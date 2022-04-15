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Дату пуска "Луны-25" определят после испытаний - РИА Новости, 15.04.2022
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Наука
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Дату пуска "Луны-25" определят после испытаний
Дату пуска "Луны-25" определят после испытаний - РИА Новости, 15.04.2022
Дату пуска "Луны-25" определят после испытаний
Пуск автоматической станции "Луна-25" с космодрома Восточный может состояться как раньше, так и позже 22 августа, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:58
2022-04-15T16:11
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КАЛУГА, 15 апр - РИА Новости. Пуск автоматической станции "Луна-25" с космодрома Восточный может состояться как раньше, так и позже 22 августа, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Пока НПО Лавочкина назвало эту дату. Она может быть и раньше, может быть и в сентябре", - сказал Рогозин журналистам в Музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.Он уточнил, что в графике подготовки осталось только одно очень важное испытание: повторение теста допплеровского приемника. После того, как все необходимые подтверждения готовности аппарата к пуску будут получены, специалисты определят дату пуска.Гендиректор госкорпорации призвал не давить на инженеров, готовящих "Луну-25" к пуску, и требовать от них какой-то конкретной даты.Ранее заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин заявил, что запуск первой за 46 лет отечественной миссии к Луне с космодрома Восточный намечен на 22 августа. Позднее Рогозин сообщил, что пуск намечен просто на третий квартал 2022 года.Ранее планировалось, что создаваемая НПО Лавочкина автоматическая станция "Луна-25" отправится к естественном спутнику Земли в июле. Главной задачей миссии будет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.
https://ria.ru/20220414/pribory-1783475184.html
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космос - риа наука, луна, калуга, земля
15:58 15.04.2022 (обновлено: 16:11 15.04.2022)
 
Дату пуска "Луны-25" определят после испытаний

Глава "Роскосмоса" Рогозин заявил, что дату пуска "Луны-25" определят после испытаний

© Фото : ESA/Tim PeakeСнимок Луны снятый с МКС астронавтом ESA Тимоти Пиком
Снимок Луны снятый с МКС астронавтом ESA Тимоти Пиком - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : ESA/Tim Peake
Снимок Луны снятый с МКС астронавтом ESA Тимоти Пиком. Архивное фото
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КАЛУГА, 15 апр - РИА Новости. Пуск автоматической станции "Луна-25" с космодрома Восточный может состояться как раньше, так и позже 22 августа, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Пока НПО Лавочкина назвало эту дату. Она может быть и раньше, может быть и в сентябре", - сказал Рогозин журналистам в Музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.
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Он уточнил, что в графике подготовки осталось только одно очень важное испытание: повторение теста допплеровского приемника. После того, как все необходимые подтверждения готовности аппарата к пуску будут получены, специалисты определят дату пуска.
Гендиректор госкорпорации призвал не давить на инженеров, готовящих "Луну-25" к пуску, и требовать от них какой-то конкретной даты.
Ранее заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин заявил, что запуск первой за 46 лет отечественной миссии к Луне с космодрома Восточный намечен на 22 августа. Позднее Рогозин сообщил, что пуск намечен просто на третий квартал 2022 года.
Ранее планировалось, что создаваемая НПО Лавочкина автоматическая станция "Луна-25" отправится к естественном спутнику Земли в июле. Главной задачей миссии будет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.
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