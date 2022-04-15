15:26 15.04.2022 (обновлено: 16:02 15.04.2022)
Рогозин поддержал идею назвать один из кораблей "Прогресс" в честь Донбасса
Рогозин поддержал идею назвать корабль "Прогресс", летящий в июне, в честь Донбасса
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
КАЛУГА, 15 апр - РИА Новости. Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что поддержит идею назвать "Донбассом" следующий грузовой корабль "Прогресс", который полетит к Международной космической станции.
"Поддержу", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге. По его словам, для пропаганды своих идей следует более активно использовать "внимание, которое приковано к космическим пускам".
Всего к МКС в 2022 году планируется доставить три грузовых корабля. Первый из них, "Прогресс МС-19", пристыковался к станции 17 февраля, он доставил стандартные грузы жизнеобеспечения, инвентарь для проведения медицинских и биологических экспериментов, а также шесть микроспутников.
В июне грузовик "Прогресс МС-20" помимо стандартных грузов доставит две пары микроспутников – кубсатов, которые завершат группировку сверхмалых спутников для эксперимента "Радиоскаф". Последний в 2022 году грузовой корабль, предполагается, отправится к станции в октябре.