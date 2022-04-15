https://ria.ru/20220415/kovid-1783825619.html

В Москве сохраняется минимальный уровень по заболевшим COVID

В Москве сохраняется минимальный уровень по заболевшим COVID - РИА Новости, 15.04.2022

В Москве сохраняется минимальный уровень по заболевшим COVID

Несколько недель Москва находится на минимальной планке по заболевшим и госпитализациям с COVID-19, объективных причин для всплеска заболеваемости COVID не... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T21:37

2022-04-15T21:37

2022-04-15T21:51

москва

коронавирус covid-19

анастасия ракова

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Несколько недель Москва находится на минимальной планке по заболевшим и госпитализациям с COVID-19, объективных причин для всплеска заболеваемости COVID не наблюдается, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия-1"."Уже несколько недель мы находимся на планке минимальной по объему заболевших, 800-900 человек - это минимум практически за весь период пандемии ", - сообщила Ракова.По ее словам, в среднем ежедневно сейчас госпитализируют с коронавирусом 170-190 человек."Это очень мало, минимум за период пандемии", - отметила Ракова.Она отметила, что сейчас нет причин ждать нового всплеска заболеваемости."На сегодняшний день каких-то объективных причин, которые говорят о том, что можно увидеть в ближайшие дни всплеск заболеваемости, мы не наблюдаем. Очень много разговоров сейчас идет о подвиде штамма "омикрон" ВА.2 - "омикрон-стелс". В принципе, уже в феврале он стал доминировать в общей структуре штамма и не вызвал у нас роста госпитализаций и заболеваемости", - сообщила Ракова.

https://ria.ru/20220415/koronavirus-1783673797.html

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москва, коронавирус covid-19, анастасия ракова