https://ria.ru/20220415/kreyser-1783703848.html

Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва"

Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва" - РИА Новости, 15.04.2022

Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопросы, касающиеся обстоятельств произошедшего с крейсером "Москва" в министерство обороны. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:16

2022-04-15T13:16

2022-04-15T13:16

в мире

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

москва (крейсер)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопросы, касающиеся обстоятельств произошедшего с крейсером "Москва" в министерство обороны."Это прерогатива военных", - ответил Песков на вопрос журналиста о причине происшествия.Крейсер "Москва", на котором произошел пожар из-за детонации боезапаса, в условиях штормового волнения потерял остойчивость и затонул. Как сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

https://ria.ru/20220414/kreyser-1783464512.html

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Ольга Маркова

в мире, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, москва (крейсер)