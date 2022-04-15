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В Москве за сутки госпитализировали 172 человека с COVID-19 - РИА Новости, 15.04.2022
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В Москве за сутки госпитализировали 172 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 172 человека с COVID-19 - РИА Новости, 15.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 172 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 766 новых случаев COVID-19, скончались 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:24
2022-04-15T11:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 766 новых случаев COVID-19, скончались 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 766, 172 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 911, 18 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 752 076 случаев коронавируса, выздоровели 2 558 422 человека, умерли 42 982 человека.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 102 человека.
https://ria.ru/20220414/koronavirus-1783520567.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
11:24 15.04.2022 (обновлено: 11:41 15.04.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 172 человека с COVID-19

В Москве за сутки выявили 766 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва". Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 766 новых случаев COVID-19, скончались 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 766, 172 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 911, 18 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 752 076 случаев коронавируса, выздоровели 2 558 422 человека, умерли 42 982 человека.
Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 102 человека.
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