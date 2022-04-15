https://ria.ru/20220415/koronavirus-1783673797.html

В Москве за сутки госпитализировали 172 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 172 человека с COVID-19 - РИА Новости, 15.04.2022

В Москве за сутки госпитализировали 172 человека с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 766 новых случаев COVID-19, скончались 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:24

2022-04-15T11:24

2022-04-15T11:41

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 766 новых случаев COVID-19, скончались 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 766, 172 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 911, 18 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 752 076 случаев коронавируса, выздоровели 2 558 422 человека, умерли 42 982 человека.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 102 человека.

https://ria.ru/20220414/koronavirus-1783520567.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва