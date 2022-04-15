https://ria.ru/20220415/koronavirus-1783816147.html
В Москве коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 39,2 процента
В Москве коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 39,2 процента - РИА Новости, 15.04.2022
В Москве коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 39,2 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 39,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T20:19
2022-04-15T20:19
2022-04-15T20:19
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740965726_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_26ee47b434175477ba4e51297881690c.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 39,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 15 апреля коллективный иммунитет 39,2%", - сообщается на сайте в разделе о Москве.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 450 352 человека, полную вакцинацию - 7 097 449 человек.Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 42,5%. Кроме того, в сообщении, опубликованном портале стопкоронавирус.рф, отмечается, что в регионе полностью вакцинировано более 5,1 миллиона человек, привиты первым компонентом вакцины более 5,3 миллиона.Численность населения в Подмосковье превышает 7,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20220413/omikron-1783313193.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740965726_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_90657e162f3dc945a60f93707f437ad7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса
В Москве коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 39,2 процента
В Москве коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 39,2%, в Подмосковье — до 42,5%