списать глобальный кризис на Россию, заявил Полянский

Зампостпреда при ООН Полянский: Запад пытается списать глобальный кризис на Россию

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 апр – РИА Новости. Ряд западных стран пытаются писать нависший глобальный кризис в сфере продовольствия, энергетики и финансов на операцию России на Украине, но это не так, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Западные делегации в традиционной для них манере продолжают выискивать… теории о том, кто виноват. Они привыкли перекладывать всю вину на климат (проблему изменения климата – ред.), чтобы продвигать свои технологии на мировом рынке. Без обмена технологиями с развивающимся миром. Теперь они изменили тон и пытаются объяснить причину кризиса исключительно действиями России на Украине", - отметил Полянский.
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Однако, по его словам, проблемы, с которыми сейчас сталкиваются сельскохозяйственные рынки мира, имеют многогранное происхождение и уходят корнями в длительную экономическую нестабильность, вызванную рядом факторов, в том числе пандемией COVID-19 и односторонними санкциями, к которым активно прибегают западные страны.
Как указал Полянский, по данным фондовых бирж, текущая ситуация на рынке продовольствия возникла не последние два месяца, а была спровоцирована устойчивой тенденции как минимум последних двух лет. "Годовой темп роста цен на пшеницу в 2021 году составил 25%. К февралю 2022 года они превышали средние цены 2017-2021 годов на 31-62%", - отметил дипломат. По его словам, эти оценки, подтверждаются штаб-квартирой ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.
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Страны Запада активно используют тезис о том, что значительная часть поставок пшеницы до специальной военной операции РФ шла с территории РФ и Украины, а теперь наблюдаются сбои в поставках продовольствия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреРоссияООНДмитрий ПолянскийЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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