https://ria.ru/20220415/kovid-1783825619.html
В Москве сохраняется минимальный уровень по заболевшим COVID
В Москве сохраняется минимальный уровень по заболевшим COVID - РИА Новости, 15.04.2022
В Москве сохраняется минимальный уровень по заболевшим COVID
Несколько недель Москва находится на минимальной планке по заболевшим и госпитализациям с COVID-19, объективных причин для всплеска заболеваемости COVID не... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T21:37
2022-04-15T21:37
2022-04-15T21:51
москва
коронавирус covid-19
анастасия ракова
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Несколько недель Москва находится на минимальной планке по заболевшим и госпитализациям с COVID-19, объективных причин для всплеска заболеваемости COVID не наблюдается, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия-1"."Уже несколько недель мы находимся на планке минимальной по объему заболевших, 800-900 человек - это минимум практически за весь период пандемии ", - сообщила Ракова.По ее словам, в среднем ежедневно сейчас госпитализируют с коронавирусом 170-190 человек."Это очень мало, минимум за период пандемии", - отметила Ракова.Она отметила, что сейчас нет причин ждать нового всплеска заболеваемости."На сегодняшний день каких-то объективных причин, которые говорят о том, что можно увидеть в ближайшие дни всплеск заболеваемости, мы не наблюдаем. Очень много разговоров сейчас идет о подвиде штамма "омикрон" ВА.2 - "омикрон-стелс". В принципе, уже в феврале он стал доминировать в общей структуре штамма и не вызвал у нас роста госпитализаций и заболеваемости", - сообщила Ракова.
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москва, коронавирус covid-19, анастасия ракова
21:37 15.04.2022 (обновлено: 21:51 15.04.2022)
В Москве сохраняется минимальный уровень по заболевшим COVID
Заммэра Москвы Ракова: в Москве сохраняется минимальный уровень по заболевшим COVID
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Несколько недель Москва находится на минимальной планке по заболевшим и госпитализациям с COVID-19, объективных причин для всплеска заболеваемости COVID не наблюдается, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия-1".
"Уже несколько недель мы находимся на планке минимальной по объему заболевших, 800-900 человек - это минимум практически за весь период пандемии ", - сообщила Ракова.
По ее словам, в среднем ежедневно сейчас госпитализируют с коронавирусом 170-190 человек.
"Это очень мало, минимум за период пандемии", - отметила Ракова.
Она отметила, что сейчас нет причин ждать нового всплеска заболеваемости.
"На сегодняшний день каких-то объективных причин, которые говорят о том, что можно увидеть в ближайшие дни всплеск заболеваемости, мы не наблюдаем. Очень много разговоров сейчас идет о подвиде штамма "омикрон" ВА.2 - "омикрон-стелс". В принципе, уже в феврале он стал доминировать в общей структуре штамма и не вызвал у нас роста госпитализаций и заболеваемости", - сообщила Ракова.