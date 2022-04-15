https://ria.ru/20220415/korabli-1783661945.html
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Корабли НАТО вошли в Балтийское море - РИА Новости, 15.04.2022
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море и будут участвовать в учениях с соседними странами альянса и... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:34
2022-04-15T10:34
2022-04-15T10:34
нато
балтийское море
эстония
безопасность
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 апр - РИА Новости. Корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море и будут участвовать в учениях с соседними странами альянса и странами-партнерами, сообщила в пятницу пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны."Корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море. Эта группа состоит из пяти кораблей. В четверг, в Балтийское море вошла часть кораблей SNMG1, остальные корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллина", - говорится в сообщении.Первостепенная задача группы - продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом, отмечает пресс-служба.По словам командующего ВМС Эстонии Юри Саська, на следующей неделе планируется начало учений совместно с эстонскими морпехами. "Совместные учения с эстонской стороны также будут проводиться для установки и обнаружения мин. Мы практикуем военную защиту как в воздухе, так и на море. Это достаточно обыденная практика для стран НАТО", - пояснил Саська.Первая постоянная морская противоминная группа НАТО - одна из четырех постоянных групп военно-морских сил альянса, задачей которой является проведение операций по нейтрализации мин. Эта группа в составе сил быстрого реагировании НАТО способна оперативно прибыть на место операции в любой регион.
https://ria.ru/20220415/rakety-1783657971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, балтийское море, эстония, безопасность
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Минные тральщики НАТО вошли в Балтийское море для учений
ХЕЛЬСИНКИ, 15 апр - РИА Новости. Корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море и будут участвовать в учениях с соседними странами альянса и странами-партнерами, сообщила в пятницу пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.
"Корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО
SNMG1 вошли в Балтийское море
. Эта группа состоит из пяти кораблей. В четверг, в Балтийское море вошла часть кораблей SNMG1, остальные корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллина", - говорится в сообщении.
Первостепенная задача группы - продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом, отмечает пресс-служба.
По словам командующего ВМС Эстонии
Юри Саська, на следующей неделе планируется начало учений совместно с эстонскими морпехами. "Совместные учения с эстонской стороны также будут проводиться для установки и обнаружения мин. Мы практикуем военную защиту как в воздухе, так и на море. Это достаточно обыденная практика для стран НАТО", - пояснил Саська.
Первая постоянная морская противоминная группа НАТО - одна из четырех постоянных групп военно-морских сил альянса, задачей которой является проведение операций по нейтрализации мин. Эта группа в составе сил быстрого реагировании НАТО способна оперативно прибыть на место операции в любой регион.