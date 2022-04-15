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Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва" - РИА Новости, 15.04.2022
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Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва"
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва" - РИА Новости, 15.04.2022
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопросы, касающиеся обстоятельств произошедшего с крейсером "Москва" в министерство обороны. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:16
2022-04-15T13:16
в мире
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
москва (крейсер)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопросы, касающиеся обстоятельств произошедшего с крейсером "Москва" в министерство обороны."Это прерогатива военных", - ответил Песков на вопрос журналиста о причине происшествия.Крейсер "Москва", на котором произошел пожар из-за детонации боезапаса, в условиях штормового волнения потерял остойчивость и затонул. Как сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.
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в мире, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, москва (крейсер)
13:16 15.04.2022
 
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва"

Пресс-секретарь президента Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва"

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Гвардейский ракетный крейсер "Москва" . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопросы, касающиеся обстоятельств произошедшего с крейсером "Москва" в министерство обороны.
"Это прерогатива военных", - ответил Песков на вопрос журналиста о причине происшествия.
Крейсер "Москва", на котором произошел пожар из-за детонации боезапаса, в условиях штормового волнения потерял остойчивость и затонул. Как сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 10:40
Гвардейский ракетный крейсер "Москва"
 
В миреДмитрий ПесковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияМосква (крейсер)
 
 
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