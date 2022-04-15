https://ria.ru/20220415/kosmos-1783748065.html

Дату пуска "Луны-25" определят после испытаний

Дату пуска "Луны-25" определят после испытаний - РИА Новости, 15.04.2022

Дату пуска "Луны-25" определят после испытаний

Пуск автоматической станции "Луна-25" с космодрома Восточный может состояться как раньше, так и позже 22 августа, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:58

2022-04-15T15:58

2022-04-15T16:11

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КАЛУГА, 15 апр - РИА Новости. Пуск автоматической станции "Луна-25" с космодрома Восточный может состояться как раньше, так и позже 22 августа, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Пока НПО Лавочкина назвало эту дату. Она может быть и раньше, может быть и в сентябре", - сказал Рогозин журналистам в Музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.Он уточнил, что в графике подготовки осталось только одно очень важное испытание: повторение теста допплеровского приемника. После того, как все необходимые подтверждения готовности аппарата к пуску будут получены, специалисты определят дату пуска.Гендиректор госкорпорации призвал не давить на инженеров, готовящих "Луну-25" к пуску, и требовать от них какой-то конкретной даты.Ранее заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин заявил, что запуск первой за 46 лет отечественной миссии к Луне с космодрома Восточный намечен на 22 августа. Позднее Рогозин сообщил, что пуск намечен просто на третий квартал 2022 года.Ранее планировалось, что создаваемая НПО Лавочкина автоматическая станция "Луна-25" отправится к естественном спутнику Земли в июле. Главной задачей миссии будет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.

https://ria.ru/20220414/pribory-1783475184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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