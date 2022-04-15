https://ria.ru/20220415/kreyser-1783703848.html
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва"
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва" - РИА Новости, 15.04.2022
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопросы, касающиеся обстоятельств произошедшего с крейсером "Москва" в министерство обороны. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:16
2022-04-15T13:16
2022-04-15T13:16
в мире
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
москва (крейсер)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопросы, касающиеся обстоятельств произошедшего с крейсером "Москва" в министерство обороны."Это прерогатива военных", - ответил Песков на вопрос журналиста о причине происшествия.Крейсер "Москва", на котором произошел пожар из-за детонации боезапаса, в условиях штормового волнения потерял остойчивость и затонул. Как сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.
https://ria.ru/20220414/kreyser-1783464512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, москва (крейсер)
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва"
Пресс-секретарь президента Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва"