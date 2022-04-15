https://ria.ru/20220415/koronavirus-1783816147.html

В Москве коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 39,2 процента

В Москве коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 39,2 процента - РИА Новости, 15.04.2022

В Москве коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 39,2 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 39,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T20:19

2022-04-15T20:19

2022-04-15T20:19

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 39,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 15 апреля коллективный иммунитет 39,2%", - сообщается на сайте в разделе о Москве.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 450 352 человека, полную вакцинацию - 7 097 449 человек.Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 42,5%. Кроме того, в сообщении, опубликованном портале стопкоронавирус.рф, отмечается, что в регионе полностью вакцинировано более 5,1 миллиона человек, привиты первым компонентом вакцины более 5,3 миллиона.Численность населения в Подмосковье превышает 7,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20220413/omikron-1783313193.html

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Владимир Лаврентьев

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