https://ria.ru/20220415/koronavirus-1783673797.html
В Москве за сутки госпитализировали 172 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 172 человека с COVID-19 - РИА Новости, 15.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 172 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 766 новых случаев COVID-19, скончались 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:24
2022-04-15T11:24
2022-04-15T11:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 766 новых случаев COVID-19, скончались 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 766, 172 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 911, 18 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 752 076 случаев коронавируса, выздоровели 2 558 422 человека, умерли 42 982 человека.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 102 человека.
https://ria.ru/20220414/koronavirus-1783520567.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
11:24 15.04.2022 (обновлено: 11:41 15.04.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 172 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 766 новых случаев заражения коронавирусом