https://ria.ru/20220415/korabli-1783661945.html

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Корабли НАТО вошли в Балтийское море - РИА Новости, 15.04.2022

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море и будут участвовать в учениях с соседними странами альянса и... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:34

2022-04-15T10:34

2022-04-15T10:34

нато

балтийское море

эстония

безопасность

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 апр - РИА Новости. Корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море и будут участвовать в учениях с соседними странами альянса и странами-партнерами, сообщила в пятницу пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны."Корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море. Эта группа состоит из пяти кораблей. В четверг, в Балтийское море вошла часть кораблей SNMG1, остальные корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллина", - говорится в сообщении.Первостепенная задача группы - продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом, отмечает пресс-служба.По словам командующего ВМС Эстонии Юри Саська, на следующей неделе планируется начало учений совместно с эстонскими морпехами. "Совместные учения с эстонской стороны также будут проводиться для установки и обнаружения мин. Мы практикуем военную защиту как в воздухе, так и на море. Это достаточно обыденная практика для стран НАТО", - пояснил Саська.Первая постоянная морская противоминная группа НАТО - одна из четырех постоянных групп военно-морских сил альянса, задачей которой является проведение операций по нейтрализации мин. Эта группа в составе сил быстрого реагировании НАТО способна оперативно прибыть на место операции в любой регион.

https://ria.ru/20220415/rakety-1783657971.html

балтийское море

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нато, балтийское море, эстония, безопасность