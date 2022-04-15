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Рогозин поддержал идею назвать один из кораблей "Прогресс" в честь Донбасса

Рогозин поддержал идею назвать один из кораблей "Прогресс" в честь Донбасса - РИА Новости, 15.04.2022

Рогозин поддержал идею назвать один из кораблей "Прогресс" в честь Донбасса

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что поддержит идею назвать "Донбассом" следующий грузовой корабль "Прогресс", который полетит к... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:26

2022-04-15T15:26

2022-04-15T16:02

космос - риа наука

россия

роскосмос

дмитрий рогозин

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КАЛУГА, 15 апр - РИА Новости. Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что поддержит идею назвать "Донбассом" следующий грузовой корабль "Прогресс", который полетит к Международной космической станции."Поддержу", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге. По его словам, для пропаганды своих идей следует более активно использовать "внимание, которое приковано к космическим пускам".Всего к МКС в 2022 году планируется доставить три грузовых корабля. Первый из них, "Прогресс МС-19", пристыковался к станции 17 февраля, он доставил стандартные грузы жизнеобеспечения, инвентарь для проведения медицинских и биологических экспериментов, а также шесть микроспутников.В июне грузовик "Прогресс МС-20" помимо стандартных грузов доставит две пары микроспутников – кубсатов, которые завершат группировку сверхмалых спутников для эксперимента "Радиоскаф". Последний в 2022 году грузовой корабль, предполагается, отправится к станции в октябре.

https://ria.ru/20220302/rogozin-1776076943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, роскосмос, дмитрий рогозин, ситуация в днр и лнр