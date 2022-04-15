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В Москве коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 39,2 процента - РИА Новости, 15.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220415/koronavirus-1783816147.html
В Москве коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 39,2 процента
В Москве коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 39,2 процента - РИА Новости, 15.04.2022
В Москве коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 39,2 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 39,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T20:19
2022-04-15T20:19
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 39,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 15 апреля коллективный иммунитет 39,2%", - сообщается на сайте в разделе о Москве.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 450 352 человека, полную вакцинацию -&nbsp; 7 097 449 человек.Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 42,5%. Кроме того, в сообщении, опубликованном портале стопкоронавирус.рф, отмечается, что в регионе полностью вакцинировано более 5,1 миллиона человек, привиты первым компонентом вакцины более 5,3 миллиона.Численность населения в Подмосковье превышает 7,7 миллиона человек.
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общество, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса
20:19 15.04.2022
 
В Москве коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 39,2 процента

В Москве коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 39,2%, в Подмосковье — до 42,5%

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Центр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Центр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 39,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"По состоянию на 15 апреля коллективный иммунитет 39,2%", - сообщается на сайте в разделе о Москве.
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Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 450 352 человека, полную вакцинацию -  7 097 449 человек.
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 42,5%. Кроме того, в сообщении, опубликованном портале стопкоронавирус.рф, отмечается, что в регионе полностью вакцинировано более 5,1 миллиона человек, привиты первым компонентом вакцины более 5,3 миллиона.
Численность населения в Подмосковье превышает 7,7 миллиона человек.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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